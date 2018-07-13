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Одно лицо: новые звезды Instagram, как две капли воды похожие на Гомес, Шейк, Кардашьян и других звезд
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Одно лицо: новые звезды Instagram, как две капли воды похожие на Гомес, Шейк, Кардашьян и других звезд 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Многие из нас хотят быть похожими на голливудских звезд. И если одни свои мечты воплощают в реальность при помощи пластических хирургов, то другим просто повезло родиться чертовски похожими на селебрити. WMJ.ru полазил по просторам Сети и нашел тех, кого практически невозможно отличить от знаменитостей, благодаря чему они стали новыми звездами Instagram!
Возьмем, к примеру, мексиканку Софию Солярис. Взглянув на нее, невольно задаешься вопросом: «Селена, ты ли это?!» Девушка настолько сильно похожа на Гомес, что вполне могла бы замещать певицу на сцене, и никто бы, скорее всего, разницы не заметил.
А вот американка Марди Шейклфорд успешно пользуется своей схожестью с Майли Сайрус и даже выиграла 250 долларов на конкурсе двойников певицы. Марди действительно не отличить от Майли: короткие волосы, татуировки, характерные для Сайрус позы на фото. Как признается девушка, ей нравится быть двойником звезды и, более того, она сама порой ощущает себя знаменитостью.
— говорит Марди.
И если предыдущие двойники не отрицают своего сходства со звездами, то сестры Соня и Файза Али, напротив, считают, что ничего общего с Ким Кардашьян и Кайли Дженнер у них нет: «Те, кто давно с нами общаются, наши близкие и друзья, никогда не замечали сходства с Ким и Кайли. Мы не стараемся быть ни на кого похожими. Мы даже одеваемся не так, как эти звезды».
Но, похоже, девушки лукавят, и фото в Instagram тому подтверждение. Соня и Файза одеваются, красятся и даже позируют точно так же, как Ким с Кайли!
А других двойников звезд увидишь в нашей фотогалерее!
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Фото:Global Look Press, Instagram
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