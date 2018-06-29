«Я искал способ не просто похудеть — я хотел поменять свои привычки».

Антон Козлов — Последние семь лет мой вес колебался в диапазоне от 120 до 133 килограммов. Я много думал о том, как так получилось, и пришёл к выводу, что всё дело в стрессе и в невероятном ритме жизни. Помню, один мой знакомый говорил: «Хочешь в этой жизни ничего не чувствовать — делай всё очень быстро». Наша компания 4fresh увеличивается каждый год, трансформируется со страшной скоростью. При такой жизни ты многое пропускаешь, не обращаешь на что-то внимания. У меня, помнится, когда я ещё учился в университете, была мысль: ну ладно, внешность не задалась, поэтому буду делать упор на мозги. В то время я полюбил шахматы, но, к сожалению, переставление пешек на доске расходует меньше калорий, чем марафон.

Перекос в одну сторону приводит к тому, что какие-то сферы просто игнорируются. Однако благодаря 4fresh я стал задумываться. Когда ты делаешь что-то позитивное, то начинаешь проецировать это на себя. Я начал задавать себе вопросы — что я делаю, зачем, для кого, какова вообще ценность этого.

Пять лет назад я уже предпринимал попытки что-то изменить, но все они исходили не из потребности разобраться с лишним весом, а из потребности достигнуть каких-то других микроцелей. Одной из таких целей было выиграть спор с другом. Он пришёл ко мне и сказал: «Слушай, так не пойдёт. Я хочу, чтобы мой друг был не только успешным, но и здоровым». Мы с ним поспорили на деньги, что я смогу похудеть на 30 килограммов (я тогда весил 130). Да, я выиграл, но потом через какое-то время мы спорили ещё — я то выигрывал, то проигрывал. В общем, началась какая-то бешеная гонка.

Моим главным стимулом было не здоровье, а победа. Я хотел обыграть друга. И это плохая модель. Сейчас я стараюсь больше не спорить и не ввязываться во все эти манипулятивные вещи, где нужно кому-то что-то доказывать. — Да, порой спор может вдохновить на что-то хорошее. Плюс — если ты выигрываешь, ты получаешь деньги. Но, по сути, это как быстрые углеводы — эффект длится недолго. Спор окончен — стимула больше нет. Антон Козлов В этот раз — несмотря на то что всё было по-другому — спор тоже присутствовал. Однако я сначала поставил перед собой цель, всё распланировал, а потом уже решил поспорить. Чтобы, скажем так, обобрать всех неверующих. Но мотив был иной. В нашей компании есть система мотивации «3 + 1»: мы пытаемся каждого сотрудника сподвигнуть на какую-то цель, причём как личную, так и профессиональную («1» — это как раз личная цель). В какой-то период я заметил, что людей, которые ставят перед собой цели и добиваются их, очень мало. И в январе 2017 года на корпоративе я объявил о своей цели — похудеть на 54 килограмма. Я хотел своим примером вдохновить других. И что вы думаете? В этом году у нас уже не 40 целей, а 72. В общем, ничего лучше, чем личный пример и стопроцентная честность, ещё не придумали.

Мой случай — это не история чувака, которого выдернули из «Макдональдса» и заставили худеть. Нет. Мы вообще считаем, что вытащить человека из «Макдональдса» очень сложно, а с точки зрения маркетинга ещё и очень дорого (переход из левой стороны на правую суперсложный, все сдохнут по дороге). У нас в 4fresh есть чёткое понимание аудитории — мы ориентируемся на людей, которые уже «зацепились» за какую-то сторону здорового образа жизни. Например, они читают The Challenger или раз в неделю ходят на пробежки. С похудением точно так же. Я, например, прежде предпринимал попытки, был «зацеплен» за ЗОЖ, но мне чего-то не хватало. И моей целью было собрать недостающие куски и выстроить их в систему. — Я искал способ не просто похудеть, а поменять свои привычки, поменять образ жизни — это намного сложнее. Мне казалось, что если я это сделаю, то похудение будет естественным следствием. К тому же я понимал, что правильное питание — это 80 процентов успеха. Антон Козлов Для начала я прочитал кучу исследований о вегетарианстве — мне захотелось более глубоко погрузиться в эту тему. Иногда я оставлял рыбу, но мясо есть перестал. У всех, конечно, по-разному, но мне кажется, в этом что-то есть. Какое-то умиротворение. Потом я начал считать калории, обращать внимание на энергетическую ценность еды и ограничивать размер порций. Как я иногда говорю: можно и «зожной» гречкой убить себя, если за один раз съесть 20 килограммов. Есть энергия, которую ты получаешь из еды, и энергия, которую ты тратишь. Сожрал больше, чем потратил — как ни трудись, не похудеешь.

