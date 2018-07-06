5 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поделились милым селфи: «Нашла этого парня в машине», — написала актриса. Елена Летучая с мужем преодолели путь Минск-Варшава на мотоциклах. Марина Юдашкина поделилась семейным фото из Израиля. Катя Лель с семьей сходила в кино. Наталья Подольская и Полина Гагарина тоже продемонстрировали семейную идиллию.
Дженнифер Лопес, «татушка» Юлия Волкова, актрисы Екатерина Волкова и Эвелина Бледанс показали летние снимки.
Татьяна Навка показала опасные развлечения с дочерью:
Алла Довлатова поделилась опытом:
Наталья Водянова похвасталась подарком младшего сына.
Анфиса Чехова показала, какой она была в детстве: «О, нашла свое обнаженное фото досисечного периода. Кажется, это был последний год, когда я загорала без лифчика. В те времена Крым был наш, в принципе как и Украина. Мы все были одно целое. Союз Советских Социалистических Республик. Бабушка с мамой возили меня в Евпаторию, о которой у меня остались смутные воспоминания. Сметана в стакане на завтрак, которую я до сих пор терпеть не могу. Медузы, в огромном количестве плавающие у берега. Я даже как-то попыталась засушить одну медузу на балконе, чтобы увезти ее в Москву. Но на солнечном балконе, она высохла и испарилась. Как я плакала тогда. Еще помню йодистый запах моря, и как с истерикой меня каждый раз вытаскивали из воды. Моя память не очень хорошо удерживает воспоминания о прошлом».
Мария Шумакова продолжила рассуждения о российских мужчинах и женщинах:
Певица Натали опубликовала интригующее видео:
Инна Маликова рассказала и показала секрет идеальной фигуры:
Лариса Вербицкая похвасталась гибкостью и рассказала о своем питании: «Мне нравится хорошо выглядеть, а без хороших суставов и отличных сосудов это сделать сложно и, пожалуй, даже невозможно. Так что в моей косметичке есть еще и витамины молодости. Витамины D, C, Omega-3 известны. А есть еще витамин К. Самый полезный из всей группы витаминов К стал витамин К-2. Он поддерживатет молодость суставов, сохраняет эластичность сосудов, помогает усваивать витамин D, снижает риск онкологии, регулирует уровень сахара в крови. Лучший источник витамина К 2 это растительные продукты, особенно листовая зелень (шпинат, листовая капуста)».
Фото: instagram