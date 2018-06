«Подъём» с Сергеем Доренко от 28 июня 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 39 минут. Четверг. 28 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это ррррадио «Говорит Москва»! «Говорит Москвааааа»! Легко орать, когда человек осипший, как ты думаешь? Нелегко мне орется, Оношечка.

А. ОНОШКО: Сергей Доренко.

С. ДОРЕНКО: Оношечка, каждое утро уже два или три дня я встаю с мыслью, что это чертова пятница.

А. ОНОШКО: А это все еще четверг.

С. ДОРЕНКО: Ни хрена не пятница. Сегодня я был абсолютно убежден, что это пятница. Абсолютно.

А. ОНОШКО: Так по всему видно, что пятница.

С. ДОРЕНКО: Сегодня утром я встал, сказал себе, ну вот, пятница. Поставил бутылочку шампанского в холодильник. Поставил на дверь. Думаю, ну и что? Пусть говорят. Пусть осуждают. Пусть. А я выпью. Оказывается, четверг, облом петрович. А может мне сегодня опять выпить?

А. ОНОШКО: Сегодня жара плюс 30.

С. ДОРЕНКО: Ну и что? А у меня 22, у меня кондиционер. Плюс 22 у меня жара. Я сегодня не стал на мотоцикле. Потому что в снаряге жарковато, а без снаряги страшновато.

А. ОНОШКО: А велосипеды вы свои все уже…

С. ДОРЕНКО: Велосипед жалковато. Я превышаю на 10 килограммов максимальный вес, разрешенный для этого велосипеда, и я, когда на него смотрю, я надуваю покрышки пять атмосфер по пяти, но они не держат.

А. ОНОШКО: Я никогда не задумывалась.

С. ДОРЕНКО: Вот подумай об этом. Я надуваю покрышки по пяти атмосфер, но они держат примерно два дня, они сдуваются. Пять атмосфер тяжеловато держать, они как-то через молекулы проскакивают одни через другие…

А. ОНОШКО: А сигвей вы не пробовали, на одном колесе?

С. ДОРЕНКО: Смысл? В чем я упражняюсь?

А. ОНОШКО: Вы знаете, говорят, все мускулы сильно напряжены в момент. Это кажется, что человек стоит и легко едет, на самом деле он вот так стоит и управляется, и едет. Не хотите? Это же здорово.

С. ДОРЕНКО: Ага…

А. ОНОШКО: Шлем только одеть и все.

С. ДОРЕНКО: Надеть. Его нельзя одеть, никак не получится.

А. ОНОШКО: Шлем с защитой.

С. ДОРЕНКО: Надеть. Нет, я не пробовал. Но я еще собираюсь произвести то, что мы с тобой обещали уже несколько лет назад, пройти на супе по реке.

А. ОНОШКО: Давайте сегодня.

С. ДОРЕНКО: У меня суп на даче. Я имею в виду, ребят, стендапэдл у меня есть, хороший, здоровый. Надувной, но очень здоровый. Мы с Настей собирались фигню такую провернуть, что я от Театра Эстрады иду по реке на стендапэдле до «Зарядья». Ты помнишь нашу ахинею, которую мы придумали? До «Зарядья» при стечении Оношек по всем берегам, которые будут меня фотографировать, а я буду что-то восклицать. Но сейчас нельзя. Потому что центр внимания народного смещен с меня на футболистов.

А. ОНОШКО: Так вы возьмите с собой мяч.

С. ДОРЕНКО: Нет. Я не переборю.

А. ОНОШКО: Не обратят внимания.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно. Надо дождаться, когда снова Россия сделается мировой провинцией, глушняком таким, на который всем плевать, и тогда я пройду на стендапэдле. Вот тогда. Сейчас пока Россия без этого избалована вниманием, мой поход на стендапэдле ни для кого ничего не будет значить. А в тот момент это, может быть, будет стендапэдл протеста, например, против скуки. Я пройду против скуки. Сейчас скуки нет.

Давай поговорим про то, что Германия вылетела.

А. ОНОШКО: Давайте. А Южная Корея их сделала.

С. ДОРЕНКО: Кто-то вчера написал очень справедливо: я выкидываю машинку «Бош» и покупаю «Самсунг». Стиральную машинку. Очень справедливо. «Бош» выбрасываем, покупаем «Самсунг». Ну действительно, если оно лучше работает, то черт бы с ним. Больше того, выкидываем БМВ, покупает «Хендей». Ты знаешь, что рейтинг этого года американский, один из американских рейтингов очень значимых, выявил целый ряд моделей, как раз «Киа», «Хендей» и так далее, как самые надежные на американском рынке.

А. ОНОШКО: Мы думали, что это немецкие машины, оказалось, что южнокорейские машины. И команда, и техника, и по всем фронтам.

С. ДОРЕНКО: Да. Ну вот. Давайте проанализируем. «Не принимаем нас русская земля», говорят немцы. Здесь шутки пошли про 45-й год.

А. ОНОШКО: От кого они пошли?

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, что это антиэстетично. Я не шучу по поводу немцев и войны, и футбола. Почему я не шучу? Потому что я считаю войну величайшей трагедией. Война — это не игра. Я понимаю, что игра — это некая аллюзия войны, я понимаю, что олимпийские игры придуманы как квазивойна, но я именно по поводу Второй мировой шутить не умею. Когда вы шутите, что «немцам не везет на русской земле», 45-й, 44-й, ребят, а я не шучу. Потому что мне шутить по поводу Второй мировой войны не получается, ком в горле. У вас получается, пожалуйста, может, вы ослы, я не спорю, вы шутите и продолжайте. 73-73-948. Здравствуйте. Проанализируйте игру, пожалуйста. Юрий Николаевич, восхитительный. Юрий Николаевич, прошу вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Это закономерный проигрыш. Европа, сдающая производство в Азию, должна понимать, что сдать придется не только производство, но и все остальное.

С. ДОРЕНКО: Понятно. А как игра? Разберите мне игру. Дайте мне анализ.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Серега из Надыма. Я болел за немцев, очень расстроился. Но уже с мексиканцами когда они играли, было видно, что они не бегают вообще, будто их подменили. Вчера комментатор пошутил, что в немецкой машине появились корейские запчасти. Было очень похоже.

С. ДОРЕНКО: А может быть наоборот. А, может быть, через 20 лет комментатор пошутит наоборот. Корейская машина будет настолько выше немецкой…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Что там появятся немецкие запчасти.

С. ДОРЕНКО: Ну да, в качестве плохих.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну, может быть. Я расстроен сильно, потому что немец я люблю и буду за них дальше болеть, и за «Баварию» буду болеть. Я думаю, Йоахим Лев сделает нормальные выводы, ну, правда, он шанс упустил, пять лет еще надо будет.

С. ДОРЕНКО: У меня несколько друзей немцев было, ну, не друзей, а людей, с которыми меня сводила судьба на каких-то проектах и так далее. И немок в том числе. Я помню, что я некоторые вещи им производил, проекты телевизионные производил в Германии. Немки были мне подругами по работе. Я пытался все время понять этот народ, но не сумел. Не сумел. Может быть, это… «Обломов, не понимающий Штольца». Нет. На самом деле русских немцев мы понимаем. Больше того, мы хотим быть как они, как русские немцы. Мы хотим быть аккуратными, мы хотим быть работящими, мы хотим быть педантами и так далее. Мы хотим быть Штольцами в конечном итоге. Но, когда ты попадаешь в Германию и разглядываешь немцев совсем уже с увеличительным стеклом, находясь среди них, ты ищешь в себе крупицу любви к ним, какую-то крупицу микроскопическую, из которой ты намерен вырастить монстра любви, подобно клетке чайного гриба, ты хочешь вырастить чайный гриб… Ты хочешь найти крупицу любви к немцам и понимание и ты находишь, что ты ее не находишь. Вот в чем проблема. Не знаю. Вот Серега из Надыма любит немцев, а я, как бы это вам сказать получше, не нахожу в себе подобных чувств. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Сергей, Москва. По поводу игры сборной Германии. Неприятно удивило, хотя сильный состав.

С. ДОРЕНКО: А корейцы играли сильно или им повезло?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, слабо играла Германия. Не сильно играла Корея, слабо играла Германия, вот так более правильно. Может быть, корейцам было проще играть, все-таки играли вторым номером.

С. ДОРЕНКО: Никто от них ничего не ждал особенно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, никто ничего ждал. Это случай, повезло, забили.

С. ДОРЕНКО: Скажите, а что нас ждет, когда Китай выйдет наконец в футбол и сделается чемпионом?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я думаю, это будет еще нескоро.

А. ОНОШКО: Китай с Китаем будет играть.

С. ДОРЕНКО: Когда они выйдут и сделаются чемпионами лет на 200 подряд.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В Китае сейчас очень богатые их бизнесмены имеют клубы свои футбольные, покупают в эти клубы лучших игроков мировых. Кто заканчивает уже, в принципе, карьеру в элитных, в Испании, да даже у нас уехал из «Зенита» Халк играть за какие-то космические деньги. Естественно, это будет стимулировать рост их внутреннего чемпионата, потому что их молодые ребята будут играть с такими звездами, брать с них пример, учиться, тренироваться, и когда-то они выйдут на этот уровень, но это будет еще нескоро. Очень нескоро.

С. ДОРЕНКО: Но когда это произойдет, они кубки все увезут к себе лет на 200 подряд. Правильно?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не думаю.

С. ДОРЕНКО: Они же все доводят до максимума.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это как вы сказали про машины корейские. Абсолютно поспорю. Произойдет это не через 20, а через 200 лет, потому что немецкий автопром уйдет еще дальше. Что такое корейская машина по большому счету?

С. ДОРЕНКО: Сергей, скажу только вам. Никто нас не слышит, и сейчас на минуточку мы отключили радио. Полное говно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: О том и речь.

С. ДОРЕНКО: Теперь слушайте почему. Я ездил на «Спортаже» в Дмитров и назад. Хорошая машина, дельная машина, интересная машина. Но когда я поехал на лимузинах, вот эти лимузины, «Генезис» и так далее, такое ощущение, что едешь на паровозе. Никакого кайфа.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Человек, который проедет на «Спортаже» и потом сядет на Q-3 Аudi, он тоже поймет разницу.

С. ДОРЕНКО: Есть разница. Оно куштуется гроши. А если ты садишься на корейский лимузин, именно вот эти «Магнезис» или как там они называются, я уже забыл, это полное ощущение паровоза начала 20 века. Невозможно ехать на этом.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Есть еще нюанс. У них нет своих разработок, их все двигатели и так далее — это перевыпущенные по лицензии двигатели Опеля и так далее. Это не их разработки.

С. ДОРЕНКО: Это слезы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И вы представьте, сколько времени должно пройти, чтобы это все у них появилось.

С. ДОРЕНКО: Подвеска чугунная какая-то.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А за это время ведущие уйдут еще дальше.

С. ДОРЕНКО: Ощущение, что подвеска едет отдельно от кузова.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: О том и речь.

С. ДОРЕНКО: Последний раз у меня такое ощущение было на ВАЗ-2103 с шестым движком, но это какой-то кошмар, только это еще сильнее у современной корейской машины. Когда ты садишься в современную корейскую машину (я открою тебе страшный секрет), у тебя создается ощущение, Настя, что машина новая и очень хорошая, сделанная в 1990 году. И ее тогда же покрыли специальными консервантами, чтобы, не допусти господи, ни пылиночка не села. И где-то 28 лет прятали, может быть, в подземелье, специально вентилируемое подземелье, ни ржавчины, ничего. 28 лет прятали, после чего тебе ее дали и говорят: ну, брат, вперед. И ты садишься и говоришь: боже милостивый, ведь действительно как новая, но 1990 года. Они говорят: нет, это мы только что выпустили. Я говорю: кончай врать, такие машины сейчас не делают, нет в 2018 году таких машин. Кстати, то же самое ощущение, только ощущение, что 10 лет прятали, у меня, когда я сажусь в «Тойоту». Когда я сажусь в «Тойоту», у меня ощущение, что ее выпустили 10-15 лет назад и где-то прятали. Прятали от пыли, от коррозии, от всего. И сейчас тебе говорят: Серега, тачка есть 2003 года, нет отличишь от новой, вчера купили, «Тойота». Я говорю: как, ей 15 лет. Почему 15 лет? По подвеске, по всему, по органам управления, по рулю. Ну ей ни меньше 15 лет. Давай немцев хвалить. Японцы делают машины 15-летней давности, а корейцы делают машины 30-летней давности, прямо сегодня делают. Машина времени. Еще чем-то гордятся. Немцы молодцы. Точка. Давайте немцев любить.

А. ОНОШКО: Они внутри там совсем на других машинах ездят.

С. ДОРЕНКО: На БМВ, естественно. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Сергей, вы забываете такую вещь, как стоимость. Вы купили свою БМВ за 5 миллионов…

С. ДОРЕНКО: Никак нет. Разрешите доложить. На «Трейд-ин» была акция, тебе 650 тысяч подарок. Ага. Нет, давайте про футбол. Товарищи, не надо меня агитировать. Я знаю простую вещь. Я очень передовой чувак. Я вам скажу про свое стремление к прогрессу. Еще только ветер подует, что будет бета-версия, я уже пересаживаюсь на бета-версию по всем-всем параметрам. Любая бета, я, Сережа, первый. Разрешите, я. Я люблю пробовать все новое, мне нахрен не нужно ничего старого. И в тот день, когда запахнет еще только от корейской машины или от японской, что она хоть сколько-нибудь похожа на современную, хоть сколько-нибудь… Японская машина — это сегодня сделанная машина 15-летней давности. А корейская — это машина 30-летней давности. Ее делают сегодня, я же не спорю, прямо сегодня, машину 30-летней давности. Умеют. Не каждый так сможет. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Про футбол скажите мне.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Про футбол. Являясь собственником Каравеллы 2013 года, но качество уже не то. Для российского рынка машины совсем другие.

С. ДОРЕНКО: У меня Т-5 Каравелла 2010 года. 2010-го года, товарищ. Люблю, не могу. 160 идет как конфета.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У меня 2013-го.

С. ДОРЕНКО: А у меня 2010-го Каравелла. Правда, у нее пробег 60 тысяч. Ребят, про футбол кто-нибудь хоть слово скажет? Вам плевать на футбол, я чувствую. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я про футбол хочу. Вчера смотрел отстраненно, но в восторге был от игры. Немцы, мне кажется, во второй тайме просто встали, то ли уже надежду потеряли, то ли просто им скучно стало. Корейцы переиграли, перебегали просто.

С. ДОРЕНКО: И бразильцы. Бразильцы, которые сейчас выходят на Мексику. Это же будет дико интересно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Но мы же говорим про то, что произошло.

С. ДОРЕНКО: Я не против. Я просто говорю, что бразильцы так же по результатам вчерашней игры выходят на Мексику. Это будет настоящая битва. Это будет так красиво.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Битва соседей.

С. ДОРЕНКО: Да, соседей, конечно, лететь часов восемь из одной страны в другую, а вы думаете, что они соседи. Я летел из Нью-Йорка в Боготу часов пять. А если бы до Рио? Нет, это очень далеко, часов девять, наверное.

А. ОНОШКО: Это как мы соседи с Африкой.

С. ДОРЕНКО: Да, это соседи как мы с ЮАР примерно. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, Настя, доброе утро. Сергей. Ну че? Холодный душ немцам — раз.

С. ДОРЕНКО: Но главное, что он финальный душ, нельзя исправить.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это да. Мне кажется, что это время славы немножко надо остужать периодически. Потому что они что-то прямо с начала, берем немцев, берем аргентинцев, берем бразильцев. Сергей, честно говорю, мне они не нравятся. Когда смотрел Испанию-Португалию, прямо всей душой хоть и болею за Испанию, но хотел, чтобы они слили. Такое было впечатление, ребята, играйте, а не ходите, вы монстры, вы специалисты. Играйте.

С. ДОРЕНКО: Кто сегодня самый симпатичный для вас именно по игре, без флагов?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Хорваты — раз. Мексиканцы — два. Но слили тоже, 3:0. Ну все-таки испанцы.

С. ДОРЕНКО: Ну намылят они нам холку.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да ничего страшного, намылят, не намылят. Не намылят. Давайте посмотрим.

С. ДОРЕНКО: Посмотрим. В движении.

С. ДОРЕНКО: 9 часов 6 минут. Через 90 дней начнет действовать указ или приказ, или закон, который запрещает поисковикам давать ссылку на запрещенные сайты и VPN-сервисы, вообще все VPN-сервисы. Как узнать, VPN он или не VPN? То есть будут поисковики штрафовать вас, «Яндекс», будут штрафовать, если вы дадите ссылку на VPN-сервис. Как вы можете знать, VPN или не VPN?

А. ОНОШКО: А я не знаю.

С. ДОРЕНКО: Вы должны тогда проверять каждый раз. За показ ссылок на сайты из списка Роскомнадзора и сервисы для обхода блокировок грозят штрафы: для граждан 5 тысяч рублей… Если я покажу. А как я покажу? Я никак не покажу, у меня нет поисковика.

А. ОНОШКО: Нет?

С. ДОРЕНКО: Нет. Дайте сообразить, за что штрафовать будут. Закон. Вводят штрафы для поисковиков за неисполнение закона, запрещающего использование VPN-сервисов и показ ссылок на заблокированные сайты. За показ ссылок для граждан 5 тысяч рублей. Когда они в рамках поисковиков показывают или когда они просто показывают? А если я напишу адрес поисковика сам у себя, где-нибудь в Фейсбуке случайно напишу адрес поисковика, случайно напишу и нажму энтер и оно, опаньки, лежит, так мне 5 тысяч будет. Или я не поисковик, значит, нормально? Я не знаю. Здесь бы разъяснения. Дальше. Для должностных лиц — 50 тысяч рублей. Это которые работают в поисковиках. Это правильно, их то и хорошо, и правильно. Для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Теперь скажи мне, а какой сайт запрещенный? Какой-то RuTracker был.

А. ОНОШКО: Были.

С. ДОРЕНКО: Давай наберем RuTracker, причем наберем с разных мест. Просто мне интересно, по приколу. Я войду в Safari. Здравствуй, родная Safari, я не пользовался тобой много месяцев. RuTracker.org.

А. ОНОШКО: Все работает, я открыла уже.

С. ДОРЕНКО: Я написал… Это спасибо, Кирилл с Мефодием, молодцы. Они славные двое ребят.

А. ОНОШКО: Ну они не знали, что такая история будет с компьютерами.

С. ДОРЕНКО: Все они знали. Уж кто знал, так это они знали. Они же святые были. RuTracker.org. Не работает.

А. ОНОШКО: А по другому адресу работает.

С. ДОРЕНКО: Я хочу именно по нему войти и проверить, что он не работает. Мне надо проверить, что он не работает. Я знаю, что там сатанинство какое-то наверняка. RuTracker.org, Википедия. Хочу я узнать, что это сатанинство наконец запрещено в России. Правильно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Ссылки, официальный сайт… вот, пожалуйста. Он все время работает. С новым 2018 годом. Я сейчас вам объясню. Я хочу дидактики. Я хочу войти на запрещенный сайт, где мерзость разлита всюду, 10 сантиметров, по щиколотку мерзость разлита, и чтобы меня не пустили. Но меня пускают. Как же быть, товарищи? Дайте мне защиту. Роскомнадзор, ФСБ, я умоляю, я пытаюсь войти на RuTracker.org, меня автоматом перебрасывает на RuTrackernews, который самым свистящим образом открыт. А как же мне найти хоть что-нибудь закрытое? Как же, ребята, мне найти что-то закрытое? Дай мне закрытый какой-то адрес. «С вас 5 тысяч». «RuTracker.cr попробуйте», «RuTo.info попробуйте». Тоже работает. Боже милостивый. Я хочу, чтобы не работало. Я хочу, чтобы добро победило зло. Роскомнадзор — это добро, а RuTracker — зло. Дайте мне какой-то злой сайт, плохой, который не пустит меня в плохое место. Дайте мне плохой сайт.

А. ОНОШКО: Вот я вам открыла.

С. ДОРЕНКО: Грани.ру. Мне нужен какой-то плохой сайт, чтобы я понимал, как меня не пустят и охранят меня от зла, от паскудства. Вот! Наконец-то! Паскудство запрещено. Очень хорошо. Теперь попробуем тоже самое написать… Я даже не знаю, о чем там пишут, в этой Грани.ру.

А. ОНОШКО: Уже забылась история, за что их наказали.

С. ДОРЕНКО: Не имеет значения. Грани.ру. Открывается у меня в Opera. Теперь дальше идем. Идем на Safari, которая честная и все на свете. И в ней захожу в Yahoo Brazil, напишу br. Я первый раз, товарищи, первый раз в жизни. И там в Yahoo Brazil… graniru. Есть. То есть, получается, что? Они мне запретили, но только когда я с «Яндекса» захожу. А если я пишу Yahoo Brazil, br.yahoo.com, бразильский Yahoo, то ему вообще пофиг.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: То есть он, Yahoo Brazil, цинично обходит запреты Роскомнадзора. Это грязно, товарищи. А чилийский Yahoo? Он тоже также циничен? Это заставляет меня содрогнуться, мне становится стыдно за них. И все такое, товарищи. Я понимаю, что всюду в мире двойные стандарты и цинизм. В то время, как Россия, русские власти спасают нас от паскудства, какие-то соседние страны, а мы все в этом мире соседи, погружают нас в омут непотребства.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Это страшно. Ну ладно. Давайте все-таки поймем, что этот запрет равен нулю.

