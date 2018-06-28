Эльвина Абибуллаева: «Краснодарская щука» как наука о том, где поесть на 200 или 2000 рублей 

В Краснодаре появилась первая офлайн-карта заведений и интересных мест в центре города. Печатный путеводитель, в котором представлена информация о 30 локациях, выпустила редакция интернет-проекта «Краснодарская щука». О концепции «Краснодарской щуки», а также о том, как пришла идея создания карты интересных мест, сайту «Деловая газета. Юг» рассказала главный редактор проекта Эльвина Абибуллаева. — Расскажите о проекте «Краснодарская щука». В чем его особенность? Как появилась идея создания подобного медиа о городе?
— За 3,5 года я построила карьеру в рекламном агентстве. На определенном этапе мне стало неинтересно приходить в офис. Я просто встала и ушла. Было сложно выйти из зоны комфорта, но все же решила попробовать сделать что-то свое. На тот момент я в качестве фрилансера уже вела в соцсетях паблик «Афиша Краснодара», принадлежавший Алексею Помыканову. Мне нравилось быть в курсе новостей, но я не выжимала максимум возможностей из страниц. Сейчас выкупаю аккаунты этого проекта в Instagram, ВКонтакте и Facebook с изначальной аудиторией в 50 тыс. живых подписчиков за 150 тыс. рублей. На мой взгляд, прежний формат «Афиши Краснодара» себя изжил, поэтому решила немного изменить концепцию и название. Сейчас я продолжаю писать о развлечениях и людях города, но к этому всему добавилась актуальная информация об общепите Краснодара. Это фишка «Краснодарской щуки», отсюда и ребрендинг. Я не пишу на социальные или политические темы, у нас этого достаточно. Моя главная миссия — сделать так, чтобы в любой момент человек мог зайти на страницы «Щуки» и узнать, где в Краснодаре поесть на 200 или 2000 рублей. ⠀ — В отличие от «Афиши Краснодара», «Краснодарская щука» «обитает» не только в социальных сетях, у нее появился свой сайт. Какова цель его создания? — Хоть и говорят, что сейчас соцсети решают все, со временем я поняла, что серьезность твоего проекта оценивают по наличию сайта. Например, когда к нам в город собиралась приехать актриса театра и кино Ирина Горбачева со своей программой «Я Танцую По Москве», организаторы сразу спросили, есть ли у меня веб-сайт. Поэтому я решила создать площадку, на которой буду публиковать большие коммерческие интервью. При этом любой может прислать материал в редакцию. Если он будет интересным и полезным, я опубликую его бесплатно. Так было с ребятами из MATIST. Они написали мне текст, я внесла правки и опубликовала. Некоторые люди думают, что если я беру у них интервью, то хочу этого человека или его бизнес прорекламировать. Это не так. Я публикую материал, если на выходе узнаю какую-то интересную историю. Если нет, отправляю в стол. У меня нет стремления хайпануть на один день. Очень хочу быть эффективной и как сайт медиа, и как паблик, потому что здесь много рекламы, а я сейчас в основном зарабатываю на ней. Сейчас на сайте «Краснодарская щука» 1-1,5 тыс. посетителей в сутки. Если говорить об аудитории, то это преимущественно краснодарцы 25-34 лет. Из них 70% — женщины, 30 — мужчины. — Легко ли было начать свое дело? Были моменты, когда хотелось вернуться в офис? — Самое сложное — это, конечно, самодисциплина. Но это со временем приходит само собой. Главная проблема в том, что есть заказы, клиенты, предложения, но я не успеваю все нормально обрабатывать. При этом я никак не могу нанять хотя бы одного постоянного сотрудника, который бы делал работу и разгружал меня для встреч. В результате я как белка в колесе. Моя мама, как человек советского времени, часто говорит мне: «Дочь, что же ты наделала? У тебя была хорошая, стабильная работа с записью в трудовой книжке. Может, вернешься?». Не вернусь, это точно, уже не смогу слушать указания. Привыкла все решать сама. И вообще я чаще встречаю людей, которые днем в банке работают, например, а вечером вяжут салфеточки и продают их в Instagram. Раньше никто не думал над тем, как самореализоваться, была стабильная работа — и хорошо. А сейчас все озадачены тем, как найти свое место в жизни. И это здорово, на мой взгляд. — Как появилась идея