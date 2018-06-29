«У нас шутили, что перед ЧМ-2018 Путин учил русских улыбаться». Как футбол рушит стереотипы

Россия до начала чемпионата мира и после — это две разных страны. По крайней мере, в представлении иностранных болельщиков. «До» — грубые, вечно хмурые люди и медведи на грязных улицах. «После» — бесконечный карнавал. Sport24 прогулялся по Москве и узнал, какие впечатления увезут с собой бразильцы, мексиканцы и другие гости большого футбольного праздника.

Бразильские болельщики

«Люди у вас просто замечательные. Лучшее, что есть в России. Мы слышали, что не все говорят по-английски. Что ж, это правда. Но несмотря на языковой барьер, люди всегда находят способ помочь нам и что-то объяснить. Это круто!»

«Слышал, что у всех русских девушек голубые глаза. К сожалению, это неправда. Но я могу точно сказать, что девушки в России — одни из самых красивых в мире».

«Медведи на улицах? Про Бразилию тоже много всяких глупостей говорят. Все же думают, что у нас по дорогам свободно разгуливают обезьяны. Но это не так. Хотя, наверное, лучше встертить обезьянку, чем медведя».

Этна, Гарсия и Рикардо, Мексика

Этна: «Мне говорили, чтобы я была осторожна в Москве: не выходила поздно на улицу, не брала большую сумку и так далее. Но когда ты здесь, понимаешь, что все по-другому. Люди доброжелательные, дружелюбные и приветливые».

Гарсия: «Я слышала, что Москва — маленький и коммунистический город. И я была в шоке, когда приехала. Это очень современная, огромная и чистая столица. Я правда не ожидала, что здесь будет так чисто».

Рикардо: «Я живу в Лос-Анджелесе, но родом из Мексики. В США не любят Россию. Но вы это и так знаете. Все медиа в Америке настроены против России, Ирана, Сирии, поэтому они не очень хорошо отзываются о жителях этих стран. Но когда я приехал сюда, я убедился, что все совершенно по-другому, не так, как нам рассказывают в СМИ. Я имею в виду вас, ребята. Вы открытые, добрые люди. Я полюбил Россию. И точно приеду сюда еще раз».

Ремао и Таббит, Египет

Ремао: «Я не ожидал, что здесь будет так современно. Вообще не ожидал. Я знал, что Москва — европейский город, особенно если сравнивать ее с остальными городами России. Но я был даже в Екатеринбурге, и это было превосходно. Мне там очень понравилось. Этот город немного больше соответствует „коммунист-стайлу“, но он тоже современный и красивый. Люди открытые и добрые. И то же самое с Москвой. Не представлял, что тут так чисто и современно. И люди очень молоды. Это тоже почему-то меня удивило. Я чувствую себя в полной безопасности. Правда, не могу ни на что пожаловаться».

Таббит: «Мне говорили, что лучше не играть с маленькими русскими детьми, потому что, если вы дотронетесь до них, то их родители полезут в драку. Но я играл с некоторыми малышами. Люди в России не такие злые, как о них думают. Некоторые говорили, что вы жесткие, но за все это время я встретил только одного грубого человека. Я работал в Шарм-эш-Шейхе в Египте и уже встречался с русскими людьми, поэтому я их хорошо знал перед приездом в Москву. Единственное — вы, ребята, много пьете».

Адам, Маран и Набиль, Марокко

Адам: «Раньше я думал иначе о русских, но сейчас мое мнение поменялось, вы — потрясающие. Стоит нам что-то попросить — все готовы помочь. Здесь здорово».

Маран: «Это моя первая поездка в Россию. Менталитет офигенный. Еда очень вкусная, хотя немного непривычная для нас. И здесь все не так дорого, как мы думали, поэтому я решили, что в будущем еще вернусь в Россию».

Набиль: «Я боялся, что тут будет слишком холодно. Когда ты думаешь о России, то вспоминаешь Сибирь, снег и мороз. Но я был в Питере недавно и могу сказать, что погода там была нереальной. Даже несмотря на небольшой дождь, в городе тепло, и это радует».

Уругвайские болельщики

«Мы видели много американских фильмов, где плохие ребята всегда из России. Они обычно серьезные и никогда не помогают. Слышал еще такую шутку, что перед чемпионатом мира Путин сам учил русских улыбаться. Но когда мы сюда приехали, мы увидели, что все это выдумка. Люди здесь приветливые, добрые, всегда готовы помочь нам и поддержать. И, кстати, вы прекрасно умеете улыбаться».

Болельщики из Сербии

«В Сербии люди очень любят Россию. Мы считаем, что мы с вами братья. Когда мы приезжаем в Москву, то чувствуем себя как дома, честно. Нам здесь очень нравится».

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