А. ОНОШКО: Пока да.

С. ДОРЕНКО: Этот запрет равен нулю. Единственное, что когда заиграешься и потом в Амедиатике… Амедиатика, я ей плачу по 600 рублей или что-то в этом роде в месяц, ну и напрасно, потому что они никак Game of Thrones не показывают, а так за что они у меня деньги берут? Надо от них отписаться на хрен, а когда Game of Thrones будет в апреле, подписаться снова.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Сэкономлю 3600 за полгода. Пошли они нафиг, отпишусь-ка я. Но когда ты на Амедиатеку пытаешься залезть из Испании или, еще хуже, из каких-нибудь Мальдив, они тебе пишут: сервис недоступен на вашей территории. Я говорю: простите, пожалуйста, что я честно приехал на Мальдивы как честный труженик, но сервис недоступен. Тогда мне приходиться покупать VPN Россия, такое тоже есть. Я покупаю русский адрес VPN.

А. ОНОШКО: Дорого стоит?

С. ДОРЕНКО: Нет, 10 копеек. Все по цене мусора и русские адреса тоже. Без вопросов. Через Ростов-на-Дону какой-нибудь заходишь, смотришь эту Амедиатеку, она думает, что ты в России. Да пошли они нафиг. Я серьезно говорю. Хорошо. Наивные люди, но добрые люди пытаются нас спасти, в то время как умные и зловещие люди пытаются погрузить нас в омут непотребства. И надо сказать, что выигрывают зловещие.

Что пишут о чемпионате мира? Давай я почитаю. Испанская пресса анализируется Cazeta.ru. Наталья Еремина решила проанализировать. «Россияне проснулись после долгой зимы. Вспышка свободы…» И так далее, и так далее. Про эту девушку, которую мучили аргентинцы, пытаясь сказать что-то непристойное. Аргентинец извиняется до сих пор, там какие-то страшные разборки идут в Аргентине против негодяя, который обидел русскую девушку и так далее. «Прекрасная девушка встретилась с животным…» Это их пресса пишет. «Прекрасная девушка встретилась с животным». Про себя они пишут. «У нее оказалось больше человечности, чем у сотни аргентинцев». И так далее. Имидж России. «Одно в стране место, свободное от предрассудков, Никольская улица в столице России. Испаноязычные издания как будто соревнуются в восхвалении Никольской». Как пишет «Эль Паис», «на Никольской улице и Красной площади царит атмосфера настоящей свободы». «Такое впечатление, что в Москве отменили сразу действие Уголовного и Административного кодекса», — считает «Эль Паис». Наверняка Пилар Бонет пишет. «Полицейские с удовольствием и симпатией созерцают, как их соотечественники поют, танцуют и громко болтают с болельщиками из разных стран. И это все происходит в стране, где любой одиночный пикет часто заканчивается арестом как минимум на 15 суток, но не сейчас, не во время чемпионата. Радость на Никольской искренняя, как будто россияне проснулись после долгой зимы. Они бегут обниматься с незнакомыми людьми, несмотря на происхождение и цвет кожи. Две блондинки танцуют с нигерийцем, одетым в разноцветную одежду. Группа художников зарабатывает, рисуя национальные флаги на лицах прохожих, а немецкий полицейский поздравляют российского коллегу за то, как он все так организовал». «Интересно, — пишет „Эль-Паис“, — когда завершится праздник, оставит ли он след в жизни россиян? Оставит ли любопытство какой-то след в душах россиян? Любопытство от свободы». Да, это интересно. Посмотрим. Я думаю, что мы назад закиснем спокойно, да и все.

Я еще хотел обратить ваше внимание на публикацию в сегодняшнем «Московском комсомольце». Выложенная на сайт вчера в 21.11 и уже пользуется большой популярностью, 193 тысячи просмотров. Это пишет, между прочим, какой-то господин…

А. ОНОШКО: Беседин. Написано, что он писатель.

С. ДОРЕНКО: Платон Беседин. Посмотри Википедию, я думаю, что это псевдоним, никакого Платона Беседина не существует.

А. ОНОШКО: Он не такой старый.

С. ДОРЕНКО: Дата рождения 1985 год, ему 32 года. Место рождения Севастополь. Это многое объясняет. Он писатель, литературный критик, публицист, колумнист и так далее. Что он пишет? Он пишет, «поколение шлюх». «Россиянки позорят себя и страну. Теряет Россия в мире имидж… Пиарщики и одна из сетей фастфуда опубликовали в соцсетях пост, предлагающий россиянкам 3 миллиона рублей и пожизненный запас воперов, если девушки смогут забеременеть от звезд футбола…» Это, очевидно, евгеника и расизм, это понятно. «Забеременеть от футбольной звезды, — пишет господин Беседин — эта тема не так однозначна. Пиарщики реально попали в цель… Продажность российских девушек… Не все таковы, конечно, но только паршивые овцы позорят все стадо… И, мы будем откровенны, немало этих паршивых овец. Так было, в общем-то, всегда. Разговоры о падении нравов оставим для пенсионерок. Достаточно вспомнить, например, фильм „Интердевочка“. Торговать собой не стыдно…» И так далее, и так далее. «Соцсети забиты видео, на которых „поколение шлюх“, — как пишет автор, — юные и не очень россиянки ведут себя как потасканные девки. Самое безобидное то, как бразильский болельщик снимает девицу в клубе Ростова за пять минут, она просто трется об него. Польские болельщики доставляют оральные радости русской девице, которая возлежит на скамейке в центре города… В соцсетях созданы группы, в которых осуждается поведение российских девиц, и туда выкладываются свидетельства соответствующего поведения наших соотечественниц. В Екатеринбурге иностранцы раскупают возбуждающий шоколад для местных жительниц. Местные девицы воспринимают визит иностранцев в Екатеринбург как последний шанс познакомиться с ними и изменить жизнь». Последний шанс изменить жизнь. Иностранец — это последний шанс изменить жизнь. «Собственно, так они сами и пишут. И подобная картинка во всех городах нашей родины. Перед иностранцами многие россиянки ведут себя как шлюхи», — пишет автор. «Эскорт-услуги взлетели в цене, однако многие готовы переспать с иностранцами бесплатно только потому, что они оттуда. Сообразительные и горделивые делают вид, что еще подумают при знакомстве с иностранцами, остальные вешаются на приезжих сами… У них нет ни стыда, ни морали, ни нравственности. Мы воспитали поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи… А если еще и долларом поманить (ну, не одним, конечно). Воспитали и, более того, воспели…» «Это следствие той матрицы, в которой воспитываются россиянки, — пишет автор. — Матрицы тотального преклонения перед Западом. Она существовала с 80-х годов, а теперь претерпела некоторые изменения. В такой шизофрении и существует наша страна: Запад плох и порочен, но его надо копировать. В нас сочетание раболепия и ненависти». И так далее. Вот это автор, который, как вы понимаете, ему 32 года, которого, да, вот мне пишет один из слушателей, его действительно возбуждает фраза «русские девушки раздвигают ноги», ему нравится сама фраза, он ее смакует, и ему нужно к психотерапевту, пишет мне один из слушателей. «Потаскушное поведение россиянок…»

А. ОНОШКО: Кажется, он хочет их всех наказать.

С. ДОРЕНКО: Да. «Внутренняя греховность, потаскушное поведение россиянок, — пишет автор. — Дохлые тараканы… белый господин…» Как ты думаешь, во-первых, что с автором?

А. ОНОШКО: Я затрудняюсь в определении.

С. ДОРЕНКО: Я не прокурор. Мне пишут, что если я посылаю его к психиатру, то он подаст в суд. Я не прокурор, я не врач, если я кого-то посылаю к психиатру, то это мое мнение, разумеется. Я думаю, что психиатр его родной доктор. Мне кажется, что психиатр — родной доктор Платона Беседина из Севастополя, 1985 года рождения. Его действительно колбасит от слов «шлюха, шлюха, раздвигает ноги». Его колбасит. Он, может быть, даже кончает в этот момент. Ему нравятся эти слова, как бы они эротизируют. Психиатр его родной доктор, мне кажется. Мне кажется, еще раз говорю, я не врач и не ставлю диагнозы. Это абсолютно бытовая лексика. Во-первых, что с автором? Во-вторых, что с женщинами? Надо это как-то описать иначе. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Александр. Грандиозное событие, чемпионат мира.

С. ДОРЕНКО: А что с автором?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не знаю, он какой-то, наверное, неудовлетворенный человек в жизни, поэтому такое пишет. Потому что большое скопление людей, много иностранцев. Не знаю по поводу девушек, я лично ходил на матч-открытие, у всех настроение позитивное, никакой грязи, никакой пошлости я там не видел. А то, что в центре происходит, тоже люди радуются. Если какой-то эпизод с девушкой был на скамейке, я видел это видео…

С. ДОРЕНКО: Ну и что, датая, бухая девка. Ну и что?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это все такие моменты…

С. ДОРЕНКО: Ну и что?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Просто много слишком внимания. Я не знаю, одному, двум, трем моментам пошлым среди такого скопления иностранцев, потому что такое событие…

С. ДОРЕНКО: А можно сказать, что слово «пошлый» означает также в одной из коннотаций «обычный». Это просто обычное. Пошлое — это обычное. Ты же говоришь на латыни, дорогая моя.

А. ОНОШКО: Конечно.

С. ДОРЕНКО: «Пошлое» на языках романских переводится двумя словами — vulgar и trivially. А trivially — это «обычное». Мы видели пошлое, мы видели обычное. Пошлое — это обычное.

А. ОНОШКО: Конечно.

С. ДОРЕНКО: В коннотации vulgar чуть грубоватое. Когда ты видишь пошлое, ты видишь обычное, чуть грубоватое.

А. ОНОШКО: По сути он же говорит о греховной природе женщины, этот автор. Он, конечно, пытается осудить локально наших, как будто бы где-то это не так и таких не бывает. На самом деле понятно, как вы правильно говорите, характерная ситуация при наплыве людей.

С. ДОРЕНКО: Знаешь, где происходят такие вещи, где девушки срываются в штопор?

А. ОНОШКО: В пуританских обществах особенно.

