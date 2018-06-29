Светлые головы и твердый шаг — как живут в РФ 100-летние работающие пенсионеры

Есть пенсионеры в России, которые, даже отметив вековой юбилей, продолжают свою профессиональную деятельность. И, похоже, именно им удалось то, над чем бьются ученые — разгадать секрет долголетия. Говорят, сидели бы дома — столько бы не прожили. Ян Воскресенский встретился с теми, кто прекрасно помнят всё — даже царя.

Арсений Дмитриевич Миронов родился в 1917 году, однако вовсе не производит впечатление — уставшего от жизни человека.

Ранним утром он спешит на работу на своей машине и еще и сам за рулем. Всю жизнь он посвятил самолетам. Сначала как летчик— испытатель, потом в теорию ушел. И Арсений Миронов не один такой. Среди работающих пенсионеров, которым перевалило за 100 лет — нет неименитых.

Герой не одного романа — Василий Солодовников — легенда отечественной дипломатии. Заместитель представителя Советского Союза в ООН , позже он стал ключевым специалистом по африканским странам. Советский дипломат — теперь он с удивлением наблюдает за очередным витком истории, но и в стороне не остается. Работает.

МИД. — У меня архив очень большой — это история африканистики в СССР и России. Я сейчас готовлю материал для РАН

Продолжает свою вековую вахту и военный Виталий Лесик. На Кубани он — настоящая знаменитость. Ветеран Великой Отечественной войны всегда был в почете, а уж отметив вековой юбилей, так и вовсе легендой стал. И по прежнему трудится — в Новороссийске: читает лекции и учит молодежь строевому шагу, а главное — отвечает за местный пост номер один у Вечного огня.

Благодаря званиям и наградам они давно могли бы жить на одну лишь пенсию. Но и представить не себе не могут — как это без работы остаться. Но объединяет долгожителей не только страсть к работе. Все они родились в холодный период — с декабря 1917-го по март 1918-го. Есть ли связь между датой рождения и вероятностью прожить больше века — тема будущих исследований геронтологов.