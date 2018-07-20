Самые смешные пародии на сексуальные и горячие фото Кардашьян, Ратажковски и других звездных красоток

Голливудские звезды всегда выглядят безупречно. И не только на красных ковровых дорожках, но и на снимках в своих Instagram-аккаунтах.

Однако не стоит забывать, что зачастую за этими красивыми кадрами стоит упорная работа стилистов, визажистов, а также хороший свет и, конечно же, фотошоп. А что, если вместо селебрити такие же фото делали бы обычные люди, только без посторонней помощи и других примочек, способных превратить обычный снимок в шедевр?

Этим вопросом задалась австралийская актриса, комик, писательница Селеста Барбер и решила провести свой эксперимент. В своем Instagram она запустила проект Celeste Challenge Accepted, в рамках которого начала пародировать самые знаменитые фото и видео звезд.

— заявила Селена в одном из интервью.

Проект актрисы стал настолько успешен, что сейчас ