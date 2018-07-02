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История успеха: главврач облбольницы Анатолий Юданов
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История успеха: главврач облбольницы Анатолий Юданов 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Семь утра. На работу главный врач областной больницы Анатолий Юданов приходит одним из первых. Говорит, такую тактику подсказали старшие товарищи еще во времена интернатуры.
— Утром прибежал, посмотрел. Это из хирургической практики. Посмотрел своих пациентов, понял, где есть какие проблемы. Дал задание сестрам, санитарам, помощникам. Посмотрел пациентов в реанимации. То же самое — обсудил с докторами, что надо сделать. Для чего? Для того, чтобы уйти в операционную совершенно спокойно. И пациент, которого ты прооперировал, не оказался, брошенным. Понятно, что он не будет брошенным в полном смысле этого слова, доктора все рядом. Но тем не менее, — рассказывает главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.
Держит руку на пульсе. На утренних планерках главному врачу уже не рассказывают, что произошло в больнице. Объясняют, почему случилось именно так. День Анатолия Васильевича расписан плотно. Однако иногда планы приходится корректировать. Все-таки главный хирург региона. Бывают экстренные вызовы в районы. К такому ритму жизни привык. В начале двухтысячных был в числе тех, кто создавал областную службу санавиации, затем в течение десяти лет курировал ее работу. На базе облбольницы. Медучреждении, где трудится больше тридцати лет.
— Наш Анатолий Васильевич Юданов — это единственный главный врач, который родился в областной больнице. И до сих пор в ней работает. Я с ним работал, когда он был интерном, молодым хирургом. Плюс ко всему он был секретарем комсомольской организации, редактором стенной газеты, — рассказал ветеран Новосибирской областной клинической больницы Григорий Фомин.
Григорий Фомин — один из учителей Анатолия Юданова. Многим его советам главный врач следует до сих пор.
Григорий Иванович мне сказал: «Ты имей в виду, у тебя есть определенные какие-то организационные задатки. Поверь мне, тебя все равно будут тянуть в этой жизни куда-то, что-нибудь возглавлять и так далее». Я говорю: «Григорий Иванович, да не пойду я никуда, я хирург и хирургом я буду работать». «Я мудрый, ты меня послушай, — он говорит, — запомни на всю жизнь: никогда не оставляй свою любимую специальность врача-хирурга», — рассказывает главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.
Административной работы у главного врача немало. Но все же, как и обещал, без хирургии — никуда.
«Он удивительный. Просто с ним когда беседуешь, жить хочется. Он все тебе покажет, расскажет, сам проверит, рекомендации тебе даст, как быть. Я с ним несколько раз встречался, таких людей очень мало, конечно. Он врач от Бога. Талантище огромный», — рассказал пациент Новосибирской областной клинической больницы Вениамин Сергеев.
Уже давно на вопрос: «Кто вы?» Анатолий Юданов отвечает: сибиряк. Новосибирск стал родным. Здесь дом, друзья, работа, ученики. Родился в Казахстане, в Усть-Каменогорске. Но уже в старших классах знал — переезд неизбежен.
«80-е годы — это очень значимый взлет для Сибири, для Новосибирска, для Академгородка. Очень много об этом говорилось. И я думаю, многие из молодежи со всего СССР тогда очень хотели приехать в Новосибирск. Тогда здесь было 18 вузов. Это студенческий город был настоящий. Он и сейчас таковым является. У меня сомнений не было, сразу собирались сюда ехать», — вспоминает главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.
Сейчас в больнице, которой руководит Анатолий Юданов, выполняют самые сложные операции, лечат самых тяжелых пациентов. Так, первыми за Уралом научились выхаживать 500-граммовых малышей и проводить трансплантации. Высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают по 18 профилям.
«Безусловно, и новые технологии, и развитие новых технологий сегодня невозможно без того, что везде (в том числе и в операционной) надо дать дорогу молодым. Это правильно. Там, где у руководителей хватает смелости это сделать, развитие есть», — отметил главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.
Причем молодых в областной больнице привлекают со школьной скамьи. По инициативе Анатолия Юданова в 170-й школе создан медкласс, чтобы ребята могли познакомиться с медициной на практике и еще до поступления в вуз понять, правильно ли выбрали путь. В подобном медицинском кружке Анатолий Васильевич занимался будучи подростком. Говорит, из тридцати человек к концу года остались трое. Но они сейчас — ведущие медики страны. Может, когда-нибудь и эти ребята скажут спасибо их первому главному врачу.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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