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Куда делся Русский каганат
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Куда делся Русский каганат 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Существование Русского каганата признают многие историки. И хотя у нас мало источников, но археологические изыскания все же могут пролить свет на то, что же это было за государство — Русский каганат.
Русский каганат
Большинство наших источников о начале русской истории написано много лет спустя после событий. Та же Повесть Временных Лет — произведение века XII (а ее предшественница, до нас не дошедшая, была создана около 997 года). Начало же истории нашего Отечества традиционно относится к IX веку.
Здесь возникает вопрос: насколько можно доверять текстам, записанным 200 лет спустя после событий? Поэтому вдвойне ценны источники, созданные одновременно с происходящими событиями. Одну из таких записей в 839 году в империи Людовика Благочестивого и сделал франкский епископ-хронист Пруденций. В ней говорилось, что вместе с послами от императора Византии Феофила прибыли и послы, называвшие себя росами.
Правитель же их носил титул кагана. Через несколько лет, титул кагана опять будут обсуждать на Западе правители двух сильнейших государств — Западно-франкского королевства и Византии. Франки знали только кагана аваров, а вот византийский император (письмо которого до нас не дошло) какого-то другого.
Более подробно о кагане русов пишут восточные географы, однако их сведения невозможно датировать точно: если у географа не было современных сведений, он мог легко вставить в рассказ описание столетней давности. Таким образом, точно можно сказать, что в 830-е годы на территории юго-востока современной Украины и Белгородской, Воронежской и Курской областей, существовал некий каганат русов.
Кто такой каган
К титулам правителей в Средние века относились очень серьезно. Титулов добивались с помощью кровавых войн и долгих осад: достаточно вспомнить коронования германских императоров в Риме или систему местничества на Руси.
Поэтому к слову «каган» в источниках надо приглядеться более внимательно. Каган — титул правителя у кочевых народов, распространенный в евразийских степях 1-го тысячелетия нашей эры. Он обозначал такого правителя, который не только сам не подчинялся никому другому, но и властвовал над большим числом правителей (ханов) разных народов. Фактически это был император степняков.
И у нас нет оснований думать, что кагана руссов именовали так не по делу (ни франкский король, ни византийский император не питали к кагану русов особой любви).
Значит, это было государство еще и довольно сильное и уважаемое. Может быть не так долго, но, очевидно, страх на соседей оно наводило. Правда здесь возникает другой вопрос: а какие были отношения кагана русов и кагана хазар? Пролить немного света на этот вопрос может археология.
Белокаменные крепости
На территории Русского каганата для того времени археологи фиксируют памятники Салтово-маяцкой культуры, или более точно, ее лесостепного варианта. Сама культура прочно связывается с хазарами, однако утверждать, что каждая археологическая культура соответствует определенному этносу нельзя.
Поэтому общность культурных артефактов может говорить о схожем образе жизни, но никак не о политических границах и войнах людей, населявших эту культуру, между собой.
В этой связи интересно посмотреть на еще одну загадку, связанную с Русским каганатом: белокаменные крепости, остатки которых сохранились на берегах Северского Донца, Оскола и Дона.
В официальной историографии о них говорят мало и почти безоговорочно относят к хазарам (тем более, что часть из них была затоплена при создании Цимлянского водохранилища в советское время). Стоит обратить внимание на одну важную деталь: все крепости были построены на правых берегах рек, т.е. защищались реками с востока. Зачем хазарам было так придерживаться неудобного расположения крепостей, неясно.
В определенный момент, который можно трактовать как 830-е — 850-е годы, эти крепости подвергаются нападениям и разрушаются. В то же время некоторые из них, расположенные на востоке — остаются целыми (одной из таких крепостей был Саркел, известный русским летописцам как Белая Вежа). Причина этих разрушений также неясна, некоторые ученые видят в ней гибель Русского каганата, другие относятся более скептически.
Полиэтничный каганат
Могильники, раскопанные археологами в пределах лесостепного варианта Салтово-маяцкой культуры, дают весомые подтверждения полиэтничности живших в этих крепостях людей. Среди них встречаются и кочевники и оседлые, люди с черепами разных типов (краниологический тип один из важнейших сейчас при определении этноса по скелету), похороненные по разным обрядам.
Эти маркеры позволяют заключить, что в относительно короткий период времени (30 — 40 лет), на территории русского каганата проживали разные этнические группы, взаимодействуя и в целом мирно соседствуют друг с другом.
Славянские соседи
На основании вышеизложенных данных, известный археолог В. В. Седов считает, что населением Русского каганата были славяне. Однако эта гипотеза плохо согласуется как с этнонимом русы, так и с титулом каган. В то же время славянские погребения встречаются среди населения белокаменных крепостей, жители которых активно торговали со славянами. Но наиболее богатыми оказываются захоронения кочевников этого времени.
К ним некоторые ученые относят аланов, иранское племя, известное на Кубани и востоке Северного Причерноморья с начала нашей эры. Возможно, именно аланы были господствующим слоем Русского каганата и именно их арабские географы называли русами.
Впрочем, последнее утверждение спорно и едва ли будет доказано. Ведь споры об этническом происхождении русов ведутся уже не одно столетие.
Ремёсла кочевников
Еще одной из загадок Русского каганата является наличие в крепостях ремесленных мастерских. Представить их себе у кочевников довольно сложно. Однако археология говорит обратное. Ремесленники, жившие в посадах крепостей, производили оружие, ювелирные украшения, предметы культа и бытовые вещи — посуду например. Еще меньше эти данные согласуются с гипотезой о принадлежности крепостей к хазарам. Те жили только транзитной торговлей и ничего не производили.
Русы же сами, по свидетельствам арабов, делали отличные мечи и сабли, выкованные по сложным технологиям. Активно добывалось из болотной руды железо, развито было гончарное производство.
Монеты каганата
В нескольких кладах зарытых после 839 года были найдены несколько десятков поддельных арабских серебряных монет. Однако их на самом деле не подделывали, потому что вес в них серебра даже больше, чем в оригинальных. Для чего же тогда служили подделки?
Вполне обоснованной видится теория, что эти монеты-подражания арабским дирхемам, с именами несуществовавших халифов делали именно в Русском каганате. Более разумных объяснений этого феномена не предлагалось, однако, для ее подтверждения данных также недостаточно.
Русский каганат пока остается загадкой для историков, но возможно, некоторые из них в будущем будут решены. Это было бы очень интересно.
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