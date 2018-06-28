Эльвина Абибуллаева: «Краснодарская щука» как наука о том, где поесть на 200 или 2000 рублей

В Краснодаре появилась первая офлайн-карта заведений и интересных мест в центре города. Печатный путеводитель, в котором представлена информация о 30 локациях, выпустила редакция интернет-проекта «Краснодарская щука». О концепции «Краснодарской щуки», а также о том, как пришла идея создания карты интересных мест, сайту «Деловая газета. Юг» рассказала главный редактор проекта Эльвина Абибуллаева. — Расскажите о проекте «Краснодарская щука». В чем его особенность? Как появилась идея создания подобного медиа о городе?