Дальше было голодание. Я пришёл к этому, потому что вес снижался медленнее, чем мне было нужно. Кроме того, стало интересно: а что будет, если день не есть — процесс похудения ускорится или замедлится? Он, конечно, ускорился — за один день без еды вполне можно сбросить целый килограмм (я ещё прочитал, что в Кремниевой долине тоже практикуют голодание). В общем, я пришёл к выводу, что один раз в неделю можно и поголодать. Потом я решил попробовать детокс-соки. Подумал, ну ладно, три дня на соках продержусь. Попил три дня соки, потом три дня попил другие, а потом ещё один день просто попил водичку. Бац — семь дней вообще не ел. За это время я похудел на пять килограммов.

Где-то в середине года я начал заниматься спортом. Стал ходить на плавание, а потом добавил силовые тренировки. Постепенно я пришёл к системе «одна тренировка в день» (кроме выходных), но вскоре довёл ситуацию до двух тренировок ежедневно: с утра ходил на силовые и функциональные занятия (потом меня ещё на час отправляли на дорожку), а вечером приходил плавать. Такими темпами за последние два месяца я убрал ещё двадцать килограммов. Антон Козлов Важный момент: всё это никак не ударило по моему здоровью, я себя отлично чувствовал. Два раза я сдавал анализы на расширенный состав микроэлементов — всё в идеальном состоянии. Единственное — холестерин был чуть снижен, но я как-то это переживу. Ещё я проходил обследование, которое показывает состав тела: жиры, мышцы. И, собственно, из жиробаса я пришёл в норму за два месяца. При этом я несколько раз ездил в отпуск, везде был all inclusive, и я везде жрал как свинья — всё-таки невозможно устоять, когда всё оплачено.

Переклин случился только в декабре: здесь уже включился эффект добивания — мне надо было выигрывать. Так что в декабре я не ел 24 дня. Точнее, я не ел циклами: семь дней не ел — день поел. Было сложно психологически, потому что 22 декабря я уже держал нужный вес, но ребята, с которыми я спорил, сказали, что взвешиваться будем по расписанию, как договаривались — пятого января. В общем, 23 декабря я решил «немножко» отпраздновать и в итоге набрал три килограмма. И меня унесло за черту победы. Я очень напрягся, трижды себя проклял и решил, что жрать до победного не буду. Я из принципа первый раз в жизни на Новый год ничего не ел. Я сидел за столом: все ели, я нет.

Я не ел второго, третьего, четвёртого и пятого января. И вот только в конце корпоратива, когда взвесился, поел. Целью голодания была победа, оно не было необходимостью, и я в принципе легко его пережил. — Лучший совет, который я получил, был такой: если вы случайно утром проскочили на красный свет — это не повод весь день нарушать правила дорожного движения. То же и с едой. Сожрал с утра бутерброд? Ничего страшного, надо быстро возвращаться к намеченному плану. Антон Козлов Никакой проблемы с питанием не существует, всё в голове. Моя проблема была в том, чтобы замедлиться и перестать думать о том, как заработать все деньги мира. Нужно просто расслабиться, очертить некий периметр и сосредоточиться на нём. Например, заняться семьёй — приходить домой и играть с детьми, водить их в садик (что я сейчас и делаю). Моя компания работает 24 часа в сутки — колл-центр круглосуточный, склады круглосуточные. Я работал по полгода без выходных. Всё это не очень вяжется со здоровьем. Тем не менее надо стараться избегать переклинов, избегать крайностей.

Все мои цели в жизни исходили из того, что нет ничего невозможного, что можно пойти и сделать всё. Но за такое приходится расплачиваться. Я понимаю, что в долгосрочной перспективе эта модель проигрышная. Я понял, что мне 32, и периметр всего, чем хочу заниматься, я сформировал. Можно сказать, сейчас я заканчиваю набор высоты. Каждый открывает пасть настолько, насколько хочет укусить торт. И тут важно остановиться, чтобы не лопнуть. Потому что за амбициями следуют годы реализации. Вот у меня, по сути, произошла фиксация. Я думаю, в ближайшие лет 10—15 буду «переваривать» и пытаться реализовать то, что придумал.

В этом похудении вряд ли есть что-то здоровое. Оно больше похоже на сплетение теорий, набор экспериментов, каждый из которых на практике показал свою эффективность или неэффективность. На этот год моя цель — осознанность и спокойствие, иначе всё происходит чертовски быстро. Кроме того, сейчас вес начинает понемногу возвращаться, и это такая война в голове: противостояние целей, осознанности, скоростей. Очень непросто. Антон Козлов с женой Статьи по теме «Вредная еда — это всего лишь привычка и влияние социума». Шеф-повар Илья Благовещенский о том, как он похудел на 56 килограммов Режиссёр Наташа Молчанова: «Любой полный человек, который говорит, что не хочет похудеть, — лицемер» Татьяна Рыбакова : как я похудела на 55 килограммов Тоня Самсонова: «Когда ты толстый, в профессиональном плане тебе объективно сложнее»

Запись "«Я искал способ не просто похудеть — я хотел поменять свои привычки». Антон Козлов, основатель 4fresh, о том, как он сбросил 54 килограмма" впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.