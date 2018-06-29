Фантастическое видео: Ловкие роботы оставят без работы всех каскадеров

Роботы могут в недалеком будущем лишить работы не только многих офисных работников, но даже каскадеров. Не у дел могут также оказаться актеры, работающие в парках развлечений. Инженеры компании Disney продемонстрировали умения созданного ими робота-гуманоида, который способен выполнять сложные трюки вместо каскадеров.

Машина по имени Stuntronics уже очень похожа на человека. Конечности робота-акробата сгибаются в суставах, он может не только прыгать с троса и выполнять в воздухе перевороты с вращением, но и принять в полете позу супер-героя. Имеющиеся у него датчики контролируют положение в воздухе и корректируют так, чтобы он приземлился определенным образом.

Как говорят в компании, следующий шаг — заставить робота выглядеть еще более похожим на человека.

В ноябре прошлого года Пятый канал публиковал видео американской компании Boston Dynamics, где робот не только прыгает и кувыркается, но и делает настоящее сальто, приземляясь на две ноги. Однако он по ловкости движений значительно уступал продемонстрированному кинокомпанией Disney.