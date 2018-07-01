«Подъём» с Сергеем Доренко от 29 июня 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 37 минут, вторник. 26 июня. Здравствуй Великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва», «Говорит Москва». Анастасия Оношко — ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: И Сергей Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Мы пытаемся понять, что там за перекрытие на третьем транспортном кольце около Вернадского, около Комсомольского. Значит, я так думаю, но там Лужники, но с чего бы в 8 утра они начали тревожить. Чтобы привычка уже какая-то хорошая. Знаешь, праздник, праздник должен же остаться с нами, надо каждый день перекрывать там к Лужникам все подъезды, Комсомольской, Фрунзенскую всё к чёртовой матери.

А. ОНОШКО: Может быть там.

С. ДОРЕНКО: Чтобы у нас оставалось ощущение праздника в душе, правда же? Я не знаю почему, но там перекрытие. Ну хорошо. Может быть так надо, товарищи, значит, еще была фура на внутреннем МКАДе. Значит, где-то на 5 часов по циферблату на внутреннем МКАДе не совсем в 5 утра, в 5 с небольшим фура на полностью пустой дороге, без другого участника, без никого просто подлегла, подприлегла фура. Я думаю каскадер какой-нибудь тренировался и это же нужно для Мосфильма, потом он в кино допустим начнёт класть фуры.

А. ОНОШКО: Ну да.

С. ДОРЕНКО: Ну а где ему потренироваться? Ну выехал с утреца, светает рано, дайте я потренируюсь.

А. ОНОШКО: Может быть для классного видео снимают.

С. ДОРЕНКО: Может быть ребята попросили, да, давай, давай фуру подприложим.

А. ОНОШКО: Много будет лайков.

С. ДОРЕНКО: Фуру под приложим, а потом уже к 7 утра там был кран, пытались поднять эту фуру.

А. ОНОШКО: Это уже на таймлапс надо снимать.

С. ДОРЕНКО: Да, да, выставить на таймплапс и все.

А. ОНОШКО: Чтобы сначала медленно, а потом быстро убирали.

С. ДОРЕНКО: Да, да, абсолютно верно, под хорошую музыку.

А. ОНОШКО: А музыку можно разную использовать или пускай сами.

С. ДОРЕНКО: Ну какую-нибудь тревожную, да?

А. ОНОШКО: Или оперную. Знаете, есть такие апокалиптические.

С. ДОРЕНКО: Нет, я не способен смеяться. Massive Attack, что-нибудь должно быть из Massive Attack, мне кажется, нет?

А. ОНОШКО: Ну да.

С. ДОРЕНКО: Ну Хорошо, ладно давай скажем, что с движением не всё хорошо. Скажите пожалуйста у меня вопрос по поводу футбола, ты будешь удивлена.

А. ОНОШКО: Какой?

С. ДОРЕНКО: Скажи, пожалуйста, мы опозорились вчера или что? Мы опозорились или мы молодцы? Может быть это технично сделано всё?

А. ОНОШКО: Ну слушатель сейчас нас сориентирует.

С. ДОРЕНКО: Мы технично проиграли, а нам зачем? Мы специально хотели с испанцами сыграть, мы подумали, посмотрели на Рональдо, сказали нахрена он нам нужен, пусть его раздавит какая-нибудь сборная Сенегала этого Рональду или кто там Уругвая, пусть Рональду споткнется об Уругвай. А мы, зачем, мы поедем на Испанию, мы изысканные люди, понимаешь, зачем нам это нужно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Да. Значит, я хочу голосование, скажите, пожалуйста, мы вчера технично и правильно проиграли? Или нас просто раздавили? Давайте начнем с раздавили, поскольку это более сильное утверждение, нас просто раздавили 134-21-35 уругвайцы, Уругвай, напомню — это страна в Латинской Америке, которая называется страною, республикой восточного побережья, страной восточного побережья Уругвая, ну вот правда, сейчас я как-то попробую.

А. ОНОШКО: Слушайте я вам рассказывала, как меня на одной вечеринке практически продали.

С. ДОРЕНКО: Нас раздавили 134-21-35, нас раздавили 134-21-35, мы технично проиграли 134-21-36, технично, ну потому что экономили силы, зачем.

А. ОНОШКО: Уругвай там прекрасная вот этот вот диссидент стал, да президентом, да который сидел.

С. ДОРЕНКО: Да-да-да президент, который.

А. ОНОШКО: Который седой.

С. ДОРЕНКО: Который на старой какой-то машине, невероятно старой volvo, живет в своем доме, не переехал во дворец.

А. ОНОШКО: Да не переехал.

С. ДОРЕНКО: Живет в своем доме, ездит на автобусе или на старой volvo?

А. ОНОШКО: Значит, там немецкие колонии, говорят.

С. ДОРЕНКО: Да, там немецкие колонии, абсолютно верно.

А. ОНОШКО: Значит, немцы в пальмах живут в немецких условиях, вот очень много свобод, которых тут у нас, значит, всё споры идут, а там они, значит, есть.

С. ДОРЕНКО: Они ещё, они ещё, у них рядом через речку находит Буэнос-Айрес Уругвай и они время от времени зависят от того, где была фашистская диктатура, они мигрируют. Когда в Уругвае была фашистская диктатура, но это очень давно, они уходили на пароходах в Буэнос-Айрес с плакатами (на другом языке 05:37). Правда были плакаты, я сам их видел, видел фотографии, значит, а эту страну засуньте себе в жопу — такие были плакаты, они переезжали в Ла-Плату и жили себе в Буэнос-Айресе, потом назад переезжали в Монтевидео, понимаешь, но это Уругвай.

А. ОНОШКО: Климат субтропический, океанический.

С. ДОРЕНКО: Хороший. Хороший климат.

А. ОНОШКО: Ну как, как средняя температура января 22-24.

С. ДОРЕНКО: Скотоводством занимаются, скотоводством.

А. ОНОШКО: Июль 8-9.

С. ДОРЕНКО: Скотоводством, я же рассказывал про одного друга своего.

А. ОНОШКО: Которой клевер целовал?

С. ДОРЕНКО: Да.

А. ОНОШКО: Он оттуда?

С. ДОРЕНКО: Он целовал эту землю, когда увидел, мы выехали просто за город и он увидел эту землю, сказал: вот эта земля, где клевер не надо сажать, здесь природный клевер, — сказал он — это лучшая Земля на планете русская, русская Земля лучшая на планете. А говорю почему? Porque — спросил я. Он сказал: потому что у вас природный клевер, он просто у вас сам растёт. Я говорю: до хрена и никому не нужен вдобавок, мы кормим им черепашек, — сказала я. Он сказал: а мы сеем клевер, у нас природного клевера нет. Я говорю: что ты будешь делать.

А. ОНОШКО: Там население белые — 88%, метисы — 8 и мулаты — 4. Это я Википедию смотрю.

С. ДОРЕНКО: Метисы — это народ Тупи, Гуарани. Ты знаешь, это прекрасный народ, прекрасный народ.

А. ОНОШКО: Да?

С. ДОРЕНКО: Да я друг Тупи, Гуарани, да очень люблю их. Гуарани, у них язык Гуарани, ты не говоришь на Гуарани?

А. ОНОШКО: Это индейцы?

С. ДОРЕНКО: Да индейцы, да индейцы, а что? Что ты сразу какие-то выпады, в Парагвае их больше, в Парагвае их больше.

А. ОНОШКО: Это которые в таких разноцветных штучках ходят?

С. ДОРЕНКО: Нет, это Кечуа, зачем ты путаешь их с Кечуа? Ты путаешь их с боливийскими Кечуа, не надо, не надо, слушай меня, значит, давайте перейдем, эти ходят в шляпах всех. Мы останавливаем это голосование, мы проиграли Уругваю, нас просто раздавили 84%, ты будешь записывать или нет?

А. ОНОШКО: Да я пишу.

С. ДОРЕНКО: Ты игноришь меня. 84%, 16% — мы технично проиграли, технично проиграли, потому что мы хитрые, мы хитрые, мы такие смотрим, на нас напали той-терьеры, слышишь? Мы идём, и на нас напали той-терьеры.

А. ОНОШКО: Ну это по-настоящему страшно.

С. ДОРЕНКО: Слышишь, мы абсолютно игнорим их, Боже мой, они думают, что они что-то выиграли, они выиграли в своём микробной мире, мы великие, мы не знали, что они что-то выиграли, это просто была игра не про нас, мы великие. Это как слон идет сквозь той-терьеров, конечно, шавки какие-то. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Заслушался, даже забыл, что дозвонился.

С. ДОРЕНКО: Да, видите. Ну что, правда же?

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, ну, конечно правда, но я как-то тут дозвонился до вас и говорил, что ну вот время расставит всё на свои места.

С. ДОРЕНКО: Время?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну время расставило, я ждал, мы проиграем Уругваю. Но я больше как бы наших вчера на задний план, больше ждал Португалию и Испанию. Первый канал выпускал матч, первый матч, вот они на самом деле опозорились, а мы сыграли как могли.

С. ДОРЕНКО: Ну да, ну да спасибо. 73-73 Юрий Николаевич восхитительный, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, здравствуйте. Это результат того, что наши игроки грешат пасом навес в толпу и абы куда — это приводит только к потере сил и травмам. А надо играть низом и в мелкий пас, но наши этого не умеет.

С. ДОРЕНКО: Не умеет, потому что это чуть-чуть сложнее.

СЛУШАТЕЛЬ: Конечно, надо работать, а наши абы куда, авось.

С. ДОРЕНКО: Я вам скажу Юрий Николаевич, Юрий Николаевич, а захреначить в небо — милое дело, мускул работает, витамин да всё и в этом видна знаете что.

СЛУШАТЕЛЬ: Авось, небось и ты забьешь тогда.

С. ДОРЕНКО: Потому что эти говнюки, потому что эти говнюки привыкли кидаться игрушками, как капризные дети, они так и мячом кидаются.

СЛУШАТЕЛЬ: Точно так.

С. ДОРЕНКО: Спасибо, извините, вы знаете как я хвалю нашу сборную, но я знаю, что они всё время уходят на второй этаж по одной причине, они играть не умеют, и им хочется захреначить, что есть мочи, чтобы оно там где-то летало и это игра в квиддич, я тебе говорю это квиддич, это квиддич, это Хогвартс, они думают, что это дальше оно с крылышками само полетит. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте Сергей, Вадим, Подмосковье.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Я очень внимательно смотрел матч.

С. ДОРЕНКО: Прошу вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Один из корреспондентов отметил такую деталь.

С. ДОРЕНКО: Давайте.

СЛУШАТЕЛЬ: Первый мяч забили только из чистой небрежности, неуважения к мячу, вы если смотрели, вы видели, как они сами отдали мяч противнику.

С. ДОРЕНКО: Я прокашлял этот момент, прокашлял.

СЛУШАТЕЛЬ: Вот, они просто играли небрежно, а Самедов, вот я смотрел за Самедовым, ни разу он не только в створу не попал, он даже не попал в сторону ворот. Он бил в любые стороны, но только не в сторону ворот, это небрежно, небрежно.

С. ДОРЕНКО: Чтобы отделаться от мяча, конечно, надо отделаться от мяча. Это главная, главная их идея, причём залудить куда-нибудь его повыше, что они думают, может он там полетает, алло, здравствуйте. Алло? Нет, пропал человек. 73-7-3-948, алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте Сергей, ну наконец-то всё встало на свои места, наконец-то они продули, я смотрел вот хваленые Дзюба, от него мечи, как от столба отлетают.

С. ДОРЕНКО: Ну давайте так скажем, ну так скажем, что если вчера из всех этих нехороших людей кто-то хоть чуть-чуть играл, так это был Дзюба, остальные вообще не играли.

СЛУШАТЕЛЬ: Вчера играл Фернандес как раз.

С. ДОРЕНКО: Фернандес сидел, но когда его выпустили.

СЛУШАТЕЛЬ: Вообще без ошибок.

С. ДОРЕНКО: Ну когда его выпустили, а он же сначала, его не выпустили вообще.

СЛУШАТЕЛЬ: Но он играл единственный безупречно играл вот Фернандес.

С. ДОРЕНКО: Фернандес его фамилия, вот Фернандес его фамилия, напомню вам. Алло, здравствуйте, да.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро Сергей и Настя, Сергей Алексеевич.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну нас порвали, порвали, да, вот смотрите, если откинуть эмоции, вот на сегодняшний час есть ли какие реальные факты, которые вот нам позволяют уверенными быть, что команда перестроиться и сыграет еак надо в 1/8 финала? Нет таких фактов.

С. ДОРЕНКО: Есть, есть вот деньги. Незыгарь, Незыгарь мы ему не верим и ни за что не поверим, но Незыгарь писал, что им закатили 15 не наших миллионов, значит, за предыдущие две игры, на всю команду, конечно, но там приходятся жалкие крохи на каждого, но деньги, конечно деньги. Показать им сейчас 20 млн, они порвут Испанию, Бразилию, кого хочешь — это же звери, звери. Пройдут сквозь бетонную стену, да.

СЛУШАТЕЛЬ: Если сейчас 4 или 3 игроков минимум 3 не изменить, то есть если команда не перестроится, то оно так и будет играть, потому что Уругвай — это команда, которая определяет современный уровень футбола.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю.

СЛУШАТЕЛЬ: Может поспорить с любой командой мира. А мы, она нас раздавила просто.

С. ДОРЕНКО: Да, да всё.

СЛУШАТЕЛЬ: А Саудовская Аравия и Египет, но это не те команды, которые определяют современный уровень, что нам по ним равняться. А у нас начали сразу бить в фанфары.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да, да, да, да, ладно, спасибо большое. Я знаешь что, я пытаюсь найти сейчас посмотрю Мишу Таптыкова, ты знаешь Мишу Таптыкова? Ты не знаешь Мишу Таптыкова?

А. ОНОШКО: Кто?

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, ты не знаешь Мишу Таптыкова, Таптыков, я пишу Таптыков, Таптыков Миша — это мой одногруппник на минуточку, сейчас мы позвоним, одногруппник, который жил. Как это, как это плохо, он наверняка где-нибудь там этот Миша, он наверняка там и сидит этот Миша, Миша, Миша. Сейчас на другой номер, подожди сейчас, секс, подожди, не шевелись. Да я так и знал, Господи помилуй, последний раз, когда я ему звонил, он мне сказал, что он спал в Доминиканской Республике в этот момент. Человек пошел поспать в Доминиканскую республику, ну правильно, ну вот слышишь. Он жил в Уругвае просто долгие годы, Мигель, Миша Таптыков — мой одногруппник.

