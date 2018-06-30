Татуировщик бьет на лицах и ступнях людей надписи, которые выбирает сам

Тату-мастер из Мюнхена Монти Рихтофен (творческий псевдоним — Мейсон Хефнер) в свои 23 года прославился тем, что сам выбирает текст, который набьет на лице или на теле клиента. Это может быть «Просто еще одна хипстерская татуировка» на щеке или «Все идет не так, а я смеюсь» на предплечье — человек не узнает, какой татуировкой обзавелся, пока Хефнер не закончит работу. При этом инстаграм Мейсона ломится от заявок — люди со всего мира приезжают в Германию ради татухи от молодого татуировщика-концептуалиста.

Хефнер бьет татуировки не с наскока — прежде чем придумать надпись и взяться за тату-машинку, он проводит с клиентом интервью: от 30 до 90 минут. Вопросы всегда одни и те же, но ответы разные. Исходя из них Мейсон делает вывод о человеке, составляет его так называемый психологический портрет и подбирает соответствующее случаю изречение собственного авторства. Давайте смотреть.

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

22 Мар 2018 в 10:15 PDT «Терапия была слишком дорогой».

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

13 Мар 2018 в 11:11 PDT «В хаосе».

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

11 Май 2018 в 2:34 PDT «Сквозь сумрак к пороку».

«Основываясь на собственном опыте и на том, что люди рассказывают мне, я выбираю дизайн, который, как мне кажется, лучше всего отражает данный момент в их жизни, — цитирует VICE Монти Рихтофена. — У меня в архивах хранится более 5000 различных фраз, но иногда приходится работать над проектом очень долго, пока не найду нужную фразу. А иногда наоборот — мне даже не нужно смотреть в свои пять блокнотов с фразами, потому что правильные слова в голове уже прозвучали. Человек может выбрать часть тела, где я сделаю тату, но не надпись».

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

25 Апр 2018 в 12:23 PDT «Моя новая татуха очень клевая» (напомним, мастер основывается на собственном опыте, а потом бьет клиенту тату, отражающую данный момент его жизни).

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

12 Апр 2018 в 2:31 PDT «Внутренняя независимость».

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

20 Май 2018 в 11:16 PDT «Полуночная медицина» (отсылка к названию музыкальной группы).

Мейсон признается, что никогда не будет татуировать пьяного человека, так как клиент должен полностью понимать процесс — во время сеанса нельзя даже отвлекаться на телефон или соцсети.

«Люди иногда думают, что я просто рисую изображения пенисов и других глупостей на телах. Да, я могу так веселиться с друзьями, но никогда не поступлю так с тем, кто доверился мне и рассказал о себе какие-то важные личные истории».

Вот, кстати, сам Монти Рихтофен, он же Мейсон Хефнер.

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

29 Июн 2018 в 12:55 PDT «Комфорт и последствия».

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

15 Май 2018 в 8:34 PDT «Завтра».

В интервью VICE Мейсон признается, что традиционные художники-татуировщики не одобряют его концептуализм, но он на них не в обиде, да и вообще не торопится называть себя тату-мастером.

«Я хочу показать, что татуировка может быть скорее услугой. Сегодня ритуальный аспект, который когда-то был частью художественной формы, в значительной степени исчез. В будущем я хочу сделать процесс еще более интенсивным, возможно проведя целый день с клиентом, прежде чем делать ему тату», — поделился планами Хефнер.

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

11 Апр 2018 в 3:46 PDT «Мечта многих лошадей».

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

8 Апр 2018 в 10:17 PDT Не мама, а комната.

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

14 Мар 2018 в 6:53 PDT «Простые вещи».

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

31 Янв 2018 в 4:50 PST «Прогулка по солнцу».

Публикация от Maison Hefner (@maison_hefner)

20 Дек 2017 в 11:01 PST «Жизнь без тебя».