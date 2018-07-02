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«Праздник — это хорошо, но надо думать о будущем»
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«Праздник — это хорошо, но надо думать о будущем» 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Людей приехало очень много, у всех позитивные эмоции. В городе образовалась прекрасная атмосфера праздника, коммунальные службы работают оперативно, быстро устраняют аварии в центре города.
Я даже на матч вчера сходил. Стадион хороший, большой, все видно, волонтеры работают слаженно. Логистика у меня не вызвала затруднений ни в одном месте. Фанаты попали прямо в сказку: проезд на транспорте бесплатный, халявные путеводители и экскурсии. Но атмосфера не моя — очень много пьяных людей, которые пьют пиво, едят сосиски. Но, надо отметить, что все вели себя достойно.
Что касается нашего сегмента, то да, рестораторы, работающие в центре, смогли увеличить выручку, правда не все. В основном повезло тем, кто сделал акцент на пиве-сосисках, а у кондитерских и кофеен трафик остался практически на том же уровне.
Но глядя на все это безудержное веселье, я стараюсь объективно оценивать ситуацию. Праздник — это хорошо, но надо думать о будущем. Очевидно, что мы в городе создали Потемкинскую деревню, которую надо будет потом каким-то образом содержать. То есть, самый главный вопрос, который возникает не только у меня: а как мы распорядимся всем наследием, которое останется после Чемпионата мира? Что в конечном итоге будет со стадионом, как он будет эксплуатироваться?
С точки зрения туристской привлекательности, да, Нижний Новгород узнали. Узнаваемость бренда — это прекрасно. Но как мы им воспользуемся? Надо у людей спрашивать: что вам запомнилось, что вы хотели еще увидеть?
Я считаю, что раньше мы не дорабатывали в продвижении Нижнего Новгорода как такового. При чем, это недоработака не только властей, а в первую очередь, нижегородского бизнеса, который разобщен и не работает на продвижение общей цели, каждый играет сам за себя. А регион надо развивать совместно власти и бизнесу.
У нас уникальный город, в котором сливают две великие российские реки—Ока и Волга. У нас город набережных, вообще такого ландшафта нет ни в одном городе. И именно в этом надо опираться на развитии региона. А пока вопросов остается больше, чем ответов».
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