С какими трудностями ты столкнешься, переезжая в большой город

Есть у больших городов одна особенность — завлекать в свои сети неоновым блеском перспектив и терпким ароматом возможностей всех обитателей городов поменьше. Все отчего-то считают себя готовыми и способными покорять суровый урбан, а на деле выходит совсем иное. Мы не пытаемся отговорить тебя от переезда в большой город и заставить замкнуться в селе на окраине мира, приятель, мы просто предлагаем тебе еще раз задуматься, оценить свои силы и подготовиться к переезду получше. Все так мечтают после универа поехать в Питер, а потом жалуются, что город их не принимает.

В городе нет простора, все как в клетке

Психологи (только не те, которые работали в садике и после проведения тестов говорили твоим родителям, что ты больной, а нормальные) утверждают, что привычки жителей больших и малых городов сильно разнятся. Достаточно просто взглянуть на рукопожатие: житель городской, привыкший жить в тесноте, ходить по узким улицам, протискиваться через толпу в метро и вставать пораньше, чтобы раньше бабушки, мамы, папы и трех братьев и сестер успеть в туалет, протягивает руку деликатно и мягко ее пожимает, не размахивая клешней. Житель деревенский, привыкший к простору, физическим упражнениям и уйме свободного пространства, делает широкий замах и крепко жмет.

Но со временем с замахами приходится расстаться. И со многими привычками, а самое главное — с мироощущением. Это раньше говорили, что город пахнет свободой, сейчас он скорее попахивает теснотой и компактностью. Сам по себе город большой, в некоторых случаях огромный, но только в случае, если ты смотришь на него с крыши. В остальных случаях ты ощущаешь его тесноту во всех аспектах: сидя в тесной клетке под названием съемная комната, пробираясь к выходу в тесном автобусе и т.д. Давящие серые стены уродливых советских панельных выродков, монотонная серость спальных районов, загазованный воздух, липкий смог и давящее, нависшее над самой макушкой стальное небо, до которого, кажется, можно дотянуться рукой — всё это заставляет многих искателей счастья развернуться и уехать восвояси. Ведь некоторые задыхаются в этой тесноте и вечной давке.

Большие возможности, но в малом количестве

Есть расхожее мнение, что чем больше город и чем больше в нем возможностей — тем хуже населяющие его люди. Ведь на самом деле возможностей в городе не так много, как может показаться, и «золотых мест для творческой реализации», ради которых тысячи школьников и студентов мечтают бросить условные Казань, Нижний Новгород и Хабаровск и переехать в Питер, не так много, даже так — совсем немного. А претендентов — тьма, как на бюджетные места в ВУЗы. Если у тебя всё получится, в Ленинграде ты будешь одним из немногих, а у себя в Череповце — уникумом и первым поэтом на селе. Прошли те времена, когда ленинградский и московский рок запросто принимали в свои ряды раскрашенных уральских парней и уфимских бородатых поэтов. И так не только с людьми творческими, взять в расчет простых работников всё тех же офисов. Все мечтают приехать и устроиться в крупную фирму, забывая, что крупных фирм не так много, и места, как и наши способности, — сильно ограничены. Есть фирмы поменьше, но платят в них так же, как и в родном городишке, а цены гораздо выше. Вот поэтому люди в городе злые, нервные и такие неприветливые. Город рождает амбиции, город провоцирует выплеснуть наружу всё человеческое дерьмо. И когда городской житель видит очередного приезжего, он видит в нем не слегка напуганного и амбициозного юнца, каким он был лет 5 назад, а скалящегося хищника, который только и ждет момента, чтобы лишить его шанса выбиться в люди. Город ведь не резиновый, а они всё прут. Так и рождается апология ненависти ко всем иногородним.

Блага большого города стоят немалых денег

Чем больше город — тем выше зарплата. Но и расходы увеличиваются практически с каждым лишним километром. Получается, что за съемную квартиру и еду придется немало отдать, а на руках останутся несуразные гроши. И не факт, что у тебя получится пробиться на вершину урбанистической городской цепочки. Еще очень веселят намерения «уехать из этой срани подальше». Уехать-то можно, только вот учти, что если в кармане нет пышной пачки денег, то вряд ли получится жить в красивых местах. Спальные районы и городские окраины везде выглядят одинаково уныло и депрессивно. А еще в город едут за активной и красивой тусовочной жизнью, забывая, что и на это нужны деньги. Плюс ко всему не хватит терпения, чтобы доехать с окраины, да с двумя пересадками, до ближайшего культурно-развлекательного оазиса.

Город — злая сила

Жить, как говорится, очень и очень вредно. В принципе вредно. Кто-то живет 100 лет в городе, а кто-то умирает в 50 от рака, прожив всю жизнь на свежем воздухе. Но ведь недаром говорил Немец из «Брата-2»: «Город — злая сила. Сильный приезжает и становится слабым». Большой город — как муравейник, в котором легко затеряться и безвестно сгинуть. Вокруг нагнетающие соблазны, кругом доступные пороки и разгульная преступность в худших ее проявлениях. Город быстро приручает к себе, делая из тебя ту самую «дрожащую тварь» в худшем понимании этого слова. Слабый не станет сильней, а вот если наоборот — это пожалуйста, это сколько угодно. Если ты вовремя не поймешь свою кровную несовместимость с цветущим мегаполисом, то скорее всего, дремлющие под сенью амбиций комплексы проступят наружу подобно холодному поту в минуты тревоги, а следом наружу выступят разочарование и апатия. Будь готов.