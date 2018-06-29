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5 опасных собак, способных без труда свалить даже волка
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5 опасных собак, способных без труда свалить даже волка 

Don't Panic 58 минут назад
Фото: Don't Panic
Противостоять волку способные очень немногие псы. Дикие звери более злы, агрессивны и готовы идти в драке до самого конца. Но существуют на свете и такие породы собак, перед которыми не устоит даже стая волков.
Вопреки распространенному мнению, волкодав — не одна порода, а собирательное название для крупных пород собак. Их специально разводят и готовят либо для охоты на волков, либо для охраны пастбищ.
Особняком от прочих стоит армянский волкодав, гампр. Эта древняя порода существовала еще в 3 веке до нашей эры и практически без изменений пришла и в современный мир. Противостоять гампру, мощному и крупному зверю, решится разве что больной на голову волк — здоровому животному достаточно будет посмотреть в спокойные глаза этого армянского воина, чтобы поискать себе гораздо более легкую добычу.
В принципе, все волкодавы отличаются большими размерами, ростом, силой и умом. Сочетание этих качеств подкрепляется и независимостью: в отношениях человек-собака волкодав будет стоять скорее на партнерской, чем на подчиненной позиции. Проще говоря, если вы решили завести волкодава — придется соответствовать.
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