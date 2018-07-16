14-15 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.
Юлия Савичева показала свое детское фото и обратилась к дочке: «Вчера моей доченьке Ане исполнился год. На этой фотографии мне тоже где-то год-полтора. Я благодарна всевышнему за то, что он дал нам с мужем это чудо. В жизни каждому выпадают испытания. И мы не испугались, мы верили друг в друга, поддерживали и любили, и все получилось. Будь здорова родная! Хоть я и не смогла быть рядом физически в этот знаменательный день, я всегда рядом с тобой душой, сколько бы километров не было между нами. Пишу все это потому, что знаю, когда ты вырастешь, ты все прочтешь. Нас поздравляют столько неравнодушных людей! Неожиданно и приятно. Спасибо! С днем рождения тебя и нашу семью! Безгранично люблю тебя. Твоя мама».
Анна Хилькевич показала забавное фото наследницы: «По этому взгляду можно прочитать многое! Ох, уж эти девочки».
«Для здоровья женщин восхищенные взгляды мужчин важнее, чем калории и лекарства», — считает примерившая образ дворянки Ольга Орлова.
Светлана Бондарчук прокатилась с подругой на метро.
Анна Семенович познакомила подписчиков с младшим братом: «Фото называется-скрипит, но держит! Когда, 30 лет назад меня ночью разбудил папа и сказал, что у меня родился братик, я была очень не довольна. Я вообще у родителей просила сестру, а тут какой-то братик, что с ним делать: в куклы не играет, косички не заплести, да еще и дерется — полный крах моим мечтам. Зато сейчас я понимаю, как хорошо, что у меня младший брат. Можно прыгать с него в бассейне, послать в бар за коктейлем и он преданно терпит все издевательства от старшей сестры. Хорошо, что у меня нет младшей сестры, моложе меня на 7 лет, да ещё и такой же красивой, как Я. Зато я эксклюзивная Аня, в единственном экземпляре, спасибо родители за брата», — написала она.
Алика Смехова похвасталась фигурой в купальнике. Мария Шарапова показала горячее фото.
Фото: instagram