С. ДОРЕНКО: В пуританских обществах, ребят. Позвольте мне сообщить вам, что в начале 20 века в культурной Москве и Петербурге, в Петербурге в первую очередь, был описан эффект институтки. Что такое эффект институтки? Это девочка, которая уходит в институт благородных девиц, которая в нем содержится в подростковые годы, в котором никаких мужчин, которая кроме из окошка конюха какого-то издалека не видела, вообще мужчин не видит, там мужчин нет, они как бы запрещены, и которая выходит из института благородных девиц и которая идет по рукам. Идем по рукам. Это Анатоль, увозящий Наташу Ростову, это как раз вот этот порыв чистой девочки окунуться, поскольку все это запрещено, то надо обязательно в это окунуться. Это, вообще говоря, эффект институтки. Русские женщины сейчас переживают эффект институтки. Эффект институтки заключается во лжи, потому что они живут во лжи русской морали. Это мораль, построенная на лжи, на запретах. Мораль, построенная на запретах внешних. Не внутренних, они продиктованы не культурой, а запретами внешними, страхом перед богом, страхом перед папой, страхом перед мамой, страхом перед тетей. Страхом. Мораль русских женщин построена на внешнем. Как у черепахи есть внешний корпус, ее органы прикреплены к внешнему корпусу.

А. ОНОШКО: Разросшийся позвонок.

С. ДОРЕНКО: Таким образом, русская женщина похожа на черепаху, она не имеет внутреннего хребта, его нет.

Мы продолжаем обсуждение статьи в «Московском комсомольце». 32-летний, это очень важно, не 72-летний, а 32-летний публицист написал статью «Поколение шлюх», это о вас, о русских женщинах, ну, не обо всех, но о «поколении шлюх». Обратите внимание, «поколение шлюх». «Россиянки на мундиале позорят себя и страну». Эта статья изобилует всевозможной эротикой, типа «они хотят раздвигать ноги», «потасканные девки трутся об иностранцев, визжат от иностранцев» и так далее. «Стыд для них атавизм», «это шлюхи» и так далее. «Россиянки воспитаны в матрице тотального преклонения перед Западом» и так далее. Я, не пытаясь поставить диагноз автору, все-таки думаю, и это мое расхожее бытовое мнение и слова мною употреблены в бытовом смысле, я думаю, что он психляля. Он психляля, человек не совсем здоровый, как мне представляется. Но это бытовое употребление, я не врач. Еще раз, это не диагноз, я не умею ставить диагноз и тем более не имею права обвинять, я не прокурор. Но бытовое мнение какое-то у меня может быть. Это ладно. А что же происходит с россиянками? Вот то, что он описывает, есть? И это, то, что есть, оно почему? Я думаю, что россиянки так называемые живут в обычной жизни в многослойной лжи, моральной лжи. Они живут в ситуации многослойной моральной лжи. И иностранец для них — это глоток воздуха просто.

А. ОНОШКО: Ну да.

С. ДОРЕНКО: Это эффект институтки, когда любое поведение, французский роман, найденный под подушкой, порицается дамами-воспитательницами. Институтка не только по образу мыслей должна быть благонравной. Помнишь прекрасные строки Николая Васильевича Гоголя о том, что у нас в институтах, местах, где воспитывают девиц, развито в основном три дисциплины: игра на фортепиано, вышивание и французский язык. Он говорит: а в некоторых, склонных к новшествам заведениях, бывает так, что прежде идет французский язык, а уж только потом фортепиано и за ним вышивание. А в некоторых, как вы понимаете, наших высших учебных заведениях для женщин бывает так, что прежде вышивание, а уж только за ним фортепиано и французский язык. Как-то так чередуется, очень по-разному.

Жизнь русских женщин, которых осуждает Беседин, ложь. Они потому, господин Беседин, так охотно покидают ее, потому что это ложь. Они живут во лжи, и выйти изо лжи всегда приятно. Это приятно — покинуть ложь. Когда разрешено больше не лгать, человек перестает лгать мгновенно. Поэтому, когда вы говорите, что нужно их воспитывать, я вам скажу: нет, надо их отпустить. Надо сделать так, чтобы моральные и нравственные критерии женщин вырабатывались ими сами, чтобы у них возникал собственный становой хребет. Понимаешь, что такое хребет?

А. ОНОШКО: Моральный императив, по-моему.

С. ДОРЕНКО: Да, моральный хребет. Я еще раз скажу, что черепаха не имеет хребта. У нее хребет — это панцирь. Вот русская женщина, она бесхребетная, она в панцире: что скажет поп, что скажет теща, что скажет свекруха, что скажет тетка, что скажут подруги и так далее. То есть у нее собственного хребта нет. Искушений собственных нет, она не проходит через искушения. Она идет во лжи, ото лжи ко лжи. И когда перед ней из пелены лжи вдруг появляется танцующий бразилец и просто говорит простые слова, «хочешь потрахаться?», она говорит, «конечно, да». То есть он ей говорит: можешь не лгать, сейчас экстра выносим за скобки, это из твоей лживой жизни выносится за скобки, можешь не лгать. Она говорит: черт, как это клево. Как это клево, я могу не лгать. А сколько? Ну, до 15 июля можешь не лгать. Потом снова ложь. Вот и вся недолга. Меня спрашивал об этом до Беседина, в первые два дня, американский Newsweek.

А. ОНОШКО: Как он сформулировал свой вопрос?

С. ДОРЕНКО: Что с русскими женщинами? Каковы русские женщины, спросил меня американский Newsweek. Я сказал: никаких отдельных русских женщин, которые были бы отличны от других, искать не надо. Русская женщина современна, русская женщина — 21 век. Русская женщина умна, ищет больше всех из достижений самых-самых, можно сказать, пошлых, посредственных, тривиальных, ищет, конечно, две вещи: в материальном мире ее интересуют гаджеты, а в духовном мире ее интересуют впечатления. Современную простецкую русскую девчонку, я тебе просто объясняю, не пойдем ни в консерваторию, ни на физтех, простецкая русская девчонка, интересуют в материальном мире гаджеты, а в духовном — впечатления. Поэтому если у нее будет последний телефон лучший, последний комп лучший, который будет таскать 64 гика клевые игры и так далее, и если у нее будет поездка на выходные в Париж поужинать, это впечатления, и поездка на море куда-нибудь в Индонезию, причем надолго, месяца на полтора куда-нибудь забуриться и кататься там на досках, эта девчонка вот об этом ровно мечтает. Она мечтает о путешествиях, в сущности, и гаджетах, а если вместе скрестить все это, то путешествие с гаджетом. То есть у нее в руке должен быть гаджет, и она должна ехать в Индонезию. Вот и вся тебе русская девчонка. Это я объяснял американскому Newsweek. Тогда мне американский Newsweek говорит: о’кей, так это похоже на многих других девчонок в мире. А что же особенного в русской? Я говорю: то, что мы окраина. Мы окраинная страна. Мы окраина.

А. ОНОШКО: Да, за нами Ледовитый океан.

С. ДОРЕНКО: Мы окраина. Не ту страну назвали Украиной. Мы окраина и, будучи окраиной, мы не страна перекрестка. Например, при всем ХАМАСе девчонка из Бейрута не живет на окраине. Там ХАМАС, там еще что-то, там третье, двадцать пятое, там терроризм, но девчонка из Бейрута живет в центре мира, а девчонка из Москвы живет на окраине мира. Это окраина. Посмотрите, что за нами. Посмотрите на карту. За нами Коми. Товарищи, за нами Коми АССР. За нами Коми и болота. Все. Мы на окраине ойкумена. Мы Макондо этого мира. Мы, Москва, Макондо этого мира, мы заброшенная окраина. И в эту окраину приезжает цирк. Понятно, что это прикольно. В Бейрут, кто бы ни приехал, у них там тысячами лет все время клубятся какие-то люди, начиная с того момента, когда 30 тысяч лет назад туда приковылял Гильгамеш с надеждой срубить эти кедры. Помнишь же, Гильгамеш приперся туда, у него был поход с Евфрата аж до этого самого… Из Междуречья Гильгамеш поперся в Ливан. Вот с тех пор, как Гильгамеш приперся в Ливан, в Бейруте что-то происходит уже 30 тысяч лет. А Москва — это болота финно-угорские, это конец света. Отсюда девки в конце света, это как если вокально-инструментальный ансамбль приехал в колхоз. Есть колхоз имени 22-го партсъезда. В него приезжает вокально-инструментальный ансамбль, все с патлами, интересные все, все такие грубоватые, все в кольцах, наколках и в цепях. Девки все, конечно, вслед за ними бегут, ну хоть посмотреть. Никто не надеется, что какая-то любовь возникнет, нет, ну хоть посмотреть. Это очевидно. Мы переживаем именно это, эффект институтки, живущей во лжи и живущей вдобавок в колхозе имени 22-го партсъезда, в который приехал цирк или вокально-инструментальный ансамбль, или цыгане. Помнишь, цыгане… и табор приходит. Они делают шум и так далее, они показывают волосатую женщину. Помнишь это?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: В подзорную трубу можно посмотреть волосатую женщину, сидящую на другой стороне деревни. Вся деревня довольна, Макондо доволен.

А. ОНОШКО: Магниты.

С. ДОРЕНКО: Конечно. Хосе Аркадио счастлив, он покупает магниты на золото Урсулы, своей жены. Вы помните все это. Тогда почему вы удивляетесь Москве? Москва — это Макондо, это колхоз имени 22-го партсъезда, заброшенный на краю мира, в который вдруг приехали цыгане и показывают волосатую женщину. Ну так. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, вы еще о русских женщинах?

С. ДОРЕНКО: Я о вас. О вас, Елена. Вы ели мороженое. Вы написали, вы ели мороженое.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. У меня была встреча деловая на «Арбатской», я подписывала кадастровые изменения участка.

С. ДОРЕНКО: С иностранцами вы флиртовали.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, флиртовала. Это очень интересно. Я считаю, что русские женщины очень лишены элементарного внимания от наших мужчин. Я считаю, что сейчас они как раз показали, что очень русские женщины расстроены, что русские мужчины не защитили нас от пенсий в 63 года, они сказали: вам наконец-то надо, вы этого хотели. Покажите мне хоть одного человека, кто нас защитил.

С. ДОРЕНКО: Защитил? Зачем вас защищать? Да вас ломом не добьешь.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да конечно. Если бы наша медицина еще умела лечить русских женщин. У меня просто соседи по этажу, я тут хотела их попросить кое о чем, присмотреть за своим пенсионером, когда я уеду на дачу, так все заняты своими проблемами.

С. ДОРЕНКО: А был бы бразилец, присмотрели бы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Причем здесь бразилец? Приехали очень экзотичные люди, которых мы никогда не видели. Чтобы мне поехать в Бразилию…

С. ДОРЕНКО: В том-то и дело, что мы колхоз имени 22-го партсъезда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, бразильцы — это все-таки… Меня, например, не интересуют немцы. Меня интересуют именно перуанцы, мексиканцы.

