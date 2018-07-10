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9 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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9 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.
Любовь Толкалина похвасталась достижениями дочери: «Мария неделю рисовала знаменитые Волошинские места… делала наброски, акварели… участвовала в пленере » Легенда Крыма» и вот сегодня в Феодосийском музее А. Грина все это закончилось выставкой».
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Полина Гагарина удивила новым образом:
Надежда Мейхер-Грановская показала растяжку: «И так всю жизнь… То в продольном, то в поперечном… Страсть как люблю „экстрим“))».
Фото: instagram
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