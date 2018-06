4 вещи, на которых можно сэкономить благодаря купонам

Мечты сбываются. Мы хотели 80 видов колбасы — пожалуйста! Хотели носить модные кроссовки — на здоровье! Хотели путешествовать по всему миру и прикасаться к западной музыке — конечно, о чем разговор, получай! Только в этом торжестве свободного и безграничного мира есть одна маленькая загогулина: это все стоит денег, и немалых. К счастью, есть сервис Buykeers.com, который предоставляет разные акции, купоны, промокоды и скидки, которые сделают тебя самым красивым и самым счастливым.

1. Парфюм

С человеком, от которого пахнет, как от средневекового крестьянина, могут общаться только люди смелые или начисто лишенные обоняния. Поэтому, чтобы не мучить себя и окружающих, мужчины соблюдают гигиену и пользуются парфюмом. Но что может быть хуже неприятного запаха? Только дешевый парфюм. Бывает, едешь в общественном транспорте, солнце слепит глаза, рядом бабушка жалуется на рост цен — благодать! И тут заходит кавалер, надушенный какой-то дрянью с красивым названием и кошмарным ароматом, как у одеколона «Саша». После такого очень хочется броситься прямо под колеса автобуса. С другой стороны, люди выбирают то, что им по карману и пахнет более-менее сносно. А на дорогой и дивно пахнущий парфюм вроде Hermes, Bvlgari, Paco Rabanne банально не хватает средств. Увы, если хочешь пахнуть вкусно и дорого, то изволь заплатить большие деньги. И в этом главная проблема: если ты одет с иголочки, но пахнешь, как завхоз дядя Леша, то хорошее впечатление сформировать не получится, как ни старайся. Но благодаря промокоду Buykers.com, можно купить изысканный парфюм со скидкой 25% в сети магазинов «Иль де Боте». Купить парфюм со скидкой 25% по промокоду в «Иль де Боте» →

2. Модные кроссовки

Время идет, а кроссовки New Balance не становятся менее популярными и желанными. Пару лет назад компания даже вышла на новый уровень, начав спонсировать с десяток футбольных клубов и национальных сборных. Теперь даже никому не известные игроки сборной Панамы бегают в фирменной одежде, а ты, такой красивый, умный и вообще мамина гордость, не можешь наскрести по сусекам как минимум на кроссовки с фирменной буквой N. А ведь для многих представителей общества они по-прежнему являются индикатором стиля и вкуса. Да и что греха таить: они сами по себе максимально удобные, комфортные и… очень дорогие. После цен на кроссовки смотреть на другие вещи от NB просто страшно. Если только у тебя нет промокода 10% на все вещи в New Balance и 30%-ного промокода на все кроссовки. Это ли не праздник, это ли не чудо, это ли не способ быть модным и красивым почти задаром? Купить кроссовки New Balance дисконт →

3. Путешествие

Поездка на море или, того лучше, на курорт никогда не была бюджетной. А тут еще в условиях нестабильной экономики все чаще встает выбор: нормально питаться или поехать на отдых. Потому что на это нужны средства. И чем больше, тем лучше, поскольку не всем повезло жить в двух часах езды от моря и нужно заплатить за перелет, который «в сезон» стоит космических денег. На поезде ехать не получится: во-первых, удовольствие сомнительное, а во-вторых, не у всех настолько большой отпуск, чтобы тратить несколько дней на путь из Сургута в Сочи. Остается только добираться воздухом, но, увы, то, что твой работодатель называет зарплатой, мало на нее похоже. Вот и остается либо голодать, либо ссориться с девушкой, которой не нравится, что ты не можешь вывезти ее на море. Но мы не можем просто так взять и разрушить твою мечту об отдыхе. Если воспользоваться промокодом от Buykers.com, то можно получить скидки на рейсы авиаперевозчика Tutu и даже 30%-ную скидку на туры во Вьетнам и 47% — на туры в ОАЭ от Travelata. И это далеко не все выгодные предложения. А за подробностями ты знаешь куда обращаться.

4. Концерты

Люди, которых не тянет в другие города, тоже хотят развлекаться. Вариантов развлечь в себя в городе больше, чем футболистов с фамилией Диарра. Фестивали, мероприятия, матчи и концерты любимой группы… Всего этого в достатке, но на все нужны деньги. Особенно на концерт любимой группы, которая в первый и, возможно, последний раз приехала в твой город. Обидно было бы пропустить, быть может, единственный шанс увидеть кумира воочию и, возможно, даже потрогать его. Но есть способ заметно упростить и максимально приблизить встречу с прекрасным. Достаточно просто получить подарочную карту от Kassir.ru, чтобы по скидке посещать все знаковые мероприятия.