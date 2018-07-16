16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.
Елена Захарова вдохновляется морским пейзажем. Елена Исинбаева впервые пришла на тренировку после рождения сына.
Катя Лель и Алексей Чадов также посвятили время спорту, а Максим Виторган показал, как «издевается» над своим тренером: «Поиздевался напоследок на @dmitry_ozerskiy в #protrenerжуковка. Наши праздничные футбольные споры закончены. И теперь переходим к рутине и у меня не будет возможности отлынивать под благовидным предлогом. ;-))».
Яна Рудковская показала трогательное видео с сыном Сашей.
Алиса Аршавина поделилась фрагментами прогулки Андрея Аршавина с дочкой Есенией.
Анна Семенович устроила жаркие танцы на Крите.
Екатерина Андреева примерила кокошник.
Стас Костюшкин откровенно высказался о фонограмме.
Фото: instagram