А. ОНОШКО: И вернулся?

С. ДОРЕНКО: Мигель?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Вернулся, чтобы уехать, он уехал и где-то в Доминиканской Республике, я не знаю, но он где-то в тех краях. Хорошо я к тому клоню, что Миша мог бы нам рассказать об Уругвае, я был в Уругвае, в отличие от Вас всех. Но я был там пару раз.

А. ОНОШКО: Пора ехать.

С. ДОРЕНКО: Пару раз, не приходя в сознание. Всякий раз, мне казалось, от переедания больше, чем от перипетия. Там всё время переедаешь, это место, где всё время переедаешь, Уругвай — это страшные люди. 73-73-948, алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Евгений меня зовут, писал как-то вам письмо.

С. ДОРЕНКО: Да, прошу вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Вот смотрите, я по поводу вчерашнего матча. Матч наш посмотрели, потом смотрели остальные там которые играли, там же просто смертоубийство было, видно было, что люди смертельно бьются вот.

С. ДОРЕНКО: Бьются, да.

СЛУШАТЕЛЬ: Еще один момент, 19-ого, 9-ого вернее июня, да, был чемпионат мира по спидвею. Наши спидвеисты, как это не странно, выиграли первое место, никто ничего не написал, никаких денег никто никому не заплатил, самый интересный момент, что спонсоры в нашей команде были датчане и поляки, можете себе представить?

С. ДОРЕНКО: Могу, могу в смуту тоже у нас так было поляки, англичане и шведы были спонсорами в гражданской войне и ничего, нормально, Романовых поставили на трон, всё хорошо. Я могу себе представить легко. 73-73-948, алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло.

С. ДОРЕНКО: Да, здравствуйте, слушаю.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте, Кирилл, Москва.

С. ДОРЕНКО: Да, здравствуйте, Кирилл.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, вот посмотрите, я думаю, вы наверное смотрели матч Колумбия-Польша.

С. ДОРЕНКО: К сожалению, нет, вы введите нас пожалуйста.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну вот если взять вот этот вот матч посмотреть, даже сами комментарии, которые говорили, что они побывали как в колумбийском театре. Но что делали колумбийцы с поляками, они их просто тактично, грамотно, красиво выматывали. На эту игру можно было очень приятно смотреть, порвали их 3:0. Вот смотрите, Сергей, у колумбийцев руки-ноги есть, у наших тоже руки-ноги, что нашим-то мешает также играть красиво, технично? Я так думаю, наверное, что колумбийцы заинтересованы в тренировках.

С. ДОРЕНКО: Позвольте, можно я вам напомню интервью нашего игрока, одного из уругвайцев, который играет в Краснодаре. Я его читал здесь, он сказал: русская сборная великолепно подготовлена физически, но это команда, у которой нет души, это футбол, у которого нет души, ну душе нет, как бы нет, нет души нет чего-то важного понимаете, понимаете души нет.

СЛУШАТЕЛЬ: Потому что наверное наши всё-таки привыкли к финансовой поддержке и без финансовой они не чувствуют ни души, ничего.

С. ДОРЕНКО: Самим не очень интересно, самим не очень интересно. Интересно нога на ногу сидеть с блондинками, им интересно крутить ключами от Ferrari на руке. Им интересно вот это, им интересно состояться, понимаешь, в чём дело. Можно мы сейчас с тобой Анастасиюшка сделаем нкий экскурс в символы успеха. Ну давай попробуем.

А. ОНОШКО: Давайте.

С. ДОРЕНКО: Ну попробуем, что такое символы успеха в Уругвае, в Исландии, например, возьмем просто для примера Уругвай, Исландия. Я Уругвай мало знаю, на самом деле я в Уругвае был всего два раза, вот. А значит всё-таки я больше в Аргентине провел времени. В Аргентине, наверное, с месяц был, месяц не меньше. А в Уругвае я наезжал, то пару дней, то три дня вот, так всё ерунда. Вот и значит возьмём всё равно Уругвай, Исландию и Россию. Каждый молодой человек каждый мужчина стремится к успеху, ну правильно же?

А. ОНОШКО: Конечно.

С. ДОРЕНКО: К успеху. Значит, в чём же этот успех? Он должен, когда он девятом классе, я помню когда в девятом классе или в десятом целовал свою тогдашнему девушку и говорил ей, что она лежит с будущим министром Российской Федерации, Советского Союза тогда будущим министром. Я — будущий министр — я говорил. Ну я в девятом классе считал, что я буду министром. То есть я хотел чиновного роста в девятом классе, дурак был просто, вот. Потом я понял, что на государство работать ни в коем случае нельзя ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах с государством пошли в жопу сразу.

А. ОНОШКО: А Почему?

С. ДОРЕНКО: Да ну их нафиг. Слушай, значит это самое, но я в девятом классе так думал, вот я просто говорю о символах успеха, о чем мечтает девятиклассник Уругвая, о чём мечтает девятиклассник в Исландии, о чём мечтает девятиклассник в России, сегодняшней России. В России девятиклассник мечтает о государственной службе всё таки, опять все равно, да. Причем желательно в силовиках, ну налоговая какая-нибудь, значит.

А. ОНОШКО: Следственный комитет.

С. ДОРЕНКО: Следственный комитет, кончено, мы же видим, как следственный комитет нарушает правила, мы же понимаем, что они не на экстренный вызов едут, следственный комитет, они нарушают правила систематически с номерами СКР обязательно, СКР машины обязательно едут по встречке. То есть они -козырные, они крутые. Значит, естественно мальчик хочет быть одним из крутых, он же не хочет быть поганкой какой-то, шестёркой там и так далее, правильно? Ну вот сосать за стакан пива, он не хочет мальчик, нет, он хочет козырным быть, СКР, ФСБ, куда-то так вот. Либо футболистом, если ему подсказали этот коридор. Что такое футболист? Футболист, он видит, чем занимается футболист, он сидит нога на ногу, рядом с ним блондинка одна из высокой нравственности одна, потому что остальные все за кадром, да и ключ от Ferrari, правильно? И какой-нибудь, и какой-нибудь напиток так сказать, понятно да.

А. ОНОШКО: Но мне кажется это так сложно — стать футболистом.

С. ДОРЕНКО: Это несложно, нужно начальный капитал. Сколько денег надо отдать, чтобы стать футболистом? Сначала вкладываешься, ты платишь разным людям, чтобы тебя взяли туда в команду, туда в команду. У нас платят за то, чтобы тебя взяли в команду, ты знаешь?

А. ОНОШКО: Я не слышала про это.

С. ДОРЕНКО: Это как бизнес, как бизнес.

А. ОНОШКО: После определённого уровня.

С. ДОРЕНКО: А дальше ты отбиваешь это место баблом, понятно, да? То есть ты, условно говоря, вкладываешься. Ты хочешь, Настя Оношко хочет стать футболисткой, сколько ей надо денег, чтобы попасть в сборную Российской Федерации? Кто знает, позвоните, пожалуйста?

А. ОНОШКО: В женскую?

С. ДОРЕНКО: В мужскую. Настя Оношко хочет стать футболистом Российской Федерации, сколько для этого нужно денег? Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте, Дмитрий.

С. ДОРЕНКО: Сколько Насте надо, понадобится денег, чтобы сыграть в сборной следующей?

СЛУШАТЕЛЬ: Настя на говорит Москва не заработает, вот в чем дело.

С. ДОРЕНКО: Нет, она хочет пойти в сборную, вот сколько нужно денег?

СЛУШАТЕЛЬ: Я слышал подобного рода разговоры и слухи, да, но речь идет о шестизначных цифрах.

С. ДОРЕНКО: В долларах? Или в рублях.

СЛУШАТЕЛЬ: Да нет, какие рубли, в долларах, ну скажем так, единицу, две.

С. ДОРЕНКО: В долларах?

СЛУШАТЕЛЬ: Но нет в сборную это не так, как в клуб.

С. ДОРЕНКО: Нужно купить место, нужно купить место, сначала купить место на тренировочной базе какой-то в Москве подростком ещё, правильно, чтобы тебя туда взяли?

СЛУШАТЕЛЬ: Верно, да, но дело в том, что вернее вопреки всему этому наша сборная играет в 1/8, понимаете?

С. ДОРЕНКО: Это правда, это правда. Наша сборной за то, что мы купили домик маленький в Гондурасе, вообще попала на этот чемпионат, давайте начнём с этого. Вы знаете, ну нет вы же помните про домик в Гондурасе?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну история известная, да.

С. ДОРЕНКО: Да, домик в Гондурасе. Значит, мы купили домик в Гондурасе, Настенька, ты не помнишь это?

А. ОНОШКО: Смутно, напомните.

С. ДОРЕНКО: Все в Гондурасе разыгрывалось право чемпионата 18-ого года в 10-м году. Все жили в гостиницах, все жили в гостиницах.

А. ОНОШКО: А наши купили точно, точно.

С. ДОРЕНКО: Купили виллу в Гондурасе, купили виллу.

СЛУШАТЕЛЬ: Причем задолго до этого еще.

С. ДОРЕНКО: Задолго и соответственно эту виллу нафаршировали, как надо по security, и там кого надо поили, кормили и примечали одновременно с видеосъемкой. Значит и потом и так далее. Значит мы, наша команда, наша команда получила права вообще играть в этом чемпионате благодаря вилле в Гондурасе, потом не надо мне здесь байки забивать. Всё мы знаем, всё хорошо, эй, это свои все люди, вы со своими людьми, мы всё знаем.

СЛУШАТЕЛЬ: Можно я скажу прогноз на?

С. ДОРЕНКО: Чёртовы 4 секунды до новостей, позвоните мне, я ваш приму ваш звонок. Давайте сейчас, новости.

С. ДОРЕНКО: 9 часов 6 минут, вторник, 26 июня. Здравствуй великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва», «Говорит Москва». Анастасия Оношко — ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: И Сергей Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Мы должны говорить с 71-м, мы должны продолжить, алло, спасибо, спасибо, что перезвонили, да спасибо. Прошу вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Да вы прекрасно знаете, что любовь, она картинку размывает. Когда мы выиграли у саудитов и у египтян, мы все полюбили эту сборную, мы все говорили, что она умеет играть в футбол.

С. ДОРЕНКО: За трудолюбие, за трудолюбие.

СЛУШАТЕЛЬ: Да вчера проиграли и мы их начинаем подвергать обструкции.

С. ДОРЕНКО: Ну можно скажу, мы за умение играть в футбол, я вот лично не любил их никогда, но в первых дух матчах, в первых двух матчах я их любил за трудолюбие, потому что ребята старались изо всех сил, из кожи вон лезли, ну вот. А вчера они были ленивы. А уметь играть в футбол они не умели ни в первом, ни во втором, ни в третьем.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну правильно, это можно сравнить с танцем, когда ты не умеешь танцевать, если тебе попалась хорошая партнерша, она тебя может и тебе скажут: Ох, какой танцор.

С. ДОРЕНКО: Нет, мы старались первые два старались, а тут не старались, а играть-то не умели никогда.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну смотрите, по результатам мы же с вами правильно прогнозировали, что мы в 1/8 выходим на испанцев, да, был такой разговор? Был.

С. ДОРЕНКО: Был, был вы — гений абсолютно, теперь я понял, теперь я это понял.

СЛУШАТЕЛЬ: Мы в воскресенье, да, в воскресенье мы играем с испанцами в Лужниках. Мы успешно их проходим и 6 июля мы играем с Францией в Нижнем Новгороде.

С. ДОРЕНКО: С Францией в Нижнем Новгороде, понятно, у меня уже кружится голова.

СЛУШАТЕЛЬ: Так что надеемся и болеем, нечего тут распускать сопли.

С. ДОРЕНКО: Хорошо, я запомню вас, Дмитрий 71-й, Дмитрий 71-й и потом, потом Дмитрий 71-й я не хочу, я не хочу каркать, ничего не буду каркать, давайте каркнем аудиторией всей?

А. ОНОШКО: А как?

С. ДОРЕНКО: Товарищи аудитория, товарищи аудитория давайте каркнем во всё воронье горло. Значит, вот Дмитрий дал нам прогноз, мы проходим Испанию, побеждаем Испанию и соответственно окажется там не будет ничья уже, там только побеждаем. Значит, у меня в Твиттере, можно я скажу, у меня в Твиттере, я же твиттероид до известной степени, вот. Сейчас я посмотрю, что тамс результатами. Я вчера залазил в голосовалочку, голосовалочка в Твиттере, значит, ваш прогноз на матч Россия-Испания? Мы проиграем разгромно — 33%, внимание, там 4 варианта голосования. Мы проиграем разгромно — 33%, мы просто проиграем — 46%, мы выиграем разгромно, ой, простите, простите, мы выиграем, просто выиграем — 16%, мы выиграем разгромно — 5%. Таким образом за мы выиграем вообще хоть как-то, ну хоть как-то разгромно или вообще хоть как-то — 21% — это много, это много, это серьёзно, и как сказать, голосование у меня в Твиттере продолжается, можете голосовать, если хотите, а хотите не голосуйте, здесь голосуйте лучше. Смотрите, значит очень просто: мы выиграем 134 у Испании, 21-35. Мы проиграем 134-21-36. Мы выиграем у Испании 134-21-35, мы проиграем 134-21-36. А мне кажется, что если эти добрые люди наши футболисты, если каждому нарисовать по 2 миллиона долларов в глазах, чтобы вот так вот у них мерцало, они пройдут бетонную стену, бетонную стену. Я в них верю в смысле жадности, в смысле жадности, вот здесь они так сказать. Ну если каждому по паре миллионов нарисовать, они пройдут Испанию. Я тебе серьёзно говорю, даже по миллиону, мне кажется, а что миллион за полтора часа. Я бы победил Испанию, Оношка, вот так нам с тобой.

А. ОНОШКО: Я боюсь, что все-таки нет.

С. ДОРЕНКО: Ты голкипер, ты голкипер будешь.

А. ОНОШКО: Даже за 2 миллиона может и не получиться.

С. ДОРЕНКО: Тебе миллион, Настенька.

А. ОНОШКО: Здравствуйте, а вам как мужчине побольше?

С. ДОРЕНКО: Что значит, мне тоже миллион, всем по миллиону.

А. ОНОШКО: Одинаково?

С. ДОРЕНКО: Да.

А. ОНОШКО: Равноправие.

С. ДОРЕНКО: Нет проблем, о чем ты говоришь? Кнорре, Хасаншина — все по миллиону, один миллион долларов, ну им он не нужен, пусть мне отдадут, они могут просто поиграть на спорт. Значит, мне кажется, и мы бы порвали испанцев за миллион долларов, я умоляю, мы порвали бы испанцев.

