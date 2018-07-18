18 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Полина Гагарина призналась, почему отсутствовала в Instagram два дня: «Мы на даче и я работаю Мамой в полном смысле этого слова и это кайф! Мы плавали в бассейне (ну то есть Миюша, в своём надувном), ели песок из песочницы 🤦🏼‍♀️, бегали на перегонки по травке и, конечно же, вкусно обедали на свежем воздухе, едой, приготовленной на гриле!». У Лены Темниковой выходной, а Екатерина Варнава показала австралийские танцы.

Симона Юнусова рассказала, почему ее внучка Алиса не сможет выступить на отчетном концерте своей балетной школы: «Бывает так: готовишься к выступлению, нервничаешь, шьёшь костюмы, считаешь часы, собираешь сумки с реквизитом и вдруг, накануне у ребёнка поднимается температура до 39!😭😭😭 Уже ночью, меняя мокрое полотенце на горячем лобике, понимаешь, что всё, мы никуда не едем! Мысль о том, что всех подвёл сидит, как заноза и не даёт сомкнуть глаз! Утром говорю Алисе, что для нас концерт не состоится. Слёзы градом…потом главный вопрос:— Это значит, что Филипп будет танцевать с другой девочкой?!😭 Что тут скажешь? — Да, в жизни так бывает, есть вещи, которые от нас никак не зависят, но мы будем рядышком, я от тебе не отойду. Мы будем смотреть на часы и желать удачного выступления нашим детям, мамам, артистам и педагогам! Простите дорогие зрители! Я точно знаю, что вы останетесь довольны, все очень старались! Так бывает… @masterskayabaletacamp @vladimirolga @rusgavisov @dnk_kids 🙏😔 P. S Ничего, мы ещё потанцуем! Впереди третья смена! А у нас пижамная вечеринка под Нурофеном!💪🙌❤️».

Фото: instagram