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16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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16 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.
Елена Захарова вдохновляется морским пейзажем. Елена Исинбаева впервые пришла на тренировку после рождения сына.
Катя Лель и Алексей Чадов также посвятили время спорту, а Максим Виторган показал, как «издевается» над своим тренером: «Поиздевался напоследок на @dmitry_ozerskiy в #protrenerжуковка. Наши праздничные футбольные споры закончены. И теперь переходим к рутине и у меня не будет возможности отлынивать под благовидным предлогом. ;-))».
Яна Рудковская показала трогательное видео с сыном Сашей.
Алиса Аршавина поделилась фрагментами прогулки Андрея Аршавина с дочкой Есенией.
Анна Семенович устроила жаркие танцы на Крите.
Екатерина Андреева примерила кокошник.
Стас Костюшкин откровенно высказался о фонограмме.
Фото: instagram
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