С. ДОРЕНКО: Правильно. Лен, можно сказать? Я приехал в Берлин впервые в 94-м году. Меня спросила фрау, которая была такая, упс, она меня спросила: как вам Берлин? Я им сказал: вы не иностранцы. Она говорит: как это, почему? Я говорю: вы русские, которые прежде чем положить мыло, его моете. Все. Вы не иностранцы. Правильно вы говорите.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Так что я прекрасно понимаю наших девушек.

С. ДОРЕНКО: Я тоже. Я понимаю их не так, как Аяцков, конечно, который завидовал Монике Левински.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Как вам Билл Клинтон, спросили Дмитрия Аяцкова, губернатора Саратовской области тогдашнего. Он сказал: парень что надо, я завидую Монике Левински. Надо сказать, что она как раз создавала вакуум вокруг его… Я к чему клоню? Я понимаю русских девушек, как девушек провинциальных, живущих в постоянной лжи, для которых иностранцы — это выведение за скобки. Они вернутся в ложь. Но сейчас они хотят чего-то, о чем можно потом вспоминать, жмурясь уже старухой где-нибудь у костра, у печи, будут жмуриться от удовольствия, вспоминая, как победокурили.

А. ОНОШКО: У бразильского костра.

С. ДОРЕНКО: Ничего особенного такого уж у бразильца нет, но бразилец — это как бы что-то экстра, то, что тебя выводит. Мать, ты здесь сидишь сейчас в моем обществе. Ты знаешь, что я всегда, когда я промышлял студентом и в особенности в Петербурге, я был иностранцем. Ты не знала?

А. ОНОШКО: Иностранный консультант. Я что-то слышала, вы то ли румыном представлялись, то ли венгром.

С. ДОРЕНКО: Нет, я говорил, что я venezolana, desde Caracas. Я был венесуэльцем из Каракаса. Тогда это не было так стыдно, как сейчас. Ваши петербурженки мне говорили: you look like a Russian boy. Я говорил: because my mother is from Poland. Конечно, иностранцу всегда интереснее. Потому что она вырывается из лжи. С иностранцем она вырывается из лжи. Понимаешь?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: А потом возвращается в ложь. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, добрый день. Спасибо, что дали возможность поговорить. На самом деле статью, которую мы сейчас обсуждаем, вчера все обмусолили в большом женском сообществе, но не будем его называть. Мне вообще больше 40 лет. Я помню слово «шлюха», которое было еще с советских времен, вне зависимости от чего: оттого, что юбку надела выше колен, что за ручку взялась в обществе. Сейчас вдруг вот эти шаблоны, которым нас натаскивали еще с тех времен, не то, что они рушатся, а это нормально. Это нормально — радоваться. Оказывается, нормально, чтобы мужчина хорошо пахнул, чтобы он не пах потом. Нормально, что мужчина в 50 выглядит как будто в 30, в отличие, извините, пожалуйста, от наших мужчин.

С. ДОРЕНКО: Да, это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это нормально.

С. ДОРЕНКО: У меня целая группа каких-то техников колумбийских заходит каждый раз в 6 утра, а я с ними сталкиваюсь, в подъезд. Они работают наверху, у них там виды, временная студия. Это парни где-то 55-60, но эти парни абсолютные Бандеросы, так сказать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вы даже если возьмете любого уборщика самого последнего в отеле Туниса, который каждое утро набриолиненный, напудренный, намазанный так, как наша звезда советского экрана не может выступить на сцене.

С. ДОРЕНКО: Черт. Пойду-ка я куплю абонемент в бассейн после ваших слов!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, простите, но это факт. Мне 40 лет, я знаю, о чем говорю, хотя я не считаю себя совсем запудренной женщиной. Во-вторых, что касается сегодняшнего чемпионата. Друзья мои, это нормально, действительно нормально. Хватит этих шаблонов дурацких. Надоело. Хотим целоваться, значит, мы будем целоваться. И вот это мужское, советское эго… Запомните, мальчики Советского Союза, если женщина говорит «нет», даже если она перед этим плясала на столе голая, это значит «нет». Но у нас этого нет. Ты дала повод — ты виновата.

С. ДОРЕНКО: Мы глубоко восточные люди, абсолютно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Дело не в восточности. Хватит этого позорного, лживого шовинизма.

С. ДОРЕНКО: Восточность в том смысле, что это сексуальная объективация, женщина не имеет права на личность, она сексуально объективирована и она не субъектна, она объект добычи. Если ты дала понять, что можно в тебя стрелять, значит, в тебя можно стрелять. Вот и все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мальчики, пожалуйста, послушайте еще раз. Вы сами теряете свой генофонд. Знаете, чем? Вы заставляете нас отсюда уезжать. Вы это делаете, советские, русские мужчины. Вы сами теряете свой генофонд. Мы хотим уехать от вас, понимаете? Не потому, что мы распущенные твари или падшие женщины, потому что вы изначально такие. Ребята, очнитесь, откройте глаза, в конце концов. Что с вами стало?

С. ДОРЕНКО: Пока вы говорите, Ади выкурил три сигареты. Он говорит: «Я не могу это слушать, я выкурил три сигареты подряд, пока она говорит».

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Пусть курит, но пусть хотя бы попудриться одеколоном. Пусть курит, разрешаем, но пусть хотя бы вылит на себя потом одеколон. Что касается автора МК. Я уверена, что это вообще не мужчина, а женщина.

С. ДОРЕНКО: Если честно, есть статья в Википедии, где он оказывается мужчиной 85-го года рождения из Севастополя.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сережа, я не хочу слово «маразм»… В общем, ребят, задумайтесь, нельзя так, остановитесь. Остановитесь.

С. ДОРЕНКО: Охарактеризуйте, пожалуйста, то, что я сказал: эффект институтки и еще эффект провинциальности.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, это не эффект институтки. Сережа, вы не можете больше держать. Чтобы вы ни делали, какие бы вы крестные ходы ни придумывали, ребят, все равно граница открыта, вы не можете больше держать, все. Не можете.

С. ДОРЕНКО: Спасибо. «Что она несет?» Она не несет, она думает, Антон. Она думает. Она разрешает себе думать. «Андрей простил и разрешил. Можете ехать куда хотите». Я вам хочу сказать одну вещь, Андрей, Антон, все. Ценны только те императивы, которые вы в себе воспитали сами. Все дерьмо, все это говно лжи, которым вы обвешиваете женщин со стороны общества, равно нулю. Ровно нулю. Единственное, что в женщине сильное, это то, что она воспитала в себе сама. Вот верьте в хребет, если он есть. Они знают слово «императив», они знают слово «хребет». Верьте в хребет, если он есть, моральный хребет. А если его нет, то все ваше давление, все ваше засирание мозгов, все ваши эти причитания, все ваши старухи-шептуньи из церквей, вот эти шептуньи, которые наклоняются и паскудства говорят молодым женщинам, вы все, я смотрю на вас из окна, распростертый передо мной колхоз имени 22-го партсъезда. Вы все — старухи-шептуньи из церквей. Вы все дерьма стоите в смысле императива морального. Чтобы вы ни говорили, это ноль, это никого не парит. Эта шелуха сдувается первым ветром, первой улыбкой бразильца сдувается вся ваша дерьмова шелуха, все ваши устои, все ваши скрепы. Одна улыбка бразильца. Единственное, что работает с гомосапиенс — это внутренний хребет. А внутренний хребет воспитывается только свободой. Не будет свободы — будет засирание мозгов это ваше, закон божий и так далее. Вот это все засирание мозгов будет — не будет у вас морального императива и морального хребта. Вы просто поймите это. Единственное, что в мужчине и в женщине держит — это хребет, а не ваши причитания и беганья с бубном идиотские. Вы бегали с бубном, торжественно, долго, много. Чего вы добились в начале 20 века? Закон божий был в школах. Чего вы добились? Вы бегаете с бубном сейчас уже больше 10 лет. Чего вы добились? Они ничего не добились. Ничего.

С. ДОРЕНКО: 10 часов 6 минут. Люди говорят: «Купите качественную черепаху…», «…поверх ветровку, не будете потеть». «Настя, почему вы молчите? Доренко сгущает краски. Есть прекрасные…» «Черепаха недорого стоит, — пишет Сантехник. — У БМВ есть очень качественный экип плюс 25 и выше. Ботиночки „Айкон“ возьмите с металлической стелькой, они сами сетчатые». А выше стельки, что мне будут защищать? Вот это, знаешь, потом дробят эту штуку. Выше стельки, что у нас расположено в ноге, я все забываю, такая косточка кругленькая.

А. ОНОШКО: Да?

С. ДОРЕНКО: Ее же тоже надо защитить. Ку-ку. Ладно, не знаем. Я сейчас уеду в Барселону, вернусь из Барселоны, я там буду сотрудничать с организацией под названием «Вольво». Они ваще simple the best.

А. ОНОШКО: Ничего себе.

С. ДОРЕНКО: Я там буду носиться и эти все места.

А. ОНОШКО: С кондиционером.

С. ДОРЕНКО: На «Вольво» с кондиционером, да. Я буду там носиться по всем этим серпантинам на «Вольво» две недели. Приеду, расскажу. А вернусь, надеюсь, у вас похолодает здесь, хотя бы будут вечера прохладные, чтобы вот это спеть «речка движется и не движется».

А. ОНОШКО: Да нам достаточно утренней прохлады.

С. ДОРЕНКО: Нам нужна здесь температура правильная. Нам нужна температура +16, +20.

А. ОНОШКО: +16 — это мало.

С. ДОРЕНКО: Чтобы я ездил в своем экипе нормальном мотоциклетном, мне нужно +16, +20, вот это мне кайфово.

А. ОНОШКО: Все ради вашей косточки.

С. ДОРЕНКО: Да. А вот если пойдет расти температура, мне уже в моем экипе неудобно. «А что хорошего в бразильцах? Горластые, нищие, ряженые и наглые», — говорит Т.

Товарищи, мы с вами должны усвоить главный вывод. Вы все, кто мне пишет, пытаетесь рассказать о своих взглядах. А теперь отставьте тетрадки и запомните: мораль воспитывается только свободой, несвободой воспитывается рабство, которое человек с восторгом свергает. Свобода — есть воспитание морали. Свобода. Только свободой можно воспитать мораль. Только свободой можно воспитать убеждения. Только свободой можно воспитать хороших, а рабством можно воспитать плохих, злобных, коварных, ждущих предательства, ищущих способа воткнуть вам нож в спину. Рабством. Вы хотите воспитать хороших несвободой, в этом ваша главная проблема. Вы, когда говорите о морали, вы говорите, «мы будем наседать им на плечи, постоянно жужжать им в уши о чувстве вины, виновна, виновна, покайся, мы будем постоянно ее винить, позорить, пугать, и она от этого станет хорошей». Нет. Она от этого станет коварной рабыней, которая желает вам смерти и от вас куда-нибудь подальше оказаться. То есть оказаться там, где вас нэма. Вот ее будет главное желание. Она будет этого искать и она это найдет. А если к ней приедет бразилец прямо сюда, в колхоз имени 22-го партсъезда, то она здесь вам рога наставит. Потому что вы думаете, что рабыня хорошая, а рабыня — это просто рабыня. Хорошими бывают только свободные. Это вам в голову не приходит. Знаете, почему? Я вам скажу. Потому что вы сами рабы. Вам в голову не может прийти, что свободные люди только имеют нравственный императив. Вам не может это прийти в голову. Почему? Потому что вы рабы. Будучи рабами, несвободными, вы не можете себе представить, что свободные — хорошие. Свободные разные. Бывают хорошие, бывают чуть хуже, бывают совсем плохие, свободные разные. А рабы — все рабы, рабы все похожи, они все рабы. А свободные разные, очень разные, прямо невероятное количество разноцветных всяких вариантов. Вот такая тема. Почему ты молчишь, тебя спрашивают. Почему ты не даешь отпор Доренко? Дай отпор этому негодяю!

А. ОНОШКО: А как?

С. ДОРЕНКО: Не знаю, отопри меня, отпирай меня как-то.

А. ОНОШКО: Мне совершенно нечего добавить к тому, что вы говорите.

С. ДОРЕНКО: «Девки, не верьте Доренко, — пишет 46-й, — на всех на вас латиносов не хватит». Ну… Ну, тогда я латинос. Я то остаюсь с вами, я латинос, я воспитан латиноамериканцами. Я попал в их цепкие лапы в 16 лет и в 22 года…

А. ОНОШКО: Освободился.

С. ДОРЕНКО: Не освободился, а уехал в Африку, где они продолжали коверкать мою жизнь, кубинцы, кубинки и так далее. Потом я приехал, сразу стал с ними же работать на телевидении. Так что я должен сказать, что вся моя молодость, все мое детство с 16 лет и далее прошло в цепких лапах латиноамериканцев. Чуть позже они передали меня испанцам, куда я непрерывно езжу с 88-го года. С 88-го года я безостановочно езжу в Испанию. Таким образом, исполнилось 30 лет, как я непрерывно езжу в Испанию, после того, как я непрерывно ездил в Латинскую Америку, проводя там по два месяца в году и общаясь здесь, в Москве, с латиноамериканцами. Таким образом, когда не хватит латиносов, я, я поведу… В день убийственный, когда падет последний исполин, тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин!

А. ОНОШКО: Тут, кажется, про Uber можно рассказать.

С. ДОРЕНКО: Про Uber можно рассказать, но надо про доллар рассказать. 63,38 — вот, что важно, по-настоящему важно. Мораль подкрепляется тем, что мы твердо стоим на земле. 63,39. 73,10. 77,42, вчера чуть-чуть она выше была, 77,60 или 77,80. 77,40 — нефтица. И надо вам сказать, что доллар в главной паре… Мы вчера наблюдаем с тобой 1,17, а сейчас 1,1533. Ну как жить, дорогая?

А. ОНОШКО: Не знаю.

С. ДОРЕНКО: (по-испански). В хорошем смысле. Это латиноамериканская фраза, кстати говоря.

А. ОНОШКО: И как же она звучит?

С. ДОРЕНКО: «Эль кальсон»…

А. ОНОШКО: Я думала, «в хорошем смысле» латиноамериканская фраза.

С. ДОРЕНКО: Женские трусы в Испании по-другому называются. «Эль кальсон» это архаичное название женских трусов в Латинской Америке.

А. ОНОШКО: И не только. В России тоже.

С. ДОРЕНКО: В Латинской Америке. А в Испании по-другому, там другое слово, но я не буду вас учить. Товарищи, сами в Испанию ездите, сами учитесь. Поехали дальше.

Что ты про Uber хотела?

А. ОНОШКО: Про эту Анну Брейн.

С. ДОРЕНКО: Мы ей звоним. Сейчас у нее телефон отключен, она может в официальных органах власти где-то. Она рассказала, как на нее напал таксист и этот таксист пытался ее изнасиловать. Она сумела открыть дверь. У нее кровоподтеки, насколько я понимаю. Это в Москве, Шаболовка, он ее в район Шаболовки завез. Девушка сообщила, что напавший ударил ее по лицу, однако в какой-то момент ей удалось разблокировать дверь и убежать. Он ее вез из гостей. Она была в гостях. Она вызвала такси и она поехала домой. В какой-то момент он развернулся и повез ее в закоулки, тихие места.

А. ОНОШКО: И напал на нее.

С. ДОРЕНКО: Напал. Она сумела убежать. Рассказывает Анна Брейн. Она известный человек, насколько я понимаю, до известной степени известный. Она ведет соцсети.

А. ОНОШКО: Я посмотрела, у меня с ней 11 общих друзей, среди которых Александр Астахов, Алексей Аметов, Вася Исманов, модели разные, СМИ, медиа, реклама, пиар. А полиция там сказала, что, «а не спровоцировали ли вы сами случайно этот эпизод?»

С. ДОРЕНКО: Я объясню, в чем полиция. На самом деле гениально объяснил Трунов: «Полиции это не нужно. Русская полиция выполняет русские законы». Русские законы таковы, ей говорят: Анна, изнасилование было? Она говорит: я убежала. Они говорят: стой-стой, изнасилование было? Она говорит: нет, я убежала. Они говорят: а чего ты тогда к нам пришла?

А. ОНОШКО: Да, ничего страшного.

С. ДОРЕНКО: Она говорит: так напал. Они говорят: и? Пытался изнасиловать. Они говорят: а изнасилование было? Она говорит: нет, я убежала. Она говорят: ну и че тогда, ну и молодец, поздравляем. Она говорит: секундочку, а нужно ли тогда что-то, может быть, предпринять воспитательное для него. Они говорят: да нет же, изнасилования же не было. Она говорит: да, но у меня кровоподтеки, мы дрались (он ее пытался бить, обездвижить пытался). Они говорят: но это же мелкие, не сломано…

А. ОНОШКО: Ну да, не тяжкий же вред здоровью.

С. ДОРЕНКО: Ни тяжкий вред, ни средний, а легкие, это синяки, ну походишь с синяком дней 10, потом-то пройдет.

А. ОНОШКО: Как новая будешь.

С. ДОРЕНКО: Загримировать и нормально будет.

А. ОНОШКО: А этот водитель знает ее адрес, водителя уже заблокировали в Uber. Она теперь боится, что он и его друзья, его родственники, там уже выстроилась целая команда его защиты, что они просто ей жить не дадут теперь спокойно.

С. ДОРЕНКО: Когда она стала настаивать в полиции, они обиделись на нее, полицейские, что она слишком качает права. И они сказали ей, что она сама предложила таксисту оказать сексуальную услугу.

А. ОНОШКО: Ну конечно, это же сплошь и рядом, мы же почти всегда расплачиваемся своим телом с таксистами.

С. ДОРЕНКО: Подвези пару кварталов, заплачу телом. А чего?

А. ОНОШКО: Денег нет, Сбербанк онлайн у вас нет, тогда придется вот так расплачиваться.

С. ДОРЕНКО: И полиция ей это прямо говорит. Они говорят: если ты не уйдешь, мы так и так будем считать. Это водитель Рамазан Магомедов, насколько я понимаю, гражданин России. Рамазан Магомедов. Я не вижу здесь этих упоминаний. Что он говорит, Рамазан? Он говорит: села пьяная, стала орать матом и курить, я пытался ее высадить, она ушла и все. Вот его слова. Откуда кровоподтеки, откуда она избита, непонятно. Села пьяная, закурила и стала орать матом. Он говорит: я ей сказал, девушка, выходите, пожалуйста, она вышла. Все. Ничего не было, таксиста оклеветали. «Я верю Магомеду», — говорит Джозеф. Он Рамазан, не Магомед. С ее слов, водитель такси заблокировал дверь и поехал в другую сторону, после чего заглушил мотор, заехал в глухое место и потянул руки к жертве, началась драка, потому что она стала отбиваться. Устроили мощнейший прессинг следователи, чтобы она забрала заявление. Насколько это верно? Насколько это возможно? Как можно верить?

А. ОНОШКО: Голосование устроим?

С. ДОРЕНКО: Давайте. Вы верите таксисту Рамазану, что она пьяная матерщинница, где она набралась синяков, непонятно — 134-2135. Вы верите Анне — 134-2136 — что он полез к ней, загнал куда-то в глухое место, на глухую улицу и полез к ней с попыткой изнасилования. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Дмитрий, Москва. Сергей, это просто милиция не хочет работать.

С. ДОРЕНКО: Полиция.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну да. У них же стоит в такси GPS-трекеры, то есть можно до метра проследить, где он останавливался, куда он поехал.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно. По секундам.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, по секундам, это элементарно. Но они не хотят работать, зачем им это надо.

С. ДОРЕНКО: Потому что нет факта изнасилования. Они говорят: вас убили? Нет. Тогда чего пришли? Чего вы пришли? Убьют — приходите.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Убьют — приходите.

С. ДОРЕНКО: Смысл-то в чем? Вас изнасиловали? Она говорит: нет, но на меня напали. Ну и что? А изнасилование было? Она говорит: нет. Тогда чего вы пришли? Как бы вот это главная проблема.

А. ОНОШКО: Да, проблема.

С. ДОРЕНКО: Это проблема. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Странная ситуация. Мы сейчас с одной стороны подходим, вот милиция не хочет работать. Но если мое личное мнение сейчас узнать, то да, действительно, чтобы их грязью не обливали, действительно снять все показания GPS-трекера, взять показания этой девушки. Она же говорит, что потом развернулся, потом уехал. Если никаких разворачиваний, никакого уезда не было…

С. ДОРЕНКО: Да, да, это же все опровергается на счет раз.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: …наказать эту женщину…

С. ДОРЕНКО: Вы правы, это так легко сделать. Это нужно сержанта взять, не сержанта, летеху, на два дня, он за два дня все это откроет, все это принесет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, Сергей, на самом деле, и показательно наказать того. Потому что в данной ситуации, знаю, как сейчас общаются в полиции. Господа, вот такого наглого хамства, что вчера было в новостях, что ее там прессовали, принуждали забрать заявление, вот прямо в наглую матом крыли, да не будет, тем более если узнают, что она какая-то блогерша. Ни один полицейский сейчас себя так не ведет, ни один. Это может в какой-нибудь деревне в Нью-Васюках. Не будут в Москве себя так вести. Поэтому я ей не верю абсолютно.