А. ОНОШКО: Если бы.

С. ДОРЕНКО: Да, мать, деньги делают всё, адреналин. Люди раненные с перебитым позвоночником бегут по тайге от медведя ещё километров 20.

А. ОНОШКО: Только за деньги исключительно они это делают.

С. ДОРЕНКО: На адреналине, на адреналине люди есть вещи, есть вещи потрясающие, которые люди делают, потом не могут повторить никогда в жизни. Люди забираются, люди забираются на сосну от медведя, люди убегают от тигров вползают в какую-то дырку, в которую сам тигр не может заползти.

А. ОНОШКО: Мне кажется, если приговорить к смерти, может быть они смогут.

С. ДОРЕНКО: Приговорить к смерти, не знаю или расстрел, или 2 миллиона долларов вот варианты: или расстрел, или 2 миллиона долларов. Мне кажется очень просто, всё. Каждому объяснить вот товарищи, вот.

А. ОНОШКО: А если они в одинаковых условиях?

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, как вас зовут? Так-то. Хорошо. Значит, вы — изменник Родины, вы изменили Родине с румынской сигуранцей, сигуранцей, все, ну что сказать. А вы, товарищи, с украинской безпекою измененили Родине. Ну вот фотографии, всё есть. Ага. Значит или мы вас расстреляем, или 2 миллиона долларов, чего хочешь больше? Ну всё, вперёд, вот так вот мне кажется. И я думаю, они способны творить чудеса. Там адреналин, там всякие выхлесты какие-то гормонов, о чем ты говоришь, всё это нормально. Остановить голосование, 29 мы выиграем у Испании, 29. Я на стороне тех, кто считают, что мы можем, если вдруг денег дадут, мы можем. 71%. Ну почему, а что не раскошелится, 71%, 71% нет, Испания победит. Ну давай, записывай всё.

А. ОНОШКО: Я уже отправила.

С. ДОРЕНКО: Все товарищи, я ограничен временем. У нас 50 тысяч тем, а вы хотите всё время говорить про футбол. Ну что это такое. Давайте ещё ровно 2 минуты и закрываем на хрен всю эту лавочку. Алло, здравствуйте. Алло? Нет. Еще 73-73-948.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло.

С. ДОРЕНКО: Да, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей, Владимир.

С. ДОРЕНКО: Да, Владимир, прошу вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Я вам прошу сказать, я сам играл в футбол.

С. ДОРЕНКО: Давайте.

СЛУШАТЕЛЬ: Играл в советское время и хочу сказать, что наша сборная ни один игрок не обладает той техникой, как сегодня играют зарубежные команды Испании, Португалии. Для того чтобы эту технику приобрести, нужно в дворовых командах ее нарабатывать.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да, я понимаю.

СЛУШАТЕЛЬ: И кроме этого все футболисты должны обладать логикой действий на поле, которой также получаются после игры в дворовых командах. Дворовые команды формируют команды клубные. Вот например, сегодняшнюю сборную может обыграть первая юношеская команда Спартака. Создайте этот футбольный матч и вы увидите, поскольку мальчики, первые юноши, обыграют эту сборную.

С. ДОРЕНКО: Интересно, интересно.

СЛУШАТЕЛЬ: Эти сборные, которые обладают физической подготовкой, но не обладают логикой футбольной.

С. ДОРЕНКО: Извините, можно вопрос задать?

СЛУШАТЕЛЬ: Да.

С. ДОРЕНКО: Но бывает ли, бывает ли у человека в виду экстренных обстоятельств что-то сверхчеловеческое, когда он руками душит медведя, руками душит медведя?

СЛУШАТЕЛЬ: Это от страха получается только.

С. ДОРЕНКО: Только от страха?

СЛУШАТЕЛЬ: А так в футболе нужно обладать логикой на поле футбольной. Ее нет у нашей сборной, нету.

С. ДОРЕНКО: Может проснуться, может проснуться сверхчеловеческое.

СЛУШАТЕЛЬ: Наш тренер, который меня тренировал в советское время всегда говорил, что мяч надо гнать к воротам чужим, а не к своим, а у нас получается наоборот.

С. ДОРЕНКО: Нет, хорошо, может проснуться в матче с Испанией что-то сверхчеловеческое?

СЛУШАТЕЛЬ: Не может, не может.

С. ДОРЕНКО: Не может.

СЛУШАТЕЛЬ: Последнее поражение Уругвай — это начало конца, следующее поражение выведет нашу сборную из конкурса, всё.

С. ДОРЕНКО: Спасибо, спасибо я бы сделал так, я сейчас объясню. Нужно пробудить страх, ну не расстрелом ничего, это всё дёшево, не катит. Они тогда убегут через Белорусскую границу, если сейчас им пообещать расстрел, то завтра ни одного не найдёшь, они утекут быстро и всё, и всё, понимаешь, не годится. Значит надо по-другому. Надо показать каждому два дипломата, каждому два дипломат с миллионом долларов, но как в кино понимаешь, что сказать. Ну вот ты, Настя, ты — игрок сборной, заходите Анастасия Эдуардовна, заходите. Ну ты заходишь, заходишь, я говорю: Анастасия Эдуардовна, вот здесь дружественные нам бизнесмены, не будем называть фамилии, так сказать, они же все патриоты, у нас все патриоты, кроме Ходорковского. Значит, они решили вас лично Анастасия Эдуардовна, премировать. Вот 2 миллиона долларов, я не по себе сужу, а сужу потому что Незыгарь написал, что 15 уже занесли. Значит, это самое, посмотри на эти два миллиона. Ты смотришь. Потрогай, пожалуйста, эти пачки может быть сколько они там весят, а чёрт его знает, я сам не держал, понимаешь. Такие они запаянные всё в пластик. Значит, ты такая попробовала, потрогала: Настенька, это ваше. Ваше Настя. Вот эти конкретные пачки, я вас прошу, вы распишитесь на каждой ну вот по сотке, по 100 тысяч запаянные, вы на пластике распишитесь, либо крестиком пометьте.

А. ОНОШКО: Мы их кладем в ячейку с вами.

С. ДОРЕНКО: Мы их кладем нет.

А. ОНОШКО: Оплата ячейки за ваш счёт.

С. ДОРЕНКО: Нет, надо же отнять, надо же отнять, страх, нужен страх. Я смотри, а ты когда всё пометила.

А. ОНОШКО: Нет, а условия изъятия денег? Это расписка письменная, они кладут расписку, что они отдали деньги, я кладу расписку, что получила. Всё как на нормальной сделке.

С. ДОРЕНКО: Scroll аккаунт, вот это вот, только это не scroll аккаунт, а потому что это ячейка.

А. ОНОШКО: И у всех магнитные ключи.

С. ДОРЕНКО: Магнитные ключи. Настенька, заберете 30-ого до полуночи, как выиграете у Испании. Если выиграете, пожалуйста, банк будет открыт, всё будут вас ждать.

А. ОНОШКО: Инсценировку выигрыша, чтобы в прессе пошла информация, ликование всякое потом на следующий день.

С. ДОРЕНКО: Настя, я тебе прямо скажу, эти люди играть в футбол не умеют, не умеют.

А. ОНОШКО: Ну почему, ну нет я всё-таки, мне так жалко.

С. ДОРЕНКО: А иначе зачем они пуляют в небо постоянно мяч объясни мне? Значит, дальше они играть в футбол не умеют, но они имеют страсть человеческую и это хорошо подготовленные жеребцы в смысле физически, хорошо подготовленные жеребцы с развитым сердцем, левым желудочком и правым предсердием у их это всё развито, понимаешь, хорошо. То есть играть не умеют, но они физически развитые мужчины. Значит, у них селезенка функционирует, накапливает кровь, выплескивает, вот это всё очень правильно. Как в этом самом в «Мире дикого Запада», они роботы в сущности машины, понимаешь?

А. ОНОШКО: Я смотрю, вы продолжаете смотреть «Мир дикого Запада».

С. ДОРЕНКО: «Мир дикого Запада» дорогуша, вчера вышла финальная серия 2 сезона, дорогуша, чтобы ты понимала.

А. ОНОШКО: Я не смогла смотреть, я 2-й сезон 1-ю серию посмотрела, мне показалось, что это позавчерашний.

С. ДОРЕНКО: Позорница, это слишком умно для тебя, это слишком умно для тебя.

А. ОНОШКО: У меня вчерашняя каша разогрета, дети не едят, если оставишь.

С. ДОРЕНКО: Это слишком умно для тебя, дорогая. Ах, это слишком умно для тебя.

А. ОНОШКО: Повторяется весь первый сезон.

С. ДОРЕНКО: Повторяет всё.

А. ОНОШКО: Все, абсолютно. Разве это интересно?

С. ДОРЕНКО: Он повторяет братьев Вачовски, он повторяет, конечно, всё естественно, всё.

А. ОНОШКО: Вторично.

С. ДОРЕНКО: Вторично, повторяет.

С. ДОРЕНКО: Ну и что? Повторю. Ну и что?

А. ОНОШКО: Хочется что-то свежее на стол. На ладонь.

С. ДОРЕНКО: В последней серии, в последней серии, я чуточку отвлекусь, в последней серии сказана очень простая вещь: люди примитивнее машины ну в данном фильме, да. Потому что машина в этом фильме имеет некую возможность выбора, накопив ошибки и баги в памяти, они имеют некую возможность выбора. А люди в сущности с ограниченным количеством сценариев самые предсказуемые существа на свете, про человека это всегда знаешь, что он будет делать, понимаешь. Всегда знаешь.

А. ОНОШКО: Это понятно.

С. ДОРЕНКО: Всегда знаешь всё, к выживанию и доминированию над другими, всё, больше ничего. Нет.

А. ОНОШКО: Футбол исключение.

С. ДОРЕНКО: Нет, значит человек стремится к выживанию и доминированию, выживанию, доминированию и еще распылению себя своих сперматозоидов, всё. Никаких идей у него других нет и никогда не было, точка. Значит, а машины гораздо интеллектуальнее и интереснее и духовнее, чем люди. Вот это в последней серии. Не смотри вообще, посмотри последнюю серию, дорогая, посмотри последнюю серию. И Бернард потом оживает на последней минуте, он оживает и открывает дверь, и открывает дверь в мир людей и это заканчивается сезон, дорогая, понимаешь, таким образом анонсируя в сущности 3 сезон, чтобы ты понимала.

А. ОНОШКО: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Всё сейчас остановились. Мы возвращаемся к футболу.

А. ОНОШКО: То же самое произойдет и в футболе.

С. ДОРЕНКО: Мы имеем, нет, мы имеем, мы имеем мужчин, мы имеем мужчин с подготовленным левым желудочком и правым предсердием, которые не умеют играть в футбол, не умеют, никогда не умели и никогда не будет уметь — это не нужно совсем некогда. Теперь слушай, эти люди должны получить стимул для сверх человеческого поведения, сверх человеческого, когда человек руками душит тигра, когда человек руками душит медведя. Такое бывает, я тебе еще раз говорю бывает, бывает. Значит, они должны попасть в ситуацию экстра стресса, когда человек руками душит медведя или испанца, или тигра, что-то одно из двух, трёх, прости, что-то одно из трёх, понимаешь? И в этот раз задушить испанца. Как, как и кто, и где там умные люди, которые поставят им эти условия, я не знаю. Черкесов, Черкесов тоже надо поставить в такие условия, чтобы он точно понимал, что или он задушит этого испанца, медведя и тигра или кранты. Вот когда кранты — смекнул Рядовой Иванов, понимаешь, на высотку N ползут 8 немецких танков. Кранты — смекнул Рядовой Иванов, вот здесь, вот здесь возможно откроются силы в них недюжинные. Кадырову построят высокоскоростную железную дорогу. Транскавказскую магистраль отошла от главы Чечни до президента России, сегодняшний Коммерсант. Ну все пишут об этом. Глава Чечни Рамзан Кадыров задумал новый масштабный проект в регионе за счёт федерального центра. Вслед за новым аэропортом, он просит президента высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного. Я поясню, дело в том, что собирается как будто бы строить от Москвы до Краснодара, ну там вообще до Анапы как будто собираются строить высокоскоростную магистраль. Она сделается настолько страшно скоростной, что 16 часов будет идти, 16 часов будет идти поезд, дорогая. В это невозможно поверить.

А. ОНОШКО: Сколько 2 000 километров всего? Ну примерно так, условно говоря?

С. ДОРЕНКО: Я не думаю, что там есть 2.000.

А. ОНОШКО: Меньше?

С. ДОРЕНКО: Ну конечно, ну где там 2 тысячи, найди мне 2 тысячи. Да до Ростова 900, до Ростова 900, почему она будет идти 2 тысячи.

А. ОНОШКО: Почему 16 будет идти?

С. ДОРЕНКО: Он будет идти 16 часов.

А. ОНОШКО: А какая будет скорость? 90 км/ч?

С. ДОРЕНКО: Он будет идти 400 км/ч, будет останавливаться и говорить: посмотрите направо, вы видите корову, посмотрите налево, вы видите быка, сфотографируйте. Девушка в кокошнике справа от нас. Все фотографируют, фотографируют, 16 часов, да. Ее наконец сделают, что она будет идти 16 часов, это будет ультра скоростная магистраль, ну слушай меня, просто как поезд в Ниццу, помнишь? Поезд в Ниццу, из Парижа в Ниццу ужин с придурком, они знакомятся в этом поезде, ужин с придурком, ты смотрела? Ну хорошо, посмотри. Значит смотри, они истратят сколько-то там триллионов, триллиардов, но это не имеет значения. Это не имеет значения в стране, которая категорически.

А. ОНОШКО: 1 миллион там вроде.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно, не имеет значения, потому что страна наша богата бесконечно, как вы хорошо знаете. И ответвление в Грозный, Грозный, Махачкала может быть даже. Махачкала, хотя Махачкала может быть не просила. Грозный просил. Значит, я тебе скажу почему построят, построят, потому что построят, значит, и логика очень простая. Москва, услышав о любых расходах на Чечню, всегда думает по одной и той же схеме. И когда вы это поймете, вам станет легче считать. Настя? Схема простая — это всё ещё дешевле войны? То есть пойми, политики, которые, политики, экономисты, которые работают в Москве, они мыслят в одной схеме. Чечня просит столько, ну Х, неважно. Москва думает всегда только в одной парадигме: Это дешевле войны? Это дешевле войны, хорошо. Ну хорошо, тогда хорошо

А. ОНОШКО: Make love, not war.

С. ДОРЕНКО: Да, Make Love not War, абсолютно.

