5 опасных собак, способных без труда свалить даже волка

Противостоять волку способные очень немногие псы. Дикие звери более злы, агрессивны и готовы идти в драке до самого конца. Но существуют на свете и такие породы собак, перед которыми не устоит даже стая волков.

Вопреки распространенному мнению, волкодав — не одна порода, а собирательное название для крупных пород собак. Их специально разводят и готовят либо для охоты на волков, либо для охраны пастбищ.

Особняком от прочих стоит армянский волкодав, гампр. Эта древняя порода существовала еще в 3 веке до нашей эры и практически без изменений пришла и в современный мир. Противостоять гампру, мощному и крупному зверю, решится разве что больной на голову волк — здоровому животному достаточно будет посмотреть в спокойные глаза этого армянского воина, чтобы поискать себе гораздо более легкую добычу.

В принципе, все волкодавы отличаются большими размерами, ростом, силой и умом. Сочетание этих качеств подкрепляется и независимостью: в отношениях человек-собака волкодав будет стоять скорее на партнерской, чем на подчиненной позиции. Проще говоря, если вы решили завести волкодава — придется соответствовать.