С. ДОРЕНКО: А я верю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Тем более я вчера посмотрел ее друзья, там у нее рекламные какие-то компании…

С. ДОРЕНКО: Ну и что? Она не похожа на вас, и вы из-за этого думаете…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я свое личное мнение имею право высказать?

С. ДОРЕНКО: Конечно, имеете.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Поэтому ей я точно не верю.

С. ДОРЕНКО: Но я-то спорить могу.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Абсолютно. Мы с вами можем спорить, дискутировать и все дела.

С. ДОРЕНКО: Я с вами в чем согласен? Инструментально подтвердить. Точка.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И если кто врет… Чисто гипотетически, если эта женщина врет, чтобы на корню зарубить в дальнейшем такие всякие вещи, если это окажется пиар с ее стороны, наказать и наказать уголовно, с реальным сроком, чтобы такой гадости… и с выплатой многомиллионного морального ущерба.

С. ДОРЕНКО: Спасибо. Она не похожа, потому что она работает в рекламном бизнесе, она не похожа на некоторых наших слушателей. На этом основании они считают, что она подозрительная.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Я вам расскажу, так русские крестьяне пороли вилами интеллигентов, которые приходили к ним в конце 19 века из «Народной воли» и другие народники, приходили учить грамоте крестьян. Русские крестьяне, видя, что они какие-то странные, из рекламного бизнеса, они их пороли вилами, убивали, типа, «зачем с грамотой пришли, тут что-то такое, антихрист их прислал». Так и вы. Вот она не похожа на нас, она из рекламного бизнеса, значит, врет. Ребят, я знаю прекрасно и очень хорошо полицию. Полиция под запись ругаться на тебя матом не будет, но то, что они сделают все против тебя, все, что могут и придумают, и солгут, охотно солгут, и то, что они пойдут на сообщничество во лжи, это 100 процентов, вообще никаких сомнений. Я тебе говорил, когда я последний раз залетел, года полтора назад…

А. ОНОШКО: Чего-то я уже не помню.

С. ДОРЕНКО: В Подмосковье остановили молодые ребята местные, совсем молодые, два сержанта, просто проверка. Им надо было пробить, уплачены ли у меня штрафы. Он мне говорит: садитесь. Я говорю: ну я же не обязан садиться, я могу и постоять. Он мне говорит: садитесь в машину! Вот так, жестко. Я сначала говорю: я же не обязан садиться. Садиться в машину я не обязан. О’кей. К ним в машину я не обязан садиться?

А. ОНОШКО: Нет.

С. ДОРЕНКО: Я ему говорю спокойно, я же не обязан, я постою, я постою просто рядом, я в вашем распоряжении. Садитесь в машину! Я говорю: я не сяду. Он: почему? Я говорю: брезгую. Брезгую. Все. Дальше было на час шоу, шоу с привлечением того, что «мы вас вдвоем, а этот будет свидетельствовать против вас» и так далее. Короче, что они мне сказали? Мы вас оболжем, мы скажем против вас ложь, мы сейчас вдвоем сделаем протокол, основанный на лжи, солидарной лжи двух полицейских, двух сотрудников МВД, после чего мы повезем вас в участок, и вы еще нескоро выйдете. Нескоро. То есть они готовы к солидарной лжи, они прямо сразу угрожают лгать, они говорят, «мы будем против вас лгать»… Ну, они по-другому говорят, но суть, сущностно: мы будем против вас лгать, мы вас оболжем, задержим и будем вам мстить.

А. ОНОШКО: В итоге вы вышли победителем из этой схватки, как я понимаю? В итоге они вас отпустили или что?

С. ДОРЕНКО: Я ему сказал: сержант, прежде чем принимать решение, позвони начальнику, одного прошу, позвони начальнику, потому что гемор получит начальник, а не ты, с тебя даже не спросят, ты же молодой. Позвони начальнику, зачитай имя, фамилия мои, зачитай начальнику и расскажи, все расскажи, как есть. Он пошел куда-то советоваться во вторую машину, что-то они там шуршали, шуршали, я не знаю, я не подглядывал, вернулись со словами «штрафов на вас нет, все в порядке, поезжайте». Понятно, да? То, что полицейские готовы лгать, солидарно лгать с целью исковеркать твою судьбу, я знаю по своему личному опыту. Только что, полтора года назад, меня час продержали два мента, которые угрожали мне, что будут лгать и исковеркают мою судьбу. Я тебе отвечаю, это же я не из сказок знаю, не из Джанни Родари какого-нибудь, нет, дорогая. Это я знаю, потому что мне менты сами сказали в лицо: мы будем лгать и исковеркаем вашу судьбу. Я сказал: спасибо, братцы, мы в России.

Добрая-добрая Настенька, скажи мне результат голосования.

А. ОНОШКО: Таксисту верят 35%, девушке-пассажирке — 65%.

С. ДОРЕНКО: 35% верят таксисту. Я думаю, на то основании, что пассажирка работает в рекламном бизнесе, знакома с богемой, ее сайт и вообще все показывает, она такая красотка и так далее, она фотомодель, и от этого у людей к ней неприязнь высока, то есть им противно, что она такая красивая. Ну хорошо. Товарищи дорогие, я настаиваю, что это проблема. Проблема заключается в том, что русское сегодняшнее законодательство построено таким образом, что оно не мотивирует полицию к участию в нашей жизни, если нет большого преступления. Если вас не убили и не изнасиловали, то вы не должны ходить в полицию, потому что это все дела гражданских разборок, вы должны разбираться как граждане.

А. ОНОШКО: Бандитов можете позвать.

С. ДОРЕНКО: Можете позвать силовиков каких-то таких, неформальных силовиков, пацанам рассказать, что вот беда у меня с этим Рамазаном, Рамаданом, беда, и пацаны разберутся.

А. ОНОШКО: Надо объяснить человечку, что он неправильно себя повел.

С. ДОРЕНКО: И все. Конечно. Двигаемся дальше.

На сайте Федеральной службы судебных приставов размещено сообщение с призывом поучаствовать в празднике с зажигательными танцами, приуроченном к 22 июня.

А. ОНОШКО: Они же уже извинились, что праздником назвали.

С. ДОРЕНКО: Нет. Секундочку. Они сказали, что «мы козлы», потому что у них 22-го День памяти, а 23-го праздник, а не к началу войны, нет. Вот послушайте. Сначала на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области было написано: «Дымящаяся каша, танцы, выставки, парад спецтехники — все это предлагают судебные приставы в ближайшую субботу. 22 июня — день начала Великой Отечественной войны. К этому событию приурочено культурно-зрелищное мероприятие, организованное управлением Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области „Служу Отечеству — 2018“, которое состоится 23 июня на Волжском бульваре». То есть приурочено оно к Дню начала Великой Отечественной войны. Именно из-за этого они собираются. Почему они не собираются 29 июня? Внимание. Потому что они приурочили свой праздник к дню начала Великой Отечественной войны, это праздник у них. «В мероприятии себя покажут региональные управления ФСИН (это тюремщики), ФСО, МЧС, УМВД, Росгвардия, ярославская таможня, казаки…» Казаки, кстати говоря, в высшей степени неоднозначная категория лиц, с точки зрения участия в Великой Отечественной войне. Вы знаете, что казаки массово служили Гитлеру. «…Военная прокуратура, УФНС. Уже ранним утром на площадке возле памятника Некрасову будет слышен оркестр ФСО, чувствоваться запах полевой кухни, соберется огромное количество людей в погонах, откроется ярмарка «Служу Отечеству». Состоится торжественное открытие праздника». Это праздник, приуроченный к дню начала Великой Отечественной войны. «Показательные выступления силовиков, зажигательные танцы в форме силовиков от коллектива „Буги-Вуги Ярославль“, демонстрация техники и физической силы. Все желающие смогут попробовать полевую кухню, потанцевать». В ознаменование начала Великой Отечественной войны надо будет потанцевать. Все обратили, конечно. После чего мы звонили силовикам. Вы думаете, это дурная шутка? Нет, это не дурная шутка, это все было действительно, правда. Проблема в том, что они сказали, что они всегда 23-го устраивают праздник, но это никак не связано с 22-м. То есть у них написано, что связано, но не связано. И поэтому из-за одной публикации не надо делать проблему.

Я тебе скажу, как 22 июня и 23-е, когда праздник ФСО, казаков и всех этих… Большое количество подразделений казаков служили Гитлера, причем карателями.

А. ОНОШКО: Ну они же не любители советскую власть.

С. ДОРЕНКО: Карателями. То есть не на фронт шли, а карателями служили.

А. ОНОШКО: На местах.

С. ДОРЕНКО: На местах, абсолютно верно. В разных местах, кстати говоря. Они служили карателями и против других народов на территории Польши и так далее, на территории Украины. Они воевали с сербами, русские казаки, против сербов воевали, против партизан. Русские казачьи подразделения воевали против сербов, против антифашистов, за Гитлера. Ну ладно, не будем поминать. Смысл в чем? Я просто вспоминаю, как моя бабуля провела 22 и 23 июня 41-го года. Они ехали из Ровна. Батя моей мамы, мой дед, пошел сразу в ружье, его подняли в ружье, он был военный, а бабуля села в товарняк, их погрузили в товарняк, и они поехали на товарнике с многими-многими пересадками аж до Янгиюля, это в Узбекистане. Но именно 22 июня и 23-го, когда силовики празднуют в Ярославле день начала Великой Отечественной войны, бабуля рассказывала, как она, схватив девчонку, мою мать, бегала прятаться в пшенице. Потому что на их поезд два раза налетали истребители, «мессершмитты», истребители гитлеровские. Ярославцы, если вы послушаете, ФСО, МЧС, просто как вы празднуете 23-е, я знаю, вы танцуете зажигательные танцы. А моя бабуля, она дура, наверное, была, ей бы надо было зажигательные танцы устроить, но она по глупости, ума то нет совсем, выбегала из товарного вагона и, когда налетали «мессершмитты», расстреливали их из пулеметов, она бежала в пшеницу, там пряталась. Потом свисток, опять собирается, налет прошел, собирается опять весь поезд, из пшеницы бегут люди, опять дитя… Моей матери четыре года было. Бабка говорит: я ее подмышку и бегом, бегом, бегом. Потому что 4-летний ребенок по буйракам может плохо бежит, ножки маленькие, коротенькие, они же не доделанные, 4-летние. Она ее подмышку и с ней бегом в пшеницу. «Мессеры» пролетели, расстреляли поезд из пулемета. Они опять в поезд, сколько-то едут. Опять налетают немцы, опять из пулеметов их обрабатывают, обрабатывают, обрабатывают. Поэтому я на празднике Федеральной службы судебных приставов, где участвовала ФСО и так далее, рассказал бы эту историю. Сказал бы, идиоты, ну вы кретины, ну вы манкурты, ну вы животные. Товарищи, вы животные. Я сейчас, можно, скажу, люди, да вы животные.