А. ОНОШКО: Сколько бы это не стоило, но это лучше.

С. ДОРЕНКО: Сейчас они просят аэропорт, они просят аэропорт. Мы думаем: это дешевле войны? Да дешевле, давайте дадим им аэропорт. Это дешевле выйдет и всё, точка. Дальше, они говорят: дайте нам скоростную железную дорогу. Мы говорим: это дешевле войны? Дешевле. Значит дадим, ну если дешевле войны. Давайте посчитаем, если воевать с ними, допустим, немножко дороже, немножко дороже, давайте дадим им скоростную. То есть логика всегда одна. И пока то, что они просят, будет дешевле войны, а ощущение неизбежности войны будет столь же сильным, как всегда.

А. ОНОШКО: Нет, там будет больно потом стрелять по дороге, которую мы строили за свои же деньги.

С. ДОРЕНКО: Я умоляю стреляли с большим удовольствием, о чём ты говоришь, конечно. Нет, пока то, что они просят, будет дешевле войны, а ощущение неизбежности войны будет столь же отчётливо, мы всегда будем платить. Но это естественно и правильно и я считаю, что это разумно, нет? Но мне кажется. Разве нет? Алексей Борисович хочешь что-то сказать, Алексей Борисович, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей Леонидович. Я просто, во-первых, хочу сказать что хоть я с вами в последнее время дискутирую в оппозиции, я в общем-то, практически всегда с вами согласен, но кроме футбола, конечно. По поводу Чечни, вы знаете, вообще Кадырову надо, конечно, поклониться в ножки последние годы.

С. ДОРЕНКО: Может быть в пояс просто? В пояс.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну в пояс, да, я готов перед ним снять шляпу, потому что.

С. ДОРЕНКО: Подождите, вы всё время понижаете градус, то в ножки, то в пояс, то шляпу.

СЛУШАТЕЛЬ: Я сниму шляпу и поклонюсь.

С. ДОРЕНКО: О'кей, спасибо.

СЛУШАТЕЛЬ: Смотрите, Кадыров в общем-то человек, который Чечню, условно говоря, превратил в понятие Дагестан, как мы его представляли в 90-е годы. В 90-е годы в общем-то Дагестана мы практически не слышали. В 90-е годы нас пугала в основном Чечня. Сейчас Чечня — это, ну у меня по крайней мере ощущение — это спокойный регион. А вот Дагестан всё время в Москве нас напрягает. И в принципе, я считаю, что вот этот вот проект, который ну решили сделать там.

С. ДОРЕНКО: Нет, пока обсуждается, но пока обсуждается.

СЛУШАТЕЛЬ: Я думаю, что примут скорее всего — это действительно в общем-то вложение денег, которое гарантирует нам определенный мир и не повторение вот тех ужасных времен 90-х годов. Но при этом, конечно, очень обидно. Вы поймите, я на прошлой неделе был в больнице, я в глазной, очень серьезная операция и там лежал, допустим, парень из Брянска. Я спрашиваю, мама там сидит, у него со зрением было плохо, спрашиваю маму: сколько вы из Брянска добираетесь? Она говорит: мы едем на поезде 5 часов. Я представил, представляете вот Брянск — это в принципе.

С. ДОРЕНКО: Это рядом, 400 км.

СЛУШАТЕЛЬ: Ближе, ближе, под боком.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется 400, нет, меньше?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну ехать полдня. Почему вот мы вообще-то инфраструктуру.

С. ДОРЕНКО: Потому что войны с Брянском не может быть. Потому что для того, чтобы строить что бы то ни было для другого региона, мы должны удовлетворять двум условиям. Первое — эта стройка должно быть дешевле, чем война с этим регионом и перспектива этой войны должна быть явственной. Перспектива войны с Брянском не явственна, нет.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей Леонидович, мы уже наступили один раз на грабли, мы построили в Минске завод по производству тракторов. Теперь мы покупаем эти трактора. Мы развели практически всю Прибалтику. Теперь всё, что мы там сделали, в общем-то отошло на задний план. Мы развили Украину, когда мы будем развивать наши ближайшие вообще регионы.

С. ДОРЕНКО: Украина наоборот, считает, что это они нас развили, вообще спустили нас с деревьев. Они научили нас есть ножом и вилкой, дали нам алфавит, дали нам русский язык и так далее. С Украиной не шутите, они открыли Черное море или что-то ещё, я сейчас забываю. Нет Украина, послушайте про Украину, Украина пришла сюда в дикие какие-то леса и так далее. Научила нас пользоваться ножом и вилкой, с их точки зрения, и спускать воду в closet. Всё это они нас научили, они так думают, они так думают. Поэтому осторожно. Правда же? Хорошо, Настенька, новости.

С. ДОРЕНКО: Мы продолжаем. Я хотел сказать, что в суд Сочи пришел иск в конверте очень смешном, Настя мне показала, это сдётешки.

А. ОНОШКО: Сдётешки.

С. ДОРЕНКО: Сдётешки прекрасные, значит, конверт пришел с картиной Герара Давида: «Сдирание кожи с продажного судьи». Есть такая картина 1498-ого года и колхоз имени Кирова, какой-то там район неважно, станица какая бы-то ни было, улица Красная 13, индекс там 353 180 с простым уведомлением письмо в суд, значит с картиной на конверте «Сдирание кожи с продажного судьи». Это прекрасно, мне кажется, что такие конверты нужны специально для писем в суд направлять, просто.

А. ОНОШКО: Там вообще можно разгуляться.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да, да, да, да. Слушай, я также должен отметить этот случай прекрасный, по-настоящему хороший. Это уфимская судья перед заседанием сделала дорожку из соли, я тебе скажу, зачем.

А. ОНОШКО: Так и зачем же?

С. ДОРЕНКО: Чтобы остановить, ну как бы это вот в фильме Вий показано.

А. ОНОШКО: Соль да именно?

С. ДОРЕНКО: Необязательно, не обязательно, можно мелом.

А. ОНОШКО: Неопознанный белый порошок.

С. ДОРЕНКО: Можно мелом начертить.

А. ОНОШКО: Мелом.

С. ДОРЕНКО: Можно мелом начертать, но соль лучше. Потому что соль имеет в мистическом смысле, она гораздо серьезнее, можно из зерен пшеницы сделать. Я подсказываю судьям, Ваша честь, Ваша честь в России много судей и в Москве тоже. И я думаю часть из них слушают нас, Ваша честь, значит, смотрите, соль абсолютно принципиально правильно и абсолютно правильно. Соль и то я бы знаете какой сделал, такой каменной солью, я бы не морской солью, хотя морская тоже, а чем она плоха?

А. ОНОШКО: Морская дороже.

С. ДОРЕНКО: Она дороже, но мне кажется, что здесь вот кристаллы играют огромную роль, кристаллы, понимаешь, в чём дело.

А. ОНОШКО: Крупнее, тогда нужна соль для ванн.

С. ДОРЕНКО: Нет, для ванн не годится, мне кажется, она все-таки дешевле, не знаю. Значит смотрите, в Ленинском районном суде, Ленинский районный суд, 25 июня произошел странный инцидент в Уфе, Уфа — это Башкирия. Судьи Наиля Идиатова, Идиатова, посыпала солью пол зала, ну не солью, не солью, она сделала дорожку из соли, очертила свой стол солью, как бы сделала преграду такую незримую, мистическую. Ну зримую для профанов, профаны видели соль, идиоты, видели соль, а сама Наиля, Наиля ее зовут? Я забыл уже, сейчас я посмотрю, да, а сама Наиля, сама Наиля понимала, что это огненная стена, это огненная стена, ограждающая ее от недобрых в тонком, в тонком слое, вот в тонком слое.

А. ОНОШКО: В тонком плане, вы не путайте, обязательно, на тонком плане да.

С. ДОРЕНКО: В тонком плане, спасибо, перепутал, извините, пожалуйста, на тонком плане, на тонком плане, Господи я ошибся. В тонком плане, в тонком плане злые чувства этих людей, поскольку эти люди огорчены, а в особенности потому что они правозащитники, то есть они мыслят с точки зрения.

А. ОНОШКО: Категориями зла.

С. ДОРЕНКО: Категориями зла, а именно гуманитарными категориями, категориями возрождения, незнакомыми России, все равно, что человеческая жизнь, достоинство представляет собой ценность и прочие мысли, которые свойственны потомкам, ну и конечно шпионам Запада, безусловно. Вот они переполнены этим клокочущим, клокочущей мерзостью, и она плещет через край и может достичь Наили. Ваша честь, я правильно, Ваша честь? Ее чести может достигнуть еда какой-то степени, как коррозия проникнуть в тело Наили в душу, на тонком плане, на тонком плане, естественно, вот.

А. ОНОШКО: Ну да.

С. ДОРЕНКО: И сделать ее, заселить ее демонами вот это вот человеколюбие, прочей мразью вот этой вот, понятно, да? И она отгородилась огненной стеной, огненной стеной. Понятно, да? Чтобы правозащитники не смогли ее пробить, и очень правильно, и очень правильно сделала. Это пишут про Уфу: захожу я в зал и вижу — секундочку — захожу, — это значит кто говорит? Правозащитница. Она говорит: захожу я в зал и вижу, что через порог вокруг нас и вокруг стола судьи насыпала полосками соль. Я спрашиваю у судьи: что вокруг меня насыпали? Потому что вокруг них тоже соль, она огненной стеной отделила подонков тоже. Подонков с их гуманитарными, гуманистическими и другими общеевропейскими взглядами, свойственными эпохи Возрождения. Что она думала, что эта мерзость не должна распространяться, естественно. А Русь надо защитить святую Русь надо защитить от гуманизма, понимаешь? Вот. Что вокруг меня насыпали: спрашивает правозащитница. Почему? Сквернохарактерная, подучили ее в ЦРУ, подучили. Она спрашивает. Судья не отвечает, молчит и правильно делает, она не обязана отвечать всяким негодяям, понимаешь? Тем более, а что такого-то, а что такого? Ну соль и чего? Я спрашиваю: я в суд пришла или к шаману? Или к шаману. То есть она пытается оскорбить судью.

А. ОНОШКО: Она хамить начинает.

С. ДОРЕНКО: Она хамить пытается и пытается оскорбить судью, смотрите. А судья проявляет выдержку, выдержку, потому что она — настоящая Российская судья, Наиля, молодец. Ваша честь, преклоняю колено. Снова молчит, правильно Наиля, правильно делает. Почему? Не поддаваться на провокацию црушников всяких, правильно? Значит, Альмира, Альмира — это правозащитница, Наиля — судья, понятно, да? Наиля с Альмирой. Альмира спрашивает: зачем вы вокруг меня соль насыпали, вокруг себя соль насыпали? Это же маразм — она говорит, Альмира говорит, Альмира. Ну ее в ЦРУ научили. Она говорит: это же маразм, нездоровое поведение.

А. ОНОШКО: Она прямо судье это говорит?

С. ДОРЕНКО: Да. Она говорит судье.

А. ОНОШКО: Эх.

С. ДОРЕНКО: Нет, она уже рассказывает, она уже рассказывает не судье нет, судье не посмела.

А. ОНОШКО: А надо было.

С. ДОРЕНКО: Соль ее нейтрализовала мать, она говорила может быть и матом ругалась, но соль нейтрализовала правозащитницу, соль.

А. ОНОШКО: Надо было как только она это увидела, надо было склонить голову и начать что-нибудь бормотать.

С. ДОРЕНКО: Шептать.

А. ОНОШКО: Да идти так специальной походкой, чтобы все вокруг испугались окончательно и если там люди.

С. ДОРЕНКО: Значит, что я бы сделал, я бы стал потирать свои нефриты и сказал бы что я обратил, что соль, что это мое теперь воинство, что эта соль теперь моя соль. Она атакует ее тысяча демонов, тысяча стрел, каждый кристалл.

А. ОНОШКО: Начать вращаться вокруг себя, изображая танец.

С. ДОРЕНКО: Каждый кристалл, каждый кристалл этой соли теперь бьет в сердце Наили, я бы сказал, теперь каждый кристалл представь Наиля, представь себе кристалл, он далеко, далеко, далеко в правом верхнем углу комнаты, а теперь он летит на тебя расширяясь, и острие его, жало, жало.

А. ОНОШКО: И надо пятиться, потому что.

С. ДОРЕНКО: Жало его усиливается, жало кристалла усиливается, удлиняется и бьёт тебя в кончики пальцев. Кричи от боли тварь. Вот я бы довел, я бы довёл. Это надо было мне с нефритами явиться туда, еще если бы Бронислав Брониславович был рядом, мы бы там уходили бы Наилю, прямо сразу в дурочку бы увезли. Серьёзно тебе говорю. Но мы плохие.

А. ОНОШКО: Я так понимаю, что она в должности остаётся.

С. ДОРЕНКО: Внутренне плохие.

А. ОНОШКО: Она работает.

С. ДОРЕНКО: Естественно, она будет ходатайствовать о психиатрической экспертизе судьи, психологической экспертизе. Правозащитница Рамиля — это третья, ещё одна женщина. Ты должна их запомнить. Первая — Наиля, Вторая — Альмира, а третья — Рамиля. Смотрите, значит третья рассказала, что когда она хотела сделать фото на смартфон, пристав начал вырывать телефон у неё из рук и хватать ее за грудь. А пристав тоже наверное был еще какая-нибудь Саиля может быть, не знаю, ну вот. Происшедшие прокомментировал главный врач Республиканского психотерапевтического центра Ильгиз.

А. ОНОШКО: Что он сказал?

С. ДОРЕНКО: Он сказал: не могу сказать точно, не зная всей ситуации, может быть это было.

А. ОНОШКО: Может быть это была оправданная мера?

С. ДОРЕНКО: Может быть действительно оправданная мера.

А. ОНОШКО: Все мы время от времени начинаем сыпать что-то на пол, там.

С. ДОРЕНКО: Давай солью ее обсыпать.

А. ОНОШКО: Да, а шуток уже много, знаете по поводу происхождения этого белого порошка неизвестного. Ну там.

С. ДОРЕНКО: Я не знаю.

А. ОНОШКО: И фотографии там найдете, посмотрите.

С. ДОРЕНКО: В тонком плане, в тонком плане, товарищи надо поработать в тонком плане. Мне кажется, что многие работают в таком плане наши друзья работают, они незримо, они незримо что-то такое шепчут где-то. И рассчищают небо над нами. До озоновой дыры.

А. ОНОШКО: Всё неспроста, а всё не просто так.

