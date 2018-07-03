2 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Инна Маликова рассказала о влиянии моря и солнца на количество селфи в ее блоге: «Давненько у меня в ленте не было портретов… Ну оно собственно и понятно. С нашим климатом и графиком, какие уж там портреты. Но как толко за плечами оказываются два дня моря, солнца, и главное морского воздуха — все, ты сразу человек».

Ольга Шелест показала забавное фото мужа: «Когда у тебя две дочери, у тебя всегда идеальный маникюр».

Анна Седокова показывает откровенные фото «на спор»: «На самом деле, эта фотка должна показать великолепное мастерство фотографии от @domokhozi, нереально красивую попу @ksu. m0430 и божественный купальник от @boudoirbyalinailina. И да, я помню про свой должок с бананом. Я все помню и начинаю воплощать».

Лера Кудрявцева показала «футбольное» фото с мужем и процитировала известного блогера: «Иностранные болельщики выдали нам аванс любви и доверия, и мы горячо ответили им тем же. Мы так истосковались по дружбе, что готовы для этих мундиальцев на все. Ведь на самом деле ЧМ внёс в нашу размеренную и серую жизнь праздник. Западные СМИ в шоке, Россия обманула их ожидания. Россия обманула и наши ожидания, мы сами пока не можем сообразить, с чего это мы такие хорошие) Кто — то считает, что это просто менталитет такой: мы можем лупить соперников в Марселе, но у себя дома отдадим гостям последнюю рубашку. В повседневной жизни иностранцы бы столько теплоты не нашли, но просто слишком много лжи о России в мире, и люди пользуются шансом доказать, что тут не Мордор. Многие уже опасаются » и вот они уедут — и как же?снова те же угрюмые Морды в метро? « Может быть и правда мы на месяц показали миру и соотечественникам, как умеем радоваться? А завтра опять вернётся — как было до того? Но нам понравилось и мы запомнили! И это— главная победа чемпионата. Мы увидели, какими свободными и открытыми можем быть. Как можем болеть за себя и за других, помогать, подбадривать, гордиться и, чуть смущаясь — улыбаться!»

Фото: instagram