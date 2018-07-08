Беременная Нюша показала очень трогательное фото с мужем

В честь Дня семьи, любви и верности звезды публикуют в Instagram очень трогательные и нежные фотографии со своими самыми близкими людьми.

Нюша, которая скоро впервые станет мамой, опубликовала фото с супругом, Игорем Сивовым, который очень нежно держит руку на ее округлившемся животе.

— подписала певица фото.

Мария Кожевникова поделилась с фолловерами семейным снимком с супругом и детьми: «Семья — это царство отца, мир матери и рай для детей! Всех с днём семьи, любви и верности!».

«Доброго воскресного дня! Сегодня в нашей стране отмечается светлый праздник — День семьи, любви и верности🕊 Семья — главное богатство в жизни человека. Берегите, цените и любите друг друга! Истинное счастье в глазах родных людей, пусть же ваш семейный очаг всегда горит и дарит тепло, а сердца бьются в такт. Проведите этот день в кругу близких, скажите ещё раз, как вы их любите», — поздравила всех Зара.