С. ДОРЕНКО: Не просто так, да, не просто так, не просто так мы с тобой тут трепимся уже скоро 10 лет, сколько, когда ты пришла? Ты пришла в декабре 8-ого года, мать. В этом декабре будет 10 лет, с тебя безусловно, банкет. В этом декабре 10 лет, как ты портишь мне нервы. Послушай, действительно 10 лет ведь это не просто.

А. ОНОШКО: А вы мне обещали 20, я помню.

С. ДОРЕНКО: 20 лет?

А. ОНОШКО: Вы сказали, что вы 20 планируете поработать.

С. ДОРЕНКО: Потом заменю тебя на более молодую, естественно, я тебя выгоню и через еще 10 лет, очень правильно, и в 28-м году возьму на твое место девчоночку, девчоночку, да? Хорошо, договорились. Значит, ты помнишь мой проект 81-18.

А. ОНОШКО: Но это когда вам будет 81, уже через 10 что ли? Совсем скоро?

С. ДОРЕНКО: Нет, 81 мне будет не через 10, 81 мне будет, однажды. Ну хорошо, давай не будем заострять на этом внимание, зачем. Поехали дальше.

А где у тебя здесь телеграмм, дорога, открой мне, пожалуйста, телеграмм, на этом компе. Просто сделай над собой страшное усилие и открой его, потому что я сюда связь с эфиром бросил видос, а ты его не даёшь, хорошо. Продолжаем про суеверие, секундочку, про мракобесие. Подмосковные гаишники раздают священные книге водителям, которые нарушили. Ну это очень правильно. Смотрите, подождите ну просто я говорю и всё. Подождите. Курьезный случай Илья Варламов, Илья Варламов пишет со ссылкой на актера Олега Долина, Олег Долин, кто-нибудь знает? Ты знаешь его, нет?

А. ОНОШКО: Нет.

С. ДОРЕНКО: И я нет, неважно, это не имеет значения. Варламова говорит, что это актёр, значит актёр, Варламов говорит, значит надо верить. Хорошо, Олег Долин из соображения из сообщения артиста, которое он оставил в Фейсбук следует, что его остановили, сам Долин звонит теперь. Остановили сотрудники за что, что за выпад? — подпишет Долен. Из сообщение артиста следует, что его остановили сотрудники ГИБДД в подмосковной деревне Дурыкино, Дурыкино за движение без включенных фар вне города. Он ехал без включенных фар. Что безусловно нарушение, вот. Значит это дешевая машина, в которой можно там выключать, у нас все стоит на автомате, мы не знаю включены они или нет, нам в голову не приходит думать об этом. Ну хорошо, у него, наверное, попросили пройти в палатку, проверить документы, пробили по базе данных Олега Долина, пробили. Штрафов нет — говорит актер, потом гаишник сразу после этого сказал: вам Псалтырь или Новый Завет? Ну просто говорит штраф, нет, говорит: у вас, штрафов нет, — возвращает права и следующая фраза: вам Псалтырь или Новый Завет? Я смотрю у них стопка книг, я спросил.

А. ОНОШКО: Приставальщики на улице.

С. ДОРЕНКО: Я спросил, у них в палатке, в палатке, у них компьютеры, они пробивают по базе есть ли штрафы. Значит палаточка и там книги. Я смотрю, у них целое стопка. Я спросил: а почему, что за вопрос откуда это, что это значит? Ну как это, откуда? Сказали министр, министр придумал такой способ профилактики нарушений.

А. ОНОШКО: Пугать проезжающих Псалтырем?

С. ДОРЕНКО: Да. Значит, добавим, пишет, что в Подмосковье существует 2 деревне с названием Дурыкино. Дурыкино есть в Солнечногорском районе, а вторая Дурыкино в Можайском районе, уникальное название, всего два. Например, Павловых в Подмосковье штук 60, Марьиных ещё 80 и так далее. Ну неважно. А Дурыкиных всего два, понимаешь. И одна в Можайском районе. Варламов предположил, что к раздаче христианской литературы имеет отношение начальник ГУМВД России по Московской области Виктор пауков. Или начальник управления ГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов, поскольку они ссылаются на министра МВД, на министра, но Варламов уточнил, что на федеральном уровне федеральный министр подобных поручений не давал. Значит, они тем не менее ссылаются на министр и каждому, каждому нарушил вам Псалтырь или Новый Завет? Вот ты бы что выбрала? Ну давай. Быстро, цзэн сознания, ты не должна так делать, ты не должна так делать, ты должна сразу говорить. На цзэн сознания.

А. ОНОШКО: Знаете, в электричках ходят продавцы.

С. ДОРЕНКО: Ответь на вопрос, что за манера уклоняться? Я не понимаю.

А. ОНОШКО: Псалтирь точно нет.

С. ДОРЕНКО: Почему?

А. ОНОШКО: Мне кажется, это сложное слово, какое-то сложное до конца не понятно.

С. ДОРЕНКО: Я даже не знаю зачем эта книга, но я честно говоря ее не читал. У меня был какой-то Псалтырь 19 или 18 века, но я его долго думал, что я его продам, и потом что-то потерял куда-то, не знаю. Вот такой железный была кованая, кованая ну это самое из жести, тонкой жести обложка, Псалтирь.

А. ОНОШКО: Ну надо на Авито выставить.

С. ДОРЕНКО: То ли 18-й, то ли 19-й века, 19-й я думаю, вот. Значит, я всё время хотел его продать, но всё руки не доходили и потом он куда-то, потерял его, может кто-то другой его продал, ну не знаю. Ладно, говори. Что? Ты бы взяла Новый Завет?

А. ОНОШКО: Я бы продала на Авито, да.

С. ДОРЕНКО: Новый Завет покруче, я думаю Новый Завет. Дальше поехали. Слушай, этот парень, который, я не знаю, а мы получим предупреждение за то что-то мы даем это в эфире или нет? Вот я не знаю, потому что как бы мы даем репост, сейчас за репосты, кстати говоря, хотят сажать, может меня посадят за репосты, не знаешь?

А. ОНОШКО: Не знаю.

С. ДОРЕНКО: Если я дам это в эфир?

А. ОНОШКО: Проверим.

С. ДОРЕНКО: Значит, проверим, есть человек, с другой стороны он ничего такого так сказать наш человек, он за советскую власть, как сказать не за советскую власть, а он за этот самый, он за Россию мать, он за мать Россию, вот.

А. ОНОШКО: Как и мы.

С. ДОРЕНКО: И мы тоже, мы за Россию мать, и этот чувак за Россию мать. Это на видеохостинге YouTube размещена запись выступления человека в рясе, он призывает жестоко, жёстко, простите, жёстко наказать Камчатского художника. Понимаете Камчатский художник, который нарисовал Наталью Поклонскую с мастурбатором, в котором угадываются черты, родные для каждого русского человека и священные для каждого русского человека, черты так сказать мне даже стыдно произнести кого. Ну в смысле стыдно сказать.

А. ОНОШКО: Ну все поняли, мне кажется, о ком.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется стыдно им сказать, что эти черты явственно проступают на мастурбаторе. И если я это произнесу, мне кажется у меня язык отсохнет, мне стыдно. Николая II. Значит нет.

А. ОНОШКО: Да, а кто сказал?

С. ДОРЕНКО: Кто сказал? Кто сказал Николая II? Кто сказал? Это был не я, может быть это демоны какие-то произнесли, хорошо. И этот художник, его судили, его освобождали, вязали, опять освобождали. Какая-то там история с ним на Камчатке. Камчатка чёрт знает где и нас это мало интересует. Но это человек в рейсе на Ютубе, он призывает покарать этого человека, наказать, наказать. Вот послушайте, сейчас, сейчас. Да. Ну скажи это уголовка? Это уголовка?

А. ОНОШКО: Но мне кажется, что он наговорил достаточно.

С. ДОРЕНКО: Скажите, а это уголовка или нет вот у меня вопрос просто к юристам, юристы, скажите, это уголовно наказуемо то, что говорит священник? Или нет. Ну тут.

А. ОНОШКО: Вот вопрос.

С. ДОРЕНКО: Соберитесь и накажите, но вот послушайте.

А. ОНОШКО: Сам-то он не может.

С. ДОРЕНКО: Слушай, а это уголовка или нет, вот вопрос 73-73-948, алло, здравствуйте слушаю вас, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Да, а это уголовка, вы думаете?

СЛУШАТЕЛЬ: Это уголовка по двум статьям. Значит, первое упоминание в негативной коннотации евреев и все, что с ними связано, понятно. Чистой воды экстремизм, но опять же я не эксперт, это должны решать эксперты. Второе, значит, опять же 2 статьи, она не проходит по поводу исторической памяти, но просто явное вранье, что там помазанник Божий, там отрекся от престола был расстрелян гражданин Романов и так далее и тому подобное.

С. ДОРЕНКО: Ну неважно, они так думаю.

СЛУШАТЕЛЬ: Это неважно, как они думают, есть ведь канон условно исторический.

С. ДОРЕНКО: Ну вот это все можно спорить.

СЛУШАТЕЛЬ: Я не дискутирую с этим человеком.

С. ДОРЕНКО: Они любят спорить по этому поводу, но это уголовка, да, это уголовка?

СЛУШАТЕЛЬ: Экстремизм, и как бы что-то там с историей, у нас же есть этот закон.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, я думаю, что человек призывает к вне судебной расправе над гражданином России. То есть есть гражданин России.

СЛУШАТЕЛЬ: Да это первое.

С. ДОРЕНКО: Он призывает к вне судебной расправе, призывает к вне судебной расправе.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, здесь есть нюанс, может быть он имел в виду какие-то моральные вещи, накажите его там условно, сделать ему порицание.

С. ДОРЕНКО: Не знаю.

СЛУШАТЕЛЬ: А вот разжигание межнациональной розни и упоминание там жидовства, понимаете это чистой воды.

С. ДОРЕНКО: Я ребята, я думаю, можно я скажу можно скажу, что я думаю? Я думаю, что это призыв к внесудебной расправе. Это призыв к несудебной настаиваю расправе, возможно к убийству. Понятно, да? То есть к образцовой казни призывает, накажите так, чтобы никому больше не пришло в голову. То есть это должна быть образцовой по жестокости казнь, образцовая по жестокости казнь. Человек призывает, человека в рясе, мы видим человека в рясе, значит который призывает, мы не знаем какой церкви он, мы не знаем его имя, мы этого не знаем, но человек в рясе призывает к внесудебной расправе образцовой жестокости, с моей точки зрения, я так понимаю этот текст, я так понимаю. И я считаю, что это, конечно, уголовное преступление с моей точки зрения. Это уголовное преступление,

А. ОНОШКО: Да, конечно.

С. ДОРЕНКО: Мы не можем, мы не можем это обсудить сейчас, когда уже времени не осталось. Давайте в движении.

А. ОНОШКО: Мы так.

С. ДОРЕНКО: Говори что-нибудь про движение.

А. ОНОШКО: Было в Твиттере сообщение, что большой затор 7 км на МКАДе от Ленинградки до Волоколамского.

С. ДОРЕНКО: До Волоколамска. 1, 2, 3, 4, 5, 6 аварий я вижу. Ребят, будьте осторожны, это самое ужасное место на сегодня от этой самой от Долгопрудной, от Дмитровки до Волоколамки. Всё стоит. Новости.

С. ДОРЕНКО: 10 часов, 6 минут, вторник 26 июня. Здравствуй Великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва», «Говорит Москва». Анастасия Оношко — ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: Сергей Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Давай посмотрим доллар-то 62,75 видишь, ты вчера обозревала доллары на моих костях, на моей могиле можно сказать, танцевала, да?

А. ОНОШКО: Нет, нет я ждала вас, конечно.

С. ДОРЕНКО: Убитая венками, на моей могиле подливала в неё тьфу, простите, пока я кашляю, кашляю, наплевала, поливала. 73 по евро, 62,77 и 74,95 брентица, брентица.

А. ОНОШКО: Сегодня, знаете, про Иран видели, я вам ссылку давала, как там сейчас банк уходит из-за просто угрозы санкции. А мы же разновидность Ирана, но мы же так себя осознаем. Поэтому я понимаю, что это очень важно анализировать, что происходит.

С. ДОРЕНКО: Они всемирные партизаны.

А. ОНОШКО: Да, значит там Трамп в мае еще пригрозил, а сейчас уже.

С. ДОРЕНКО: Банк вот этот вот, который выходит?

А. ОНОШКО: Статья называют в Ведомостях «Доллар, как оружие». Уходят, потому что боятся, что им запретила там вот этот вот оборот денежный долларовый и что и всё? И что и всё. А как нам, а если у нас тоже самое произойдет, то что мы будем делать? Мы перестанем смотреть?

С. ДОРЕНКО: Вот это вот они ING Bank? ING Bank? Ты это имеешь в виду?

А. ОНОШКО: В Ведомостях статья.

С. ДОРЕНКО: Это офшоры русские, наоборот. Это нет.

А. ОНОШКО: Тогда расследование заказали.

С. ДОРЕНКО: Это все обследуют наши офшоры еще, продолжают, продолжают, продолжают, продолжают шерстить наши офшоры, и значит, и всех, кто хоть на секунду был связан с Russian clients VLS Russian clients, вот видишь, кого не любят — богатых русских клиентов, не любят, нет, разлюбили.

А. ОНОШКО: Опять не любят.

С. ДОРЕНКО: То раньше любили, а теперь не любят. Ну хорошо, значит это другая статья, ну извини, ты мне куда-то ее кинула, что я ее куда-то закинул, неважно. Давай вернемся к чему. 1 16 96, надо пару посмотреть. Я вас оставлял, дорогая в пятницу с 1 15 25. А теперь 1 16 96, почти 17, о чем это говорит? Что нельзя вас оставлять на минуту вот в чём дело. Хорошо, давай что-нибудь такое сущностное. Давай, можно я тебе расскажу про твою Италию?

А. ОНОШКО: Да, давайте.

С. ДОРЕНКО: Это я вчера прочитал вечером город Сан-Лука, ты знаешь такой?

А. ОНОШКО: Нет.

С. ДОРЕНКО: Это сердце Калабрия, город красивый прилепился к горе, как всегда это бывает такое вертикальные улочки, вот, значит, там если бы всё шло нормально. Ну я тебе просто рассказываю, ты говоришь мне про Кавказ, Чечня там тыры-пыры восемь дыр, я тебе рассказываю, вот куда надо правозащитникам нашим отправиться. Значит, с 2008-ого года я советую пресс-секретарям кавказским взять это на вооружение, на вооружение. Почему? С 2008-ого года в Сан-Лука в городе не выбирается мэр города. Вообще потому что нет ни одного желающего. Они говорят: давайте, у нас выборы Сан-Лука мэр, мэр, мэр давайте слышишь?

