Кто будет жить вечно

С самого начала мира людей интересует его конец. Эсхатология (учение о конечных судьбах мира и человека) говорит о том, что существование мира не завершится неким случайным образом.

Напротив, существование мира имеет свою цель, стремится к определённому финишу. Господь, создавая мир, заложил в него движение к той цели, которую мир должен достигнуть в момент эсхатона (Второго пришествия Христа).

Развитие мира могло идти по двум вариантам. Первый — условный, о котором можно говорить только гипотетически: как бы мир развивался, если бы Адам не согрешил. У святых отцов есть некоторые высказывания на эту тему. Второй вариант, собственно, эмпирический: то, что есть на самом деле, учитывая грехопадение Адама и его последствия.

Священное Писание говорит нам, что тот мир, который существует ныне, рано или поздно закончится. Земля и небо сгорят, преобразятся, чтобы дать место новой земле и новому небу. И моментом, который положит предел нынешней истории и переведёт мир в другой способ существования, будет Второе пришествие Христово. Именно это событие придаёт смысл существованию всей мировой истории и жизни каждого отдельного человека. По словам епископа Афанасия (Евтича), «вне эсхатологии история была бы просто последовательностью событий, не имеющих ни смысла, ни завершения».

Сам Господь говорил, что во Второе пришествие Он придёт во славе, чтобы судить живых и мёртвых. Это пришествие будет уже не таким, как Первое, когда Он пришёл в образе раба, в образе обычного человека, и кто-то признал Его, кто-то не признал, кто-то принял, кто-то отверг. Во время Второго пришествия слава Христа будет явлена всем, как молния, видна будет от края земли до края. Земная история завершится всеобщим воскресением и всеобщим судом. Все умершие люди будут воскрешены, и каждого ждёт суд, который определит его дальнейшую участь: что будет с человеком дальше, после Второго пришествия. Из Священного Писания мы знаем, что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники пойдут в муку вечную.

Здесь возникает вопрос, который интересует многих: каковы будут критерии отбора, кто будет праведником, кто грешником? Куда попаду я, куда попадёт мой сосед и так далее. Для того чтобы понять, кто окажется на какой стороне, нужно учитывать, что такое вечная жизнь, потому что в разных религиях существуют разные представления о том, что есть вечная жизнь, рай, ад. К примеру, мусульмане считают, что в раю они будут пить несказанно прекрасное вино, наслаждаться идеальными фруктами, что каждый день семьдесят две девственницы будут приносить праведникам на подносах лучшую райскую еду. А Священное Писание говорит однозначно: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3). То есть вечная жизнь заключается в Богопознании. Причём под Богопознанием понимается не просто теоретическая информация о Боге, не прочитанные книги по догматическому богословию, из которых человек узнал что-то о Боге, правильно ответил на пару вопросов о Нем, и вот — жизнь вечная обеспечена. Иди прямиком в рай.

Познание на библейском языке это в первую очередь практическое приобщение. К примеру, когда в Библии говорится о том, что Адам и Ева познали добро и зло, вкусив от Древа познания добра и зла, речь не идёт о том, что им сказали, что такое хорошо, и что такое плохо, об этом Господь рассказал им ещё в момент сотворения. А речь о том, что Адам непосредственно приобщился ко злу. Он совершил поступок, который позволил ему испробовать зло на практике.

Точно так же и вечная жизнь — это приобщение, но приобщение уже к Богу, единение со Христом. Исходя из этого можно сделать вывод, что для того чтобы соединиться со Христом, нужно по крайней мере стремиться уподобиться Ему. Это даёт определённое направление размышлениям на тему: что может нам помочь достичь вечной жизни, а что может этому помешать. Мы знаем некоторые основные принципы, на которые можем опираться. Какие должны быть качества у людей для того, чтобы оказаться по правую сторону от Него, среди тех, кто наследует жизнь вечную, Господь говорил и прямо, и через притчевые образы.

Проблема заключается в том, что, с одной стороны, вечной жизни хотят все, по крайней мере все христиане. При этом речь идёт о вечной жизни с Богом. С другой стороны, мы понимаем, что все люди — грешные. И как говорил святитель Григорий Богослов, святой человек отличается от несвятого лишь тем, что немного ближе к Богу, чем все остальные. Но всё равно, пропасть между Богом и святым (Творцом и творением) намного больше, чем между святым и несвятым человеком. Где пройдёт граница, какой будет та мера, исполнив которую, человек достигнет жизни вечной, а не дойдя до неё, достичь не сможет? И вот об этой чёткой границе никто нам не скажет, потому что никто её не знает. Можно найти в церковном предании указание на то, что никому невозможно спастись и любая мелочь может свести человека на дно ада. Апостол Пётр, к примеру, говорит о том, что, если даже «праведник едва спасается», то что говорить о грешнике! (см. 1 Пет. 4, 18).

Но у святых отцов есть и вполне оптимистичные утверждения. Одно из них принадлежит преподобному Амвросию Оптинскому, который рассказывал унывающим христианам такую притчу. Пришёл дьявол к Господу и говорит: «Вот, умер такой-то человек, я забираю его душу». Господь говорит: «Нет, этот человек был христианином, его душу заберу Я». Дьявол говорит: «Да, он был христианином, но он грешил, значит, его заберу я». Господь ему возражает: «Он грешил, но в то же время и каялся, вновь возвращался ко Мне. Значит, его душа должна быть Моей». Дьявол не соглашается: «Хотя он и каялся, но после этого отворачивался от Тебя и опять грешил, значит, его заберу я». На что Господь ему говорит: «Но ведь он точно так же отворачивался от тебя, возвращаясь ко Мне. И если уж ты готов ему простить, что он отворачивался от тебя, неужели этого не сделаю Я, ведь ты зол, а Я — благ». Так по притче Господь положил предел этому спору.