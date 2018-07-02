Обречённый на воскрешение. Можно ли вернуть дом инженера Ипатьева

В июле 2018 года Россия отметит 100-летие гибели семьи Романовых. О возможности восстановления дома Ипатьева, где закончили свой земной путь святые царственные страстотерпцы, мы побеседовали с начальником Управления архивами Свердловской области Александром Капустиным

«Ауры» не было

Алексей Смирнов, «АиФ-Урал» : Александр Александрович, вы помните, как выглядел дом инженера Ипатьева до 1977 года? Он чем-то выделялся среди других зданий? Была какая-то «аура»?

Александр Капустин: Да, я его видел. С 1972 по 1977 год учился в Уральском государственном университете и неоднократно бывал там. Первый раз пошёл один, потом мы несколько раз ходили туда с ребятами. Поднимались по ступеням. Правда, в «расстрельную» комнату мы не попали, она была заколочена досками. В особняке в то время работала какая-то организация, но на нас сотрудники смотрели совершенно спокойно. Никакой «ауры» вокруг дома я не чувствовал, для меня это было обычное старинное здание, каких много в Свердловске. Хотя, как любой человек, интересующийся историей, я прекрасно знал, что царя расстреляли именно здесь. Конечно, знал не всё, мне было 17 лет. Не могу сказать, что у меня что-то задрожало внутри. Вы не забывайте, что мы учились в советской школе, были октябрятами, пионерами, комсомольцами, позднее вступали в партию. Поэтому мы прекрасно знали ту официальную версию, которой нас учили. Но думаю, что большая часть информации, которую до нас доносили, была правдива. И когда сейчас говорят, что Николай Романов был лучший царь всех времён и народов — я так не считаю. Но раньше мы это знали со слов учителей, а сегодня доказательством тому служат архивные материалы…

— Решение о сносе особняка принималось в Москве, и всё же: снос дома Ипатьева был ошибкой?

— Это была политическая ошибка властей. Но Юрий Андропов , возглавлявший тогда КГБ, был прав в одном: вокруг дома начались к тому времени некие «хороводы». Они были не слишком заметны, но чекисты всё отмечали. В дом приходила молодёжь, студенты (и не только историки). Свердловск в то время был закрытым городом, однако в особняке появлялись туристы из социалистического лагеря, из России. Это вызывало у властей опасения идеологического характера.

— Мог ли Ельцин ослушаться Андропова?

— Уверен, что нет. Ельцин был членом партии, первым секретарём обкома. Он выполнял приказ, не выполнить который просто не мог. И это был не просто приказ, это было решение ЦК. Это сегодня мы можем не всегда выполнять решение руководства и избежать каких-то серьёзных последствий, а тогда он бы в лучшем случае работал где-нибудь в Магадане вторым секретарём обкома. Мог бы вообще вылететь из партии. Другой вопрос, осознавал ли Ельцин — что он делал? Вполне возможно, что и нет. Но предъявлять ему какие-то претензии мы не вправе.

Это будет новодел

— Можно ли по сохранившимся документам восстановить дом Ипатьева? И нужно ли это делать?

— Думаю, что никаких технических проблем с этим нет. Мы знаем, как он выглядел внешне, можем определить его размеры, высоту потолков. Сохранились чертежи, многочисленные фотографии — изнутри и снаружи. Другой вопрос: если восстанавливать, то с какой целью? Когда возникла идея «воскрешения» дома, в обществе поднялся нешуточный и не очень понятный мне ажиотаж. Проблема в том, что мы смотрим на те события глазами людей XXI века, а это не всегда и не совсем правильно. Попробуйте взглянуть на них глазами людей того времени. Не нужно забывать, что 2 марта 1917 года царь отрёкся от престола. Большевики расстреливали не императора, а гражданина Романова! И как отреагировало на это российское общество? А никак! Событие прошло почти незаметно. А уже 3 марта 1917 года церковь принесла клятву на верность временному правительству! Да, он царственный страстотерпец, принял мученическую смерть. Но в то время зверства происходили по всей России. Требовать, чтобы все поклонялись царю — бессмысленно, точно так же, чтобы все признавали гений Ленина. Общество слишком различно.

Дело ещё и в том, что фигура Николая II заслонила в глазах общественности много других достойных людей, в том числе — из династии Романовых. Почему, например, мы не интересуемся жизнью и судьбой великого князя Михаила Александровича, которого я очень уважаю? Это был человек, самостоятельный в своих решениях. Он полюбил замужнюю женщину и, в силу тогдашних условностей, вынужден был покинуть Россию. У них был морганатический брак. Его изгнали из страны, но накануне Первой мировой он вернулся, пошёл на фронт, командовал Кавказской «дикой» дивизией. Авторитет среди подчинённых — мусульман-добровольцев — заслужил, благодаря отчаянной храбрости, был впереди во всех атаках. Он принял законы, которые появились после Февральской революции, отказался от престола, был сослан в Пермь, где в 1918 году трагически погиб.

— Если восстанавливать дом Ипатьева, то где?

— Ну, например, у Храма-на-Крови. Земли там много, места хватит. Но необходимо помнить, что речь, по сути, будет идти о новоделе. Ведь фундамент дома находится под автодорогой. То есть мы говорим не о столько о восстановлении, сколько о новом строительстве.

От слов к делу

— Кто мог бы взяться за восстановление дома? Меценаты? РПЦ ? Власти? Что в нём можно разместить?

— Есть такой афоризм: очень многие пропадают без вести по дороге от слов к делу. Но думаю, что желающие восстановить здание в конце концов найдутся, и абсолютно не важно — кто это будет. Лично я его вижу как объект культуры и архитектуры. Мест поклонения семье Романовых у нас уже много. Почему то у большинства дом Ипатьева ассоциируется лишь с убийством царя и его домочадцев. Но за свою долгую историю он имел самые разные статусы. Там можно было бы организовать выставочный зал, библиотеку с читальным залом, культурно-просветительский комплекс. Кроме того, ещё один красивый особняк Екатеринбургу не помешает. Дом, действительно, был очень красив, мне он очень нравился.

— Но вы же понимаете, что если дом восстановят, то он автоматически станет местом паломничества?

— Смотря кем и с какой целью он будет восстановлен. И паломниках нет ничего плохого. Они ведь дому не навредят. А столица Урала получит дополнительный туристический объект. Один мой знакомый архитектор в своё время ходил по Ирбиту и фотографировал наличники на старинных зданиях. Так вот он говорил, что ни один из них не повторяется! Это ведь какую фантазию надо иметь, чтобы каждый дом получил свою индивидуальность. Особняк Ипатьева тоже был индивидуален. Он неповторим с точки зрения архитектуры и уже этим ценен. И это часть нашей истории.

— Недавно в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню…

— Я бы не стал делать здесь никаких параллелей. Башня была памятником бесхозяйственности и безответственности. В своё время властям не хватило средств на её достройку и обеспечение безопасности. Да, кому-то её жалко, но если бы она рухнула, последствия могли бы быть страшными. Думаю, что демонтаж башни был оправдан и закономерен, это моя точка зрения. Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно пытался что-то предложить, проводились какие-то конкурсы, но никто за её достройку не взялся.

— Если найдётся человек или компания, которая отыщет средства на восстановление, госархив готов предоставить документацию по дому Ипатьева?

— Конечно! Мы готовы сотрудничать с любыми силами, организациями, политическими партиями и движениями, кроме экстремистских. Приходите, работайте, снимайте копии, стройте.