разработать путеводитель по интересным местам Краснодара? — Два с половиной месяца назад моя подруга привезла такую карту из Петербурга. Я загорелась, решила, что у Краснодара должна быть такая же. Жителям и гостям города она будет полезна в плане навигации. Кроме того, это хорошая шпаргалка в случае визита гостей из другого города или страны. Тем более сейчас проходит Чемпионат мира по футболу. Плюс лично для меня — после презентации, которая прошла 17 июня, мне уже поступил ряд предложений. «Щука» стала более узнаваемой. — На карту попали не все заведения в пределах выбранной географии. Как проходил отбор участников, на каких условиях предлагалось сотрудничество? — Карта интересных мест Краснодара действительно уникальна. В ней собраны всего 30 мест, расположенных в центре города, но это самые «сливки». Это коммерческий проект, но так как он тестовый, я цену не заламывала. Стандартное место для участников стоило 2 тыс. рублей — этого мне хватило, чтобы оплатить типографию. Были и те, кому я отказывала, потому что они находились вне географии карты. Также я не брала известные места, типа Mr. Drunke Bar, их и так все знают, но и слишком новые заведения, которые возможно закроются через неделю, я тоже в карту не включала. Распространять карту будут почти все партнеры. Сейчас она уже есть в центре современного искусства «Типография» по ул. Рашпилевской, 106, в «Зацепи кофе»: ул. Северная, 299, в «Хлебных историях»: ул. Красная, 17 (пересечение с Горького), «Хэратс пабе»: ул. Красная, 67, шоуруме «Сестра»: ул. Гимназическая, 34, «Третьем месте»: ул. Головатого, 313 («Галерея Краснодар») и т.д. — Каким тиражом вышла карта и сколько составили затраты? — Если в совокупности, то напечатать 15 тыс. экземпляров мне обошлось примерно в 60 тыс. рублей. Презентация карты, которая прошла 17 июня, получилась бюджетной — на нее я потратила порядка 10 тыс. рублей. Вообще я до последнего не хотела ее делать. У меня нет опыта в ивенте, не было денег на организацию мероприятия. Но все равно 2,5 месяца безумия хотелось как-то отметить. Считаю, что эти затраты уже себя окупили, потому что за это время у меня появилось 3 новых клиента. — С какими сложностями пришлось столкнуться при реализации проекта? — Нелегко дались организационные вопросы. Кто-то из партнеров оплатил участие в проекте, но никак не мог предоставить информацию о себе, кто-то наоборот предоставил информацию, но не мог оплатить. С типографией сложности были — я три раза перепечатывала. Дизайнера подходящего тоже трудно было найти. Иногда делаешь какой-то проект и думаешь: «зачем тебе это надо?». Я столько раз хотела все бросить, раздать деньги. Но дело в том, что я уже публично объявила о выпуске, а это обязывает. Назад пути не было. — Почему выбрали бумажный вариант, а не мобильное приложение, например? — Людям просто очень нравится рассматривать бумажные карты и держать их в руках. Тут можно провести аналогию с бумажной и электронной книгами. Мне кажется, что бумага не умрет никогда. Вообще это тестовый вариант, поэтому не делала большим тиражом и не просила много денег за участие. В течение месяца буду смотреть фидбэк. Если говорить о продолжении, то я думала о тематических версиях. Например, отдельно кофейная карта, где будут представлены интересные кофейни, отдельно алкогольная карта с барами. Внезапно у меня появилась новая целевая аудитория — мамы с детьми. Думала над тем, чтобы сделать отдельно карту и для них, с заведениями, где можно оставить ребенка с аниматорами или в детской комнате и выпить с подругами кофе. Еще меня часто просят сделать «Нищий гид» о том, как развлекаться в Краснодаре с пустым кошельком. Возможно, это уже не будут печатные версии. Есть идея выпустить интерактивную карту, чтобы ее можно было загрузить на телефон. — «Краснодарская щука» — рентабельный проект? Приносит стабильный доход? — Сейчас все деньги, которые я зарабатываю, трачу на продвижение. Постоянно возникают какие-то расходы: на тот же сайт, подрядчиков, фотографов, дизайнеров. Пытаюсь построить внятный бизнес-план, но пока лишь пытаюсь. Убеждена, что всегда можно договориться. Знакомства — это главное. Думаю, что так происходит не только в Краснодаре. Так устроена жизнь.