А. ОНОШКО: Это почти как у нас.

С. ДОРЕНКО: Ни одного желающего. Они говорят: ни одного, ноль желающих, ноль, всё.

А. ОНОШКО: И что, тот пожизненно теперь?

С. ДОРЕНКО: Нет 10 лет, 10 лет каждый раз собирается на выборы говорят: выборы состоятся, пожалуйста. Сколько, давайте кандидаты? Ноль. Почему? ндрагенты запрещают. Ндрагенты не то, что запрещают, она говорит: а зачем, зачем нам нужен мэр? Все говорят, да в общем и не нужен.

А. ОНОШКО: Да, я вот всё время детей учу, говорю: главный вопрос, который должен себе задать перед тем, как делать что-то, задать себе вопрос: А зачем? С. ДОРЕНКО: Да.

А. ОНОШКО: Вот это очень сложный вопрос.

С. ДОРЕНКО: Тема простая. Сан-Лука — это штаб-квартира ндрагенты, преступной организацией похожей, но, как многие полагают, гораздо более жестокой и действенной, чем сицилийская мафия. Ндрагента, она может быть поменьше размерами, и менее известна, чуть-чуть менее известна, но гораздо более жестокая и сплоченная ндрагента в Калабрии. Начинается в сапожке, где там у вас внизу.

А. ОНОШКО: Калабрия.

С. ДОРЕНКО: Калабрия внизу.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Сапожок — это внизу, где каблук? Где носок?

А. ОНОШКО: Но сейчас я вам точно скажу.

С. ДОРЕНКО: Ну давай что-то.

А. ОНОШКО: Я географию Италии уже так, там основные какие-то я знаю, конечно.

С. ДОРЕНКО: Но не говори, не гордись, не гордись этим, не надо стесняться этого. Значит, смотри, Сан-Лука — это.

А. ОНОШКО: Ну да, это как я не знаю анатомию, как мне сказать, где основание большого пальца внизу? Шишечка перед большим пальцем.

С. ДОРЕНКО: Подагра на большом пальце.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Это там около Сицилии.

А. ОНОШКО: Это в сторону стопы, да.

С. ДОРЕНКО: И там Сан-Лука, Сан-Лука, где?

А. ОНОШКО: Да, да, да. Медвежий угол, вы знаете, туда не добраться. Живу, знаете туда не добраться совершенно.

С. ДОРЕНКО: Нет подожди, извини, ну что значит медвежий узел, угол это Европа, это Европа.

А. ОНОШКО: Я еще, я ещё 10 или 15 лет назад в ЖЖ видела посты, где рассказывали, как бесплатно раздают дома, просто бесплатно лишь бы за ними кто-то ухаживал и поучаствовать там за 10.000 евро можно купить дом в Италии и я смотрела. Вы знаете, я так распереживалась, практически как футболист с 2 миллионами долларов. То есть я уже решила, что я переезжаю и всё такое. Вот и я стала смотреть, как туда доехать и поняла, что просто так туда доехать ну публичным транспортом каким-то очень тяжело и почти невозможно. Именно поэтому там депрессия в том числе.

С. ДОРЕНКО: Значит, слушай внимательно. Многие, многие руководители сидят в тюрьме этой ндрагенты, продолжают править городом, продолжают править этим отрывочком оттуда и они 10 лет запрещают выборы, правительство объявляет выборы нет ни одного кандидата, потому что нет идиота ни одного, который согласится умереть. Потому что, если Доны не велели выбираться, значит и ничего выбираться всё, понимаешь? И они 10 лет никого не выбирают. Вот тебе дорогая это Европа, Европа, Европа уже дальше ехать некуда. Италия одна из можно сказать колыбелей европейской цивилизации, а вы мне про Кавказ. Вот пожалуйста, люди стремятся к архаике везде, люди стремятся к сплочённости на основе архаических ценностей везде, люди стремятся противостоять закону сплочено на основе криминальной солидарности везде, понимаешь? Всё отмазали всех, всех отмазали. Поехали дальше. Про криминальную солидарность я тебе хотел сказать тот час мгновенно про Россию. Подмосковные казино избавили от специального контроля, всё. Прикрашено уголовное преследование, помнишь было давно, давно, давно, давно, давно.

А. ОНОШКО: Конечно, помню.

С. ДОРЕНКО: Фигня, мы даже по Skype связывались с чуваком, который под защитой ФСБ давал показания против МВД и прокуратуры, ты помнишь эту фигню?

А. ОНОШКО: Да, да, конечно.

С. ДОРЕНКО: Я прусь, я недавно с ними встретился где-то, я с ним встретился он: здарово, здарово, прямо как родной. А я думаю, кто этот чувак? Я думал, я честное слово не знал, я его не знаю в лицо. Он такой: да я же вот тот. И он мне сказал имя, я его тот час забыл. Тот, который по Skype мы с ним связывались, который под защитой ФСБ рассказывал как Игнатенко, как прокуратура, подмосковная прокуратура организовывала подпольные казино в Подмосковье и так далее, МВД и так далее и так далее. Очень интересно, очень интересно. Сейчас я не понимаю, все при своих или что? Тот свидетель, который против них говорил, его продолжают охранять или нет?

А. ОНОШКО: Может зададим вопрос, кто в казино до сих пор играет?

С. ДОРЕНКО: Кто играет в казино, товарищи? В подмосковье есть казино или нет, сейчас 73-73-948 позвоните, пожалуйста, 73-73-948.

А. ОНОШКО: Только рыбалка осталось.

С. ДОРЕНКО: Куда дели казино, значит, расследование закончили, прекращено уголовное преследование экс офицеров, виноватых нет, всё. Значит, было преследование руководителя отдела бюро специальных технических мероприятий МВД РФ Фарита Темиргалиева, его заместителя Михаила Куликова, которые якобы крышевали незаконный бизнес в Подмосковье, через 7 лет всё решено, что они всё делают правильно, все, что они молодцы и всё, ничего не было. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, меня зовут Эльвира.

С. ДОРЕНКО: Да, Эльвира, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Казино в Подмосковье перепрофилированный. Сейчас там букмекерские конторы делают ставку на спорт.

С. ДОРЕНКО: А ну это нормально тогда, это же хорошо?

СЛУШАТЕЛЬ: Очень даже хорошо.

С. ДОРЕНКО: А машины там есть? Всё-таки если попросить хорошенечко, казино.

СЛУШАТЕЛЬ: Есть.

С. ДОРЕНКО: Ну условно делаем ставку на спорт, а потом я говорю для своих можно мне спуститься по лестнице?

СЛУШАТЕЛЬ: Спускайтесь.

С. ДОРЕНКО: И там есть да?

СЛУШАТЕЛЬ: Да, есть.

С. ДОРЕНКО: Слава тебе Господи, всё хорошо, спасибо.

СЛУШАТЕЛЬ: Так что все нормально.

С. ДОРЕНКО: А то приходилось по посольствам ездить. Вы знаете, что некоторые посольства стран СНГ открывали казино у себя и людям приходилось.

СЛУШАТЕЛЬ: Я это знаю, слышала об этом.

С. ДОРЕНКО: Да в Москве приходилось людям по посольствам ездить, просто как каким-то вокзальным шлюхам, ужасно. На своей Родине невозможно сыграть в казино, какой-то кошмар, правда же? В посольство, ну зачем же.

А. ОНОШКО: Ну, она же полит зона, да.

С. ДОРЕНКО: По версии следствия офицеры всё делали правильно, секундочку, они получили от Ивана Назарова, вот Иван Назаров, дай, я ему позвоню. Не знаю у меня есть его телефон, когда-то был Skype. С телефона сейчас Назаров напишу, Назаров, Назаров, а Владимир Назаров, почему Владимир Назаров, а почему Владимир Назаров, у меня написано Владимир Назаров. Владимир Назаров — это кто-то другой, всё неважно, нет у меня Ивана Назарова. Значит, в общей сложности 225 тысяч, около 7 миллионов рублей по тогдашнему курсу, тогда курс был другой, что они предупреждали игровых в случае проверок, они предупреждали игровых в случае проверок, тогда МВД. Ну правильно делали, что, зачем же нежданный гость хуже кого? Сами знаете, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуй Сергей, Роман меня зовут.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте Роман.

СЛУШАТЕЛЬ: Собственно в солнечном городе Подмосковье по Южному направлению есть также ну не казино, а игровые аппараты, они попросту остались.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Но есть специальный пропуск у так скажем у некоторых лиц, которое при подходе к двери нажимают на кнопочку, на них смотрят камеры, пропуск показывают, дверца открывается, всё, пожалуйста играют.

С. ДОРЕНКО: Скажите, пожалуйста, то есть ты ведь ты идешь оставлять свои деньги, да еще с такими сложностями.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну да, да, ну азарт, он есть азарт, значит какой-то интерес есть у всех.

С. ДОРЕНКО: Не проще на Форексе истратить всё, на Форексе?

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, не проще, там сумма вложения я думаю совершенно другие и риски гораздо больше, а здесь всё-таки я думаю азарт, в котором ты участвуешь. Ну не всем хватает мозгов участвовать, мне например не хватает.

С. ДОРЕНКО: Мне тоже. Я недавно проиграл, не говорю сейчас, потому что жена слушает.

А. ОНОШКО: Как, опять? Что опять?

С. ДОРЕНКО: Я играл по 1000 рублей.

СЛУШАТЕЛЬ: Там у букмекеров какие-то копеечки проигрываю, но есть азарт.

С. ДОРЕНКО: Я зашёл по тысячерублей, значит играл по тысяче рублей, да, начал со ста, потом по 500, потом по 600, потом по тысячи, вот. И жене сказал, что проиграл 2 тысячи, а сам, я сейчас вам и всё, 10, проиграл 10. Вышел аккуратно, вышел все, надавал себя по рукам, 10 следующие лет не буду никогда в это. 10 штук проиграл. 10.

А. ОНОШКО: А потом закрадется мысль, а не вернут ли вам эти деньги обратно, да?

С. ДОРЕНКО: 10 тысяч рублей, ты слышишь меня, сколько я проиграл 10 тысяч, жене сказал 2.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Вот так. А что делать, надо же каяться, надо каяться, но не за всё, за всё если каяться, потом окажется, что с тобой здороваться перестанут, ну вот. Слышишь, значит, всё закрыто шито-крыто, всё хорошо. Поехали дальше. За наркоторговлю уволено всё отделение полиции в Ростове-на-дону. Мне нравится.

А. ОНОШКО: А куда же они теперь пойдут работать?

С. ДОРЕНКО: Не знаю, под самый корешок, не знаю, под самый корешок. В Ростове-на-дону за наркоторговлю уволено всё отделение полиции. Вот это мне понравилось. Уголовное теперь бывшим сотрудникам по обороту наркотиков Ленинского района, значит, они, чем они занимаются. Значит, сейчас важно у них нашли 10 кг наркотиков в кабинете у руководителя, расфасованные по дозам. То есть можно было, можно было подразделению как бы на летучке прямо получать дозы эти, продавать. Значит, были реализации закладки, то есть ой какие молодцы они, нет.

А. ОНОШКО: Детей-то хоть использовали в качестве закладчиков-то?

С. ДОРЕНКО: Я не уверен, мне кажется, что дети и полицейские в этом смысле полицейские лучше. Если бы я выбирал между детьми и полицейскими, я бы выбрал полицейских, если бы я был наркоторговцем, я тебе серьёзно говорю.

А. ОНОШКО: Почему?

С. ДОРЕНКО: Как-то им удобнее, они всё равно ходят этими тестикулами машут, тудым, тудым, тудым, тудым пинают их коленями. Так пусть уже и закладывают за одно, полицейские? Ну что они ходят.

А. ОНОШКО: Ну да, на детей никакой надежды, я согласна. Они там отвлекаются.

С. ДОРЕНКО: У детей, во-первых, нет пунктуальности, военной дисциплины, не вертикали власти, не бояться не начальника ничего, дети, дети странные люди.

А. ОНОШКО: Только маму с папой, а они не в деле.

С. ДОРЕНКО: А мама с папой не в деле, да, значит нет. Значит нашли у полицейского боса нашли не только 10 кг различных наркотиков, но и весы, которые использовались для расфасовки. Дальше, они придерживалсь. То есть наркоторговцы как делали, они занимались так сказать своим там грязным делом, а на вечер приносили к начальнику по борьбе с распространением наркотиков груз и прямо к нему в кабинет.

А. ОНОШКО: Груз — деньги что ли, в смысле?

С. ДОРЕНКО: Нет, наркотики ну и деньги они тоже. Они считали, что так вернее всего будет у начальника. Они его просто просили: Михаил Степанович, завтра пораньше прейдите на работу пораньше, ну к 8, завтра к 8.

А. ОНОШКО: А он им говорит: Побойтесь Бога.

С. ДОРЕНКО: Он говорит: Побойтесь Бога пол десятого, раньше я не бываю и всё.

А. ОНОШКО: Какая разница?

С. ДОРЕНКО: Да, какая разница? Они говорят: ну мы хотели около школ торговать. Он говорит: ну начните с пол десятого, я не понимаю, что вы собственно капризы какие-то, понимаешь? Вот и всё отделение целиком торговало наркотиками, это потрясающе. Интерфакс подтверждено по Ростовской области действительно и так далее, всё подтверждено. Это прелестно, мне кажется, что все были в деле, все полицейские сразу. Никто не был обиженным, каким-то опущенным и каким-то завистником — это правильно, делиться надо со всеми этой социальной ответственностью. Ещё что у меня, экс-депутат возглавил, почему у меня много их сегодня как-то? Задержанный в Испании приморский экс-депутат возглавлял преступную группировку по отмыванию денег, какая прелесть. Он действительно достойный человек. Гражданская гвардия Испании этого города Севильи сообщила подробности дела, в рамках которого был арестован российский предприниматель, бывший депутат законодательного собрания приморского края Владимир Хмель, Владимир Хмель. Как стало известно, его подозревают в отмывании денег и неуплате налогов на сумму несколько миллионов евро. Товарищи, я хотел вас всех предупредить, если вы хотите влипнуть, поезжайте в Испанию. Нигде в мире, насколько мне известно, нет настолько жесткой, это как бы возведенное в куб американская система. Но ещё с педантизмом каким-то запредельным совсем, понятно, да? То есть в Испании, в Испании влипнуть за налоги — милое дело, совершенно легко понимаешь. Поэтому в Испании, если ты покажешь кому-то 500 евро бумажку, они закрывают глаза руками, закрывают глаза руками и убегают. Потому что им страшно, понимаешь, я тебе серьезно говорю.

