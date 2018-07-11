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10 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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10 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 21 минуту назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.
Ляйсан Утяшева поделилась редкой газетной вывеской: «Фото в шведской газете, мне 10 лет».
Анита Цой и Ирина Павлиашвили объявили о пополнении в семьях.
Анастасия Стоцкая опубликовала фото подросших детей. Наталья Подольская показала, как проводит время ее сын: «Ужин у серьезных людей. Взрослым вход воспрещен. Вот и славненько».
Альбина Джанабаева, Инна Маликова и Светлана Бондарчук продемонстрировали фигуры в купальниках. Синди Кроуфорд похвасталась худобой:
Татьяна Навка и Наталья Чистякова-Ионова показали гибкость. «Не ждите ответы от кого-то, ищите их в себе», — написала последняя и пожелала всем спокойной ночи.
Екатерина Андреева поделилась опытом.
Фото: instagram
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