С этой беременной, которую убил преподаватель, за которого ходили студенты, которых у него нет. Какая-то странная тема. Полиция что-то скрывает. Арестован сбивший девушку водитель БМВ. Якобы он экс-сотрудник «Синергии». Якобы за него приходили 20 студентов ходатайствовать. Якобы он из Минвод. Но здесь он носится на БМВ 525-й, но его надо отпустить под подписку о невыезде. Откуда? Из Минвод или что? Ему 32 года. Ему моментально какие-то высокопоставленные друзья сняли квартиру, сделали временную прописку, положили миллион рублей на счет и пришли в суд, сказав, что вот надо отпустить под временную прописку и миллион в залог взять. То есть у него как часы работает какая-то сила поддержки, у этого парня. А он наехал на тротуар, я напомню, и убил 28-летнюю Наталью Львову на 9-м месяце беременности. Там еще Варвара Бойко, она в больнице, она не умерла. А вот 28-летняя Наталья Львова скончалась от этого наезда БМВ 525. Он прямо на тротуаре ее убил. На 9-м месяце беременности. И его как-то выгораживают странно, что считается, что кто-то за него сильно впрягся, за этого 32-летнего парнишку. Не знаю. Исаханов он. Кто-то за него впрягся и как-то у него все моментально, красиво получается, и красиво его прикрывают. Но мы будем следить. Договорились?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Беременная женщина, которую он сбил, умерла. Плод, конечно, ребенок, можно был бы спасти, мне кажется, она на 9-м месяце, можно было его как-то вытащить…

А. ОНОШКО: Он тоже погиб.

С. ДОРЕНКО: Он тоже погиб. Мы будем присматривать за этой ситуацией. Пока не очень понятно.

Я хотел сказать, что магнитогорец, который отрезал себе пальцы, чтобы осудить полицейских за изнасилование жены, умер. То есть теперь уже никто не будет отрезать себе пальцы. Он умер от инсульта. Это парень Игорь Губанов. Он скончался в Магнитогорске Челябинской области. Он долгое время привлекал внимание к тому, что двое полицейских, один из них насиловал его жену, при нем притом, но никакого наказания нет. И он довольно долго пытался привлечь внимание, отрезал себе пальцы… Помнишь эту тему?

А. ОНОШКО: Да, смутно.

С. ДОРЕНКО: Сейчас он умер. Он умер и все. Умер. Они люди невысокого социального уровня, он дворник сам, Игорь этот. Их забрали в Ленинский районный отдел по жалобе соседки, составили административный протокол, потом отпустили. Соседка пожаловалась, что у них шумно. Потом отпустили. Затем, «когда мы пришли уже домой (сам Губанов рассказывает), полицейские ворвались к нам снова». Салиму или Салиму, женское имя… Мужчину посадили в камеру. То есть их снова увезли в отдел, мужчину посадили в камеру, а Салиму изнасиловал один из полицейских на глазах у мужа и сказал, улыбаясь: если кому-то скажете, вам конец. «Даю вам 10 минут, чтобы вы сбежали из города», передает Губанов разговор с полицией. «Если не сбежите из города, не смоетесь, то найду у вас наркотики. Понятно?» Их отпустили утром. Несмотря на это, она зафиксировала, женщина зафиксировала травмы. Но интересно, что во время медэкспертизы ей сказали врачи: зачем вы снимаете следы изнасилования, вы же не девочка? Сколько ей лет было? Например, 40. Ну вы же не девочка. Чего вы снимаете следы изнасилования? Трахнули и трахнули, ну и чего, ну что вы, девочки что ли, сказала ей врачиха. Ну, дело житейское, так уж получилось. Нашли сперму. Но образцы биологические брали не у того полицейского, который насиловал, а у второго, который не насиловал.

А. ОНОШКО: Сперма не совпала.

С. ДОРЕНКО: Не сперма, а вообще ДНК не совпали. А про первого сказали, что его не было. Тот, которого сперма, сказали: его не было, а вот этот был, и ничего не совпадает. И тогда этот парень стал резать себе пальцы. Он стал отрезать пальцы, потому что он сказал: я хочу привлечь внимание к тому, что никто не наказывает насильника. И так далее, и так далее. Там очень много. Их пытались в дурку отправить и прочее. Я думаю по поводу этого случая, что в принципе люди с низким социальным статусом (вот он дворник) не защищены вообще никак.

А. ОНОШКО: Ну да, особенно рядом эти два случая с БМВ, с наездом на пешехода и этот.

С. ДОРЕНКО: Не защищены вообще никак.

А. ОНОШКО: Да, пока так.

С. ДОРЕНКО: Сейчас, насколько я понимаю, Салиму, которую изнасиловали, нашли на ней сперму, на одежде и так далее, ее обвиняют в ложном доносе. За ложный донос, сопряженный с обвинением лица в совершении тяжкого, особо тяжкого преступления. Апелляция 6 июля будет. Муж ее умер, а 6 июля будет апелляция. Ей грозит 3-летний срок заключения и 300 тысяч штрафа перед этими полицейскими, которые ее изнасиловали, как утверждает теперь уже умерший муж. Это как инструкция для пользования страной. Мы более-менее должны понимать, как здесь жить. Надо аккуратненько. Жить аккуратненько. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. У меня сейчас суд идет замечательный. У нас потерпевшие говорят, что вроде все было мы говорим. И мы говорим: ребятки, а вот там видеорегистратор у нас был, стоял в офисе, записывал все, целый день писал. На что прокурор и суд резонно отвечают: следствие ведется именно так, как это посчитает нужным следователь.

С. ДОРЕНКО: Правильно. То есть он не считает нужным смотреть правду и все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Соответственно, здесь такая же точно ситуация, не было этого полицейского, а этот был. Ей, скорее всего, трешечку не дадут, но может годика полтора накинут.

С. ДОРЕНКО: При этом я вам рассказал случай, в котором мне лично двое полицейских сообщили, что они готовы лгать и исковеркать мне судьбу и солидарно свидетельствовать против меня ложь. Совершенно спокойно. А когда они узнали, кто я, они сказали: простите, все нормально у вас, следуйте дальше. Значит, надо быть выше вот этого среднего звена ментов. Выше.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Однозначно.

С. ДОРЕНКО: Вот и все. То есть это среднее звено. Не знаю, как высшее, но среднее звено готово лжесвидетельствовать против вас, как мне сообщили эти двое людей. Они сказали: мы вам устроим. Эти двое полицейских. Но узнав, что я существенно выше их по социальному статусу, они отползли как гниды. Эрго, вывод: надо жить аккуратненько и не задевать никого, кто тебе равен или выше, но силовики. То есть, если это силовик, который равен тебе или выше, он исковеркает твою жизнь. Поэтому аккуратненько, вдоль стеночки, между струйками, тихонечко, никого не задеть не дай бог. Лучше на глаза не попадаться. Но если ты выше, ты можешь плюнуть ему в лицо, потому что это нормально тогда, это садомазо. А как? А кто он такой? Я в своем деле генерал. А ты кто? Сержант. Зашнуруй мне тапочек. Правильно?

А. ОНОШКО: Правильно.

С. ДОРЕНКО: То есть все должно быть садомазо. Я правильно понимаю? Я учусь жить просто. Я же не научился до сих пор жить. Я пытаюсь понять.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. В воскресенье с дочерью встречался. Как всегда, ругались. Я говорю: слушай, дочка, а ты меня посадить смогла бы легко? Она говорит: да на раз, два, три. Я говорю: ничего, что я отец, они бы там на это посмотрели? Она говорит: если захочу, посадить смогу запросто. На самом деле вы совершенно правы, аккуратно надо.

С. ДОРЕНКО: Потому что они могут лжесвидетельствовать из чувства солидарности.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, я даже в подробности не влезаю, она говорит: да влегкую, просто влегкую, на раз, два, три.

С. ДОРЕНКО: Конечно. Спасибо. То есть они откровенно об этом говорят. Мне сообщали откровенно. Вот и все. Они говорят: мы скажем так, так и так, что вы делали вот это, это и это. Я говорю: да ладно. Я говорю: а запись? У вас что-то есть, вы пишете что-то? Он говорит: да в этот момент мы отходили, а в этот момент было отключено, а в этот момент не работало. Я видел камеру на кармане как бы. Я говорю: ну вот же ваша камера покажет другое. Он говорит: так моя камера покажет то, что я захочу, а может ничего не показать, я сотру и все. Так что они готовы ко лжи, они готовы к тому, чтобы коверкать твою жизнь и солидарно лжесвидетельствовать. Поэтому будьте осторожны. Я учусь жить, ребята. Я ничего не умею, просто учусь жить.

Интересная фигня с этим видосом, я хочу показать, где хороший сидит хирург… Я объясню. Это Феодосия, где хирург сидит пьяный. Послушайте, это просто интересно, забавно. А это мама, говорит мама.

— 25 июня. Пришли к хирургу. Феодосия, адрес не помню. Пришли. Хирург сидит пьяный в жопу вообще, неадекватный, собрался отрезать моему ребенку вот этот тампончик. Хирург сидит неадекватный, пьяный вообще в жопу. Я это все выложу в видео. Да, хирург? Вы нормально пришли на работу в таком состоянии?

— Угу…

С. ДОРЕНКО: Он бурчит.

— Ничего не хотите объяснить, нет? Заведующая не в курсе этого происшествия, этого события.

— Что случилось? Извините.

— А вы кто? Здравствуйте.

— Старшая медсестра.

— Старшая медсестра. Смотрите, у вас хирург сидит пьяный, вообще в никакущем состоянии, собрался отрезать моему ребенку тампон на голове. Это нормально? А? Что вы мне на это скажете? У вас сотрудник, хирург, в больнице сидит пьяный на рабочем месте, принимает детей. Это детская больница.

С. ДОРЕНКО: Знаешь, что я бы ей ответил?

А. ОНОШКО: Что?

С. ДОРЕНКО: Я бы ей ответил: не снимайте вертикально, можно горизонтально снимать.

— …отсюда. Быстро.

— Я это все равно видео выложу куда надо, и его больше здесь не будет.

С. ДОРЕНКО: Медсестра говорит хирургу: ну-ка встали, ну-ка быстро отсюда. Дим Димыч его зовут. Дим Димыч, ну-ка быстро отсюда, медсестра командует хирургом, но он бухой, он не может встать. В смысле, сидеть нормально может, сидит нормально.

— У вас хирург есть еще один?

С. ДОРЕНКО: Это Феодосия. Я люблю Феодосию. Детская поликлиника. Ну скажите, что это забавно. Ну такой, хороший человек. Хирург хороший человек, видать. В движении.