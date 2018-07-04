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3 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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3 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.
Милана Кержакова дала интервью Ксении Собчак и показала фото с сыном после скандала с наркотиками. Дарья Мельникова показала нестандартное фото семьи. Певица Жасмин рассказала о хитрых детях: «Впечатления дня: дочка, оказывается, растет той еще хитрюгой. Дома я не разрешаю детям много сладкого. На отдыхе Маргарита четко раз в день получает мороженое, но по нашему уговору только одно. Каждый раз, когда ребенок доедает мороженое, подходит ко мне и с самой искренней мордашкой говорит: мама, я совсем чуть-чуть поела, не целую мороженку и даже не половинку. Спрашиваю: как так, ты же любишь мороженое. Ребенок в ответ: ну-у, оно у меня таяло, стекало и капало на пол. Я: Иии? Маргаритка: Получается, я ведь не целое съела и мне можно еще одно купить!»
Яна Рудковская надела ментоловое мини-платье и спровоцировала новые обсуждения своего возраста и фигуры.
Сергей Лазарев показал фото 200-летней давности.
Катя Гордон заинтриговала подписчиков: «Сегодня в рамках судебного заседания мы получили информацию под протокол о причинах поведения Вадима Казаченко, и отказались от иска. Мы с ужасом поняли, кто стоял за этим конфликтом, издевательствами над женой и ребёнком. Это дело для уголовного разбирательства, а не хвори Вадима. Подробности позже…»
Фото: instagram
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