А. ОНОШКО: И вот какой результат, так они живут.

С. ДОРЕНКО: Они посадили зятя короля, зятя короля, родственника, мужа принцессы. В Испании заставили отречься там, заставили отречься короля наконец из-за того, что вот этот вот муж принцессы был замечен в коррупции, отрекся в пользу сына. А перед этими его обшманали, обсмеяли, обхихикали, опозорили короля за то, что он в момент экономического кризиса и безработицы охотился на слонов за свои деньги, честно охотился на слонов в Африке. Значит короля шельмовали, били, обливали помоями и чем хочешь. Испания — страшная в этом смысле страна, у них.

А. ОНОШКО: У них ничего святого.

С. ДОРЕНКО: У них ничего святого, у них социализм в душе, они социалисты, анархисты, как вы помните. Огромное значение там имели анархисты, анархо-социалисты вот такие Испанцы в душе, да. И поэтому и вдобавок там страшный, страшный аналог увеличены там в разы американской системы налоговой. Поэтому залететь Испания — это милое дело залететь. Зачем едут в Испанию, не понимаю. Езжайте в Марокко куда-нибудь, я не знаю, я не знаю как в Марокко. Значит по данным правоохранителей Хмель возглавил преступную группировку, значит, ещё что. 4 человека, в том числе отделение директор отделения банков брали, всего 6 человек. Они отмывали деньги полученные незаконным путем в России, незаконным путем в России. То есть они выводили деньги из России и отмывали в Испании. Контрабанда китайских товаров, иностранные, оказывал услуги иностранным туристам на катерах и вертолетах, и вечеринки и всё это Хмель, всё это делал Хмель на Тенерифе, короче всех их повязали. Мы опять прославились в Испании, понимаешь?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: От банды до банды, Испания пишет о нас от банды до банды. Единственная хорошая новость, которая о нас напишут за последние 20 лет в Испании 20? 30. За последние 30 лет единственная хорошая новость, которая будет опубликована у нас в Испании — это 30 числа, когда мы проиграем испанцам. Вот это будет хорошая новость. Русские молодцы, Виват Россия и всё такое, как они прекрасно проиграли, правильно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: А все остальные новости о нас в Испании сплошной нескончаемый позор, сплошной преступный, преступные группировки. Тамбовский ещё какие-то какой-то ад настоящей, настоящий ад. Хорошо. Давай вернемся в России всё-таки опять. Зачем мы всё время в Испании.

А. ОНОШКО: Давайте.

С. ДОРЕНКО: Владельцы ресторана Ля Маре, разоблачившего полковника Захарченко взяли под государственную защиту. Я расскажу скажу, это сегодняшняя новость, значит, владелец сети элитных ресторанов Ля Маре Меди Дусс, который давал показания против обвиняемого во взяточничестве полковника Дмитрия Захарченко взят под гос. защиту. Я почему стал читать, мне плевать на судьбы этих людей, я вам со всей откровенностью скажу, что моя бесчеловечность здесь не знает границ, ровно плевать, и на одного, и на второго, понимаешь?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Просто я их в гробу видал. Просто мне интересен механизм их отношений, значит, господин Дусс давал оказывается Захарченко 800 тысяч долларов.

А. ОНОШКО: Так, зачем?

С. ДОРЕНКО: Значит, они торговали уголовными делами, то есть Захарченко был продавцом уголовных дел, чтобы ты понимала, и таким образом.

А. ОНОШКО: А кого-то он посадил таким образом?

С. ДОРЕНКО: Важные дела, это очень важное дело, сейчас сосредоточься Настя, сосредоточься и попытайся понять, как работает Россия, да. Мы с тобой два инопланетянина.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Два инопланетянина. Мы друг другу объясняем, что мы поняли, значит, Захарченко продавал уголовные дела.

А. ОНОШКО: Это понятно.

С. ДОРЕНКО: Понятно да, и он их ну как сказать хорошее дело продаётся подороже ну там зависит. Значит, он продал что-то за 800 тысяч долларов владельцу ресторана Ля Маре Меди Дуссу, понятно, да?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Из этого следует вот какая фигня, что Захарченко не один, он не один, ты это понимаешь?

А. ОНОШКО: Так это не такая очевидная да вещь?

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, нет, нет я тебе объясню. Захарченко просто продавец, он продавец уголовных дел.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Он продает уголовные дела бизнесменам. ты бизнесмен, делается против тебя уголовное дело, понятно, да? Левую бровь, зачем вы поднимаете, да в каком законе это написано, что левая бровь надо, не понятно. Значит, вам 2 года условно, может быть, а может быть два года и посадим, подприсадим вас на 2 года, Настенька, ну решите сами. Либо миллион долларов, понимаешь? Значит, Захарченко ни один продавец, если он просто продавец. То есть он просто продавец, то есть не кассир всего там МВД, а он продавец, один из продавцов, продавцов много.

А. ОНОШКО: Ну, конечно, да, целая сеть.

С. ДОРЕНКО: Это открывает мне глаза, страна мне становится мне понятнее. Новости.

С. ДОРЕНКО: Настенька, что наговорила Людмила Улицкая и вот мы, значит, должны обсуждать. Она сказала: какой ген мешает. Был вопрос: какой ген мешает россиянам стать европейцами. Она выступала и она сказала телеканалу 112 Украина, между прочим, она сказала, что дело не в генетике, а в цивилизации, давайте дадим отпор Улицкой. Она пишет блистательную прозу, но очень женскую. Я правда скажу, можно, а если ей донесут, что я сказал, я могу сказать, что она, мне кажется, пишет изумительную прозу, у неё всего два изъяна, у этой прозы. Она очень женская и она похожая, ну как у Хемингуэя. То есть ты считаешь Хемингуэя хоть с права налево, хоть слева направо — всё будет Хемингуэй. Прощай оружие, понимаешь? И так у Улицкой тоже.

А. ОНОШКО: Ой, лестное сравнение.

С. ДОРЕНКО: Легкий эффект. Нет у неё очень сильная проза, очень сильная.

А. ОНОШКО: Иначе бы она не была.

С. ДОРЕНКО: Можно я скажу, очень сильная проза, очень серьёзная, сильная проза, конечно, большой писатель. Нет я вообще не спорю. Значит секундочку, мы не можем стать европейцами, нам нужно ещё 150 лет, а может больше, вот это вот разница догоняния, она на самом деле существует. Я готов поспорить. Я думаю, что мы отстаем лет на 60, на 70 или навсегда. Или мы опережаем. Сейчас я вам объясню почему, мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах — заявила Улицкая. Она подчеркнула, что Россия превращается в мировую провинцию. Не знаю, я сижу и думаю, она по-моему всегда была. Ладно, по ее словам единственное, что можно сделать в такой ситуации — повышать культурный уровень и уровень образования. К сожалению, у нас сейчас очень падает образовательный уровень и уровень культуры — посетовала литератор. Процесс развития России она назвала: давай дослушаем всё-таки, архаическим движениям, который идет поперек всему цивилизационному процессу. Готов здесь поспорить. Мы уже коснулись того, что это колебательный процесс и есть надежда, что это когда-нибудь двинется в другую сторону, вероятно при другом в руководстве — добавила писательница. Для меня кажется чрезвычайно важно в той ситуации, в которой мы оказались, снижать уровень агрессии. Мы не можем. Причём мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но в себе уровень агрессивны мы снижать можем. Это ошибка мне кажется, ну неважно. Не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость, не впадать в отчаяние. Я говорю, у нас вон человек в рясе призывает совершить уголовное преступление против карикатуриста, госпожа Улицкая, ну что вы. Значит, можно я поспорю с Улицкой быстро, а потом мы приступим. И ты тоже поддакивай.

А. ОНОШКО: Давайте.

С. ДОРЕНКО: Поддакивай дорогая или уж спорь со мной тоже. Но тогда я тебя порву в клочья, договорились? Смотри, мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может быть больше. Эта разница догонения на самом деле существует — заявила Улицкая. Значит, во-первых, мы отстаём от если, если зависит от методов сравнения, мы во многих вопросах отстаём, конечно, не на 150 лет, а мы отстаём лет на 60 по внешним признакам. Однако, если мы увидим что было 60 лет назад в Западной Европе, в Америке, ну так сказать в мире, передовом мире, с которым мы привыкли себя сравнивать, то мы увидим, что мы увидим что 60, 40, 20, мы увидим подход, приближение, приближение, если 60, 50-60, мы увидим приближение к детям цветов 68-ого года, тогда 50, 50 приближение к детям цветов, вот это вот да. В России этого нет и не может быть, нет и не может быть. Ну тогда там на западе это было борьбой с буржуазностью, борьбой с буржуазными паттернами, понимаешь да? К более спокойному миру, в котором я боролся с буржуазностью. А в России невозможно бороться с буржуазностью, потому что ее здесь в сущности нет. Мы феодальное общество. Это принципиальное отличие, абсолютно принципиальное, мы всегда были в феодальном обществе у нас сейчас феодальное общество, мы неофеодальное общество, но мы никогда не были буржуазным обществом. Вообще никогда, у нас никогда не было священного права собственности, вообще никогда, вообще никогда, понятно, ни при какой власти, ни при какой власти. Понятно?

А. ОНОШКО: Пока не было?

С. ДОРЕНКО: А может быть не будет.

А. ОНОШКО: А может быть будет.

С. ДОРЕНКО: И тогда я скажу Улицкой, может быть я бы сказал Улицкой, что может быть мы опережаем Запад, мы опережаем Запад, потому что неофеодализм и вот эти ордена, которые описывал первым, как мне представляется Александр Иванович Неклесса ордена Кока-Кола, ордена Exxonmobil ордена, вот эти ордена современности подобные францисканцам, там тамплиером и так далее. Эти ордена, они и знаменует собой начало нового неофеодализма в мире. Если весь мир Apple там и так далее, если весь мир переходит к неофеодализму, и ордена современности — это мегакорпорации, у которых некая своя Западная экономика. Ты знаешь сейчас Трамп обругал Harley Davidson за то, что Harley Davidson переводит часть производства в Европу из-за войны санкции. И он сказал: я за вас, пойми, вот это послушай меня, сейчас это важно. Трамп говорит, Трамп говорит Harley Davidson в паттернах прошлого, в паттернах национального государства, понимаешь?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Трамп говорит ордену, орден Harley Davidson, он говорит ордену: я для вас корячусь здесь, я для вас работаю, я для вас борюсь, а вы — предатели. А они говорят ему: Трамп, — ну они как бы во внутреннем диалоге каком-то — они говорят ему: Трампа, Уважаемый президент, — они говорят — Уважаемый президент, вы боретесь в паттернах национальных государств, это паттерны прошлого, а мы орден неофеодализма современности. Для нас национальные государства нечто, ноль, пыль, прах — это тени прошлого, забудьте об это. Мы Harley Davidson, мы страна Harley Davidson, это мы страна орден, что там Америка это ладно ребят, забыли понятно, да? Что там Европа, мы — орден, мы — страна и у нас хорошо и плохо — это то, что хорошо для страны Harley Davidson понятно, да? Также страна Apple, также страна Apple.

А. ОНОШКО: Да это сложный вопрос, потому что.

С. ДОРЕНКО: Это и есть неофатализм, с точки зрения, и мы ее разделяем точку зрения. И значит этот неофеодализм, если страну, страну настигает неофеодализм, мир, мир, а мы, Россия уже феодальная страна.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Мы уже орден, орден меченосцев, один орден сплоченный один, со знаменем на Кремле, вот это знание ордена, понимаешь?

А. ОНОШКО: То что?

С. ДОРЕНКО: То мы опережаем развитие мира, мир еще только теготеет к неофеодализму, а мы уже феодальные, потому что мы ещё феодальные, понимаешь, да, о чём я говорю? Значит мы впереди их, они поборов, внимание, я спорю с Улицкой, я спорю с Улицкой, поборов буржуазность, поборов буржуазность, христианскую в частности мораль, мораль, да, где есть критерии добра и зла, описанные через некие общие критерии наднациональные, они там да, критерии веры, критерии добра и зла, описанные верой, ка наднациональные, для сообществ, для сообществ стран. Они, преодолев вообще всё это, шагают в неофеодализм, где страной становится орден. А мы уже орден, мы уже орден и мы встречаем на пороге и говорим: братцы, привет, вы отставали в развитии. Ты понимаешь, о чём я говорю? Мы говорим об Америке, Европе, всем им говорим: братцы, мы отставали в развитии, вы облажались, вы облажались, мы орден.

А. ОНОШКО: Только там проблема в том, что Harley Davidson, Кока-колы и прочее они продукт какой-то дают, но и живут они за счёт того, что даже в быстро меняющемся мире они подстраиваются, что-то дают. А мы ничего не даём.

С. ДОРЕНКО: Мы быстро постараиваемся и даём. Нефть мы даём, деготь, пеньку и дизентерию, деготь, пеньку и что ещё забыл, строевой мачтовый лес и дизентерию. Все, мы даем примерный похожий набор продуктов, разве нет?

А. ОНОШКО: Но это же всего дает эту тройку.

С. ДОРЕНКО: Но у нас орден один маленький, у нас орден маленький крошечный.

А. ОНОШКО: Да, да, да.

С. ДОРЕНКО: Сколько помещается в Георгиевский зал вот тебе и весь орден. А остальные все не в курсе, неважно они все за нас, это же хорошо.

А. ОНОШКО: Ну не знаю.

С. ДОРЕНКО: Но мы маленькие орден, меньше чем Кока-кола, мы меньше, чем Apple, но мы клёвые, потому что мы многое можем, потому что мы волевые и потому что мы впереди в феодализме. Здесь Улицкая не понимает этого, она не понимает. Россия превращается в мировую провинцию, надо сказать: подойдите к карте и скажите: Россия раскинулась на пляжах Северного Ледовитого океана, эти прекрасные пляжи Северного Ледовитого океана — это и есть наши пляжи, и мы да, мы здесь располагаемся, ну и что? Не надо нам колоть глаза нашими странными пляжами. Хорошо, вот так и живём. Единственное, что можно — это повышать культурный уровень, уровень образования. К сожалению, у нас падает образовательный уровень и мы сейчас в архаическом движении. Позволю себе возразить Улицкой, возразить.

А. ОНОШКО: Давайте.

С. ДОРЕНКО: Когда ты приходишь к некому, к некому состояние дисперсии, к некому состоянию атомизации к некому, к некой расспыленности общества, ты хочешь найти точку, ты хочешь однажды поняв, что мы сказать уже не о ком невозможно. Ну вот смотри, есть некое общество, давай мы собираем с тобой 30 человек, 30 человек, редакцию, да, первые кто приходит и следующую смену тоже и мы идем куда-то лесом не знаю в Смоленск, лесами, лесами идём лесами через Гагарина, слышишь? Значит пошли и мы в какой-то момент понимаем, что это мы, это мы ну нас 30 человек и мы идем куда? В Смоленск. Ну точно понимаем, куда мы идём, точно понимаем кто мы, правильно? В какой-то момент полностью охренев, мы начинаем не понимать, кто мы и куда мы идём. Может такое быть?

А. ОНОШКО: Может, да.

С. ДОРЕНКО: Может, перепились, охренели, устали, искусанные все с клещами на заднице, значит. Кстати говорят, ты вчера свозила клеща, что он там?

А. ОНОШКО: Вы знаете, он сбежал в машине из банки. И теперь я вызываю.

С. ДОРЕНКО: Полицию.

А. ОНОШКО: Да, я сейчас буду делать обзор, значит, тех, кто обрабатывает участки от клещей и просить обработать мне машину.

С. ДОРЕНКО: Значит, Настя, извините я быстро скажу об этом, Настя вчера везла Тимофея, младшего, да? Сколько ему?

А. ОНОШКО: Ему будет 4 в сентябре.

С. ДОРЕНКО: Скоро 4, большой мужик уже, слушай значит, везла Тимофея и клеща в банке.

А. ОНОШКО: Везла Тимофея с клещом.

С. ДОРЕНКО: Можно вопрос, как это Тимофея с клещом? Клеща сняли?

А. ОНОШКО: Нет клеща сняли в травме, я не умею снимать клещей.

С. ДОРЕНКО: Клеща сняли в травме, положили в банку.

А. ОНОШКО: Да и дали мне. Я говорю: я его теперь на анализ повезу.

С. ДОРЕНКО: А ты дала банку Тимофею?

А. ОНОШКО: Нет, я поставила банку рядом с собой вот. Буквально чуть-чуть проехала, приезжаю домой, но уже темно было, смотрю, вроде нет клеща. Наверное, темно, не вижу, зашла в дом, понимаю, что крышка была закончена плотно, но не проворачивается, но криво знаете, как бывает.

С. ДОРЕНКО: Нет.

А. ОНОШКО: Ну бывает криво закручена крышка.

С. ДОРЕНКО: Ну у кого руки кривые, у того крышка кривая.

А. ОНОШКО: Медсестра делала, сразу видите я перевела стрелки.

С. ДОРЕНКО: Спасибо.

А. ОНОШКО: И я смотрю, а клеща нет в банке, мне стало так неприятно, вот. Я побежала искать с фонариком клеща в машине, не нашла. Я подумала ну я же должна как этот из «Пролетая над гнездом кукушки» хотя бы попробовать его найти, вот, я попробовала, но у меня не получилось.

С. ДОРЕНКО: Ты должна была как-нибудь посвистеть по-клещинному, по-клещинному посвистеть, чтобы он откликнулся.

А. ОНОШКО: Я посвистела.

С. ДОРЕНКО: Или улюлюкать как-то по-клещинному, он бы откликнулся на твой зов и всё. Вот так вот так, а он в ответ тебе.

А. ОНОШКО: Кровью капнуть может быть на этот самый, на торпеду.

С. ДОРЕНКО: Конечно, кровью струйку.

А. ОНОШКО: Мне посоветовали, я говорю, а что он не умрёт там в банке? Мне говорят, вы ему влажную бумажку положите туда, чтобы он до завтра, потому что только живых можно анализировать. Но я думала может быть накапать ему там крови действительно.

С. ДОРЕНКО: Но теперь у тебя, добрая.

А. ОНОШКО: У меня интереснейшее занятие.

С. ДОРЕНКО: У тебя живой клещ в машине, живой клещ в машине, который однажды тебе вопьется мы знаем куда.

С. ДОРЕНКО: Я не знаю куда, не в ягодицу, у тебя там плотные джинсы, он поднимется по ягодице и в бачок вот этот в бачок.

А. ОНОШКО: Мне сказали, что они волосистые предпочитают. Но вот у ребёнка голову нашел, да и то есть соответственно там, где покров есть, соответственно в голове, скорее всего. а это, для этого надо, а для этого бриться, чтобы все время видеть, где клещ, потому что у женщин длинные волосы, соответственно вы долго будете расчёсываться прежде, чем, он же не чувствуется, как только почувствуете новообразование, я знаю это чувство, не болит, а как будто бы родинка.

С. ДОРЕНКО: Найди волосатых людей голых.

А. ОНОШКО: Посадить их в машину.

С. ДОРЕНКО: Я бы тебе подсказал бы национальный, но мы не можем, волосатых голых людей, волосатых, ну чтобы спина волосатая, грудь волосатая, ноги волосатые.

А. ОНОШКО: Чтобы ключ запутался окончательно куда ему присасываться. А вы знаете, зачем человеку волосы? Можно я скажу? Было же исследование. Именно для того, чтобы чувствовать передвижения насекомых, что люди без волос, они этого не чувствует, волосы только для этого и нужны.

С. ДОРЕНКО: Подонки, я так и знал.

А. ОНОШКО: Да поэтому неволосистые люди будут верещать очень сильно, вот им будет щекотно.

С. ДОРЕНКО: Посади 5-4 волосатых мужчин, мы не скажем, какой национальности и пусть они сидят у тебя в машине, сколько-то, пусть сидят.

А. ОНОШКО: Я думаю, мне дешевле обработать, тысячи 2 всего будет стоить, а мужчин сажать.

С. ДОРЕНКО: Что они даром посидят.

А. ОНОШКО: Даром.

С. ДОРЕНКО: Поймают тебе клеща на свою жопу и всё, значит, возвращаемся к Улицкой, что значит.

А. ОНОШКО: Я опять повезу на полянку.

С. ДОРЕНКО: Опять на полянку.

А. ОНОШКО: Так что же Улицкая, про образование она сказала что-то плохое, можно спорить?

С. ДОРЕНКО: Во-первых она сказала: мы движемся архаическим движением. Позвольте мне вернуться к этой фразе. Архаическое движение есть ещё раз повторяю, мы идём 30 человек в Смоленск лесом и мы знаем в каждый данный момент, кто есть мы. Мы говорим: мы есть отряд движущийся в Смоленск. Можем назвать себя ласточка там или какая-нибудь пошлятина другая, какую-то пошлятину придумать. Ласточка, Чайка может быть, Чайку. Вот. И мы отряд такой, понятно? А когда момент нас покусали клещи, значит, мы перепились, передрались, по какой-то причине забыли уже сейчас. И мы уже спрашиваем: а вы кто? Вы к нам обращаетесь, вы кто? А мы говорим, это самое, мы, что значит мы. Меня спрашивают, мы? А кто мы? Мы кто в смысле. Я могу про себя говорить, а про мы я говорить не могу. Правильно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Как я в 94-м году, сейчас не помню или в 95-м просил посла Франции, незабываемый диалог принять меня в НАТО в индивидуальном порядке. Я ему сказал: у вас Россия будет вступать в НАТО? Я не знаю, вы меня примете в НАТО в индивидуальном порядке, ну индивидуальное членство надо разработать, индивидуальное членство в НАТО и всё. Не помню сейчас в 94-м году, когда-то я собирался в НАТО вступить в индивидуальном порядке, товарищи. Ну вот, потом я передумал и не стал. Значит.

А. ОНОШКО: Какой скользкий тип.

С. ДОРЕНКО: Скользкий, да, значит и когда меня спрашивают: вы кто? Я говорю: мы, а мы не существуем, нет мы, есть я. И вот так случилось с русским обществом, я отвечаю Улицкой. В какой-то момент, оно перестало чувствовать мы. Мы перестали находить возможным описывать себя местоимением мы, что значит мы, какие мы, кто такие мы? Что за мы? Что за глупость какая-то. И вот когда мы перестали описывать себя словом мы, через какое-то время, мы устали от одиночества и стали думать о точке сборки, мы кто? И мы обратились, мы обратились, мы, ну каждый, мы сумма я тогда не было мы, сумма я обратилась вспять естественно, как всегда, потому что точку сборки всегда ищут сзади, люди поглупее, а люди поумнее спереди. Но у нас идеи не было спереди, а то поскольку мы были поглупее, мы искали сзади. А сзади у нас, как узнать есть что?

А. ОНОШКО: Что?

С. ДОРЕНКО: Есть две точки сборки, две точки. Одна из них, как мы хорошо понимаем — это Жуков и Гагарин, Маршал Жуков и Гагарин — это одна точка сборки, а вторая точка сборки — у нас там, вы знаете, всякое мракобесие, которое Сталин сумел, сумел препарировать и обратить в Суворова, ну то есть мракобесие отмести, а Суворова оставить. Но мы не сумели, извините, Суворова вместе с мракобесием приняли, понимаешь? Суворова давайте вместе с мракобесием, пусть все там будут уже сразу, понимаешь? То есть у нас две точки сборки. И мы, конечно, по закону архаики не можем остановиться. Мы Гагарина захватив подмышку и Жукова под другую подмышку, ринулись как можно глубже в ад архаизма, в ад мракобесия, чем дальше, тем лучше, понимаешь? Почему? Потому что там мы крепче.

А. ОНОШКО: А в Harley Davidson было бы невозможно.

С. ДОРЕНКО: В Harley Davidson невозможно. Но мы там крепче, вот почему я спорю с Улицкой. Я с Улицкой спорю, потому что мы обгоняем европейцев в неофеодализме и может быть мы их обгоняем, а не отстаем. И во-вторых, мы движемся в архаизм в поиске точки сборки. И если ты движешься не вперед, а назад, то остановится невозможно, абсолютно невозможно. Потому что каждый шаг назад дарит тебе ещё большее чувство стабильности, понимаешь? Условно говоря, мы можем двинуться и сказать, как мы были неделю назад, а лучше двигаться и сказать, какими мы были 10 лет назад. А лучше посмотреть, как мы были 30 лет назад, понятно, да? А лучше посмотреть, как мы были 700 лет назад, а лучше посмотреть, как мы были 1000 лет назад, остановиться невозможно, невозможно. И поэтому мы будем сыпаться до самой пещеры, до пещеры, понятно? Вот туда, вот туда мы будем сыпаться здесь я Улицкую обнадежу и никакое образование нам не помешает сыпаться прямо в пещеру. На пути архаизма нет преград, понимаешь? Никаких.

А. ОНОШКО: Потому что он постоянен.

С. ДОРЕНКО: Он постоянен, а главное он совершенен, он совершенен, как кристалл алмаза, поэтому Улицкая, госпожа Улицкая, я вас разочарую, мы не остановимся в этом архаичном движении, нет. Это единственное, что нам дает надежду, надежность и чувство, что мы, падая в кроличью нору, растопырили ноги и затормозили, затормозили. Но надежность самая лучшая там, на дне кроличьей норы и мы на дно сыпемся обязательно, что я не прав?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Я прав. 73-73-948, 73-73-948. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, меня зовут Андрей, я хочу привести пример того, что вы описываете более доступный. Вот есть, например, гонки формулы-1, там есть, например, команда, которая постоянно отстает, ее обгоняют на круг и тогда они как бы догоняют нас с вами. Хорошо, они догоняют нас с вами до нашего неофеодализма, но потом они нас обгонят.

С. ДОРЕНКО: Это правда, они нас всегда будут обгонять.

СЛУШАТЕЛЬ: И вот каждый раз на круг, на круг, на кргу.

С. ДОРЕНКО: Ну понимаете, почему они нас будут обгонять, потому что мы заняты, тут я к гумилёвщине попробую перейти. Мы заняты невероятным надрывом сил, мы удерживаем ниточку цивилизации вдоль вечной мерзлоты и нам некогда заниматься построением горизонтальных отношений, ничего, понимаете? Мы как бы экспедиция такая, мы экспедиция.

СЛУШАТЕЛЬ: Но всё равно участвую в этой гонке.

С. ДОРЕНКО: Ну да.

СЛУШАТЕЛЬ: Все равно машинка.

С. ДОРЕНКО: Ну да, но мы — ниточка цивилизации вечной мерзлоты на пляже Северного Ледовитого океана и, конечно, напряжение сил, которое уходит на то, чтобы отапливать эту мерзлоту, оно абсолютно чудовищное и мы не сможем их обгонять, но как бы у них просто исходные данные намного лучше, но лучше просто, лучше.

А. ОНОШКО: Ну лучше.

С. ДОРЕНКО: И коммуникации у них лучше между людьми и коммуникация, способы решения проблем у них лучше. Наработанный опыт какой-то, понимаешь? Ну вот как бы ну, что ничего страшного, ничего страшного, наша судьба, наша судьба надо ей гордиться и любоваться и быть счастливым. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Да, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну хотел сказать, во-первых, что провинциальность — это не так страшно, Метрополь может быть только одна и всё остальное.

С. ДОРЕНКО: Давайте согласимся, что вся Европа стоит на духе провинциальности.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, естественно, мы не даем этот тренд, да, и надо. В конце концов, жизнь заключается в том, чтобы просто получить счастье. А получить его можно правда как в провинции, так и в Метрополе, даже в провинции, возможно, это лучше.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Это раз. Ещё Анастасии хочу посоветовать, не заказывайте обработку машины от ваших насекомых, потому что запах будет ужасный и вы этот запах ни выветрите.

А. ОНОШКО Что делать?

С. ДОРЕНКО: Лучше залить бензином и поджечь.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, купите 2 баллончика средства оранжевое такое, называется на Г, а заканчивается на X, специально от клещей и просто обработайте. Пусть в машине это дело месяца два, просто не только клещи, ни один комар в машину не залетит.

С. ДОРЕНКО: А если волосатых мужчин посадить, как я советовал?

СЛУШАТЕЛЬ: От мужчин будет вонять.

С. ДОРЕНКО: От мужчин будет вонять хуже, чем от средства.

А. ОНОШКО: От мужчин одни проблемы.

С. ДОРЕНКО: Нет Настенька, вызови священника, чтобы он тебя окпропил машину, вот же Сила Духа Святого.

А. ОНОШКО: Я лучше солью засыплю.

С. ДОРЕНКО: Или лучше второй способ, который я подсказал: облить бензином и поджечь, канистру бензина и поджечь. Ладно, в движении. Быстро говорю баллы, потому что у нас спонсор и так далее у нас 15 секунд там лайнер и я не успеваю. 4 балла, товарищи, и затруднения на 11 часов по циферблату остались на внешнем МКАДе, которые были, но стали существенно меньше. Мы пойдем и проживем его, этот вторник, 26 июня.