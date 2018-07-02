Ещё
Любой возраст — танцам не помеха: масштабный социальный проект в городских парках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любой возраст — танцам не помеха: масштабный социальный проект в городских парках 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Зажигательная сальса, романтичный вальс или страстное танго: масштабный проект «Социальные танцы» запустили городские парки. Все желающие могут улучшить физическую форму, освоить новое хобби и даже избавиться от одиночества.
— Медленно, быстро-быстро, медленно!
Они терпеливо повторяют движения: строгость и слаженность должны быть даже в таком чувственном танце как танго.
— Танго — это совершенно особенный танец. Это возможность, условно говоря, прожить за эти четыре танца маленький кусочек жизни с человеком, которого ты, возможно, в первый раз в жизни видишь. — Когда танцуешь танго, главное — слушать музыку, прочувствовать его всем сердцем. И тогда ноги будут слушаться, ты будешь чувствовать этот танец.
Танцевальные вечера на летней сцене Екатерининского парка проходят каждый день. Прийти сюда может каждый желающий. Танцпол открыт для людей всех возрастов.
— Танцы — это жизнь. Потому что это подвижность, это когда, так сказать, старость отступает. — Одиночество — а здесь это уходит совершенно, совершенно уходит, когда вот так обнимешься!
Кто-то приходит сюда, чтобы поддержать здоровье и физическую форму, кто-то — для общения, а кто-то здесь находит свою вторую половину. Так получилось у Ивана и Татьяны — они познакомились во время танца.
— Получаем огромное удовольствие, когда сливаемся с музыкой!
Это, для чего и был придуман проект «Социальные танцы». Сейчас он есть практически в каждом парке Москвы. Направления самые разные: латино, вальс, танго, рок-н-ролл.
"Я думаю, вы сегодня по лицам этих людей поняли, что он дает: в первую очередь их заряжает положительной энергией, дает им здоровье, безусловно, какую-то радость в жизни. Они сюда бегут, как 50 лет назад, с таким же энтузиазмом, с такой же энергией, чтобы встретиться, потанцевать, пообщаться", — говорит организатор проекта «Социальные танцы» в Екатерининском парке Олег Богородицкий.
Хастл, сальса, буги-вуги — они, кажется, умеют танцевать все. И возраст, как выяснилось, не помеха.
— Не скажу! Сказать? 70! Даже самой не верится!
А вот Мария Семеновна любит больше всего вальс, танцует его с 10 лет. Сейчас ей — 86.
— Здесь мы танцуем для удовольствия, для счастья, для здоровья!
Многие, прежде чем выйти на сцену, заранее репетируют. Специально для этого в городских парках организовали бесплатные мастер-классы по самым популярным танцевальным направлениям. Присоединиться может каждый желающий.
Вести.Ru: последние новости
iPad и видеоигры: маленькие американцы загадали желания на Рождество Казахстанец изобрел стоклеточные шахматы На рыбных торгах в Японии голубого тунца продали за 39 миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасные люди, которых вы встретите на пляже29
Почему известный актер сорвался со скалы13
Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа48
Самые дикие секс-традиции10
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту207
Видео
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
00:45
Уборщик расплакался, получив конверт от студентов
Люди
09:21
Мифические места, которые действительно существуют
Места
06:10
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов
Люди
12:08
Были ли пришельцы в Розуэлле
Безумный мир
05:28
Женщина обдурила США историей о теракте 11 сентября
Люди
10:04
Мистические эксперименты ЦРУ
Безумный мир
02:18
Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа
Места В мире
12:24
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение