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Фантастическое видео: Ловкие роботы оставят без работы всех каскадеров
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Фантастическое видео: Ловкие роботы оставят без работы всех каскадеров 

Пятый канал 13 часов назад
Фото: Пятый канал
Роботы могут в недалеком будущем лишить работы не только многих офисных работников, но даже каскадеров. Не у дел могут также оказаться актеры, работающие в парках развлечений. Инженеры компании Disney продемонстрировали умения созданного ими робота-гуманоида, который способен выполнять сложные трюки вместо каскадеров.
Машина по имени Stuntronics уже очень похожа на человека. Конечности робота-акробата сгибаются в суставах, он может не только прыгать с троса и выполнять в воздухе перевороты с вращением, но и принять в полете позу супер-героя. Имеющиеся у него датчики контролируют положение в воздухе и корректируют так, чтобы он приземлился определенным образом.
Как говорят в компании, следующий шаг — заставить робота выглядеть еще более похожим на человека.
В ноябре прошлого года Пятый канал публиковал видео американской компании Boston Dynamics, где робот не только прыгает и кувыркается, но и делает настоящее сальто, приземляясь на две ноги. Однако он по ловкости движений значительно уступал продемонстрированному кинокомпанией Disney.
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