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17 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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17 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.
Анфиса Чехова отдыхает в Праге.
Мария Погребняк рассказала, о каком мире для своих сыновей мечтает: «Очень хочется стабильности и мира на Земле🤗Но только совместными усилиями мы можем достичь этого. 🙏🏻 В наш век информатизации надо, чтобы в соц.сетях было больше историй о счастливых семейных парах, больше доброты и любви! Мне как маме важно, в каком мире будут жить мои дети! Хватит жить ради хайпа! Мне кажется, что многие специально прикидываются плохими девушками и парнями, чтобы просто хайпануть ради лайков и подписчиков! Но после такой славы заслужить положительную репутацию будет очень сложно!🤦🏼‍♀️».
Полина Диброва с размахом отметила день рождения. Беременная Анна Хилькевич поделилась фрагментом прогулки с дочерью Арианной.
Саша Project покоряет «планку»: «Планка даётся мне тяжело! Но я каждый день добавляю по 10 секунд и потом ещё добавляю подъемы на руки)🙈 не судите строго😅 я только начинаю эксперимент 💃🏻☀️».
Андрей Малахов показал неожиданное фото с Викторией Боней: «А мы улетели. А там еще немного и Прованс… #наташапрости #каникулыбонифация». Николай Басков поделился селфи из звукозаписывающей студии. Инна Маликова провела отличную тренировку на свежем воздухе.
Любовь Толкалина поделилась впечатлениями о фильме Кирилла Серебренникова «Лето»: «В 7 раз посмотрела фильм ЛЕТО Кирилла Серебренникова… вот празднуем! как же хочется хулиганить дурачиться и бесчинствовать! Воистину это картина для живых».
Фото: instagram
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