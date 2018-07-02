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Венчурный фонд Grishin Robotics инвестирует $100 млн в проекты на технологии Unreal Engine 4
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Венчурный фонд Grishin Robotics инвестирует $100 млн в проекты на технологии Unreal Engine 4 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Инвестиции направлены на поддержку проектов с разработками в сфере «умных компьютеров» и искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, объектно-ориентированное моделирования для роботов и других, уточняется в сообщении.
«Сотрудничество Grishin Robotics и Epic Games открывает новые горизонты для робототехники и приближает будущее, в котором роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Мы работаем в индустрии, где высокие результаты сопряжены с высокими рисками. Поэтому наша задача — не только делиться с партнерами знаниями и опытом, но и помочь справиться с непредвиденными трудностями», — отметил Гришин.
В настоящее время технологии Epic Games используются в космической индустрии, производстве кинофильмов, архитектуре, дизайне автомобилей и другом.
В робототехнике UE4 помогает создавать максимально приближенные к реальности 3D-модели сценариев для обучения и тренировки роботов.
Технология сокращает время и затраты на создание и тестирование роботизированных прототипов, в целом увеличивая эффективность разработок в сфере робототехники и повышая уровень интерактивного взаимодействия роботов, пояснили в Grishin Robotics.
Подать заявку на финансирование стартапы могут на официальном сайте Grishin Robotics.
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