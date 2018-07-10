9 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Любовь Толкалина похвасталась достижениями дочери: «Мария неделю рисовала знаменитые Волошинские места… делала наброски, акварели… участвовала в пленере » Легенда Крыма» и вот сегодня в Феодосийском музее А. Грина все это закончилось выставкой».

Певица Слава тоже восхищена: «Моя русалочка!»

Надежда Мейхер-Грановская показала растяжку: «И так всю жизнь… То в продольном, то в поперечном… Страсть как люблю „экстрим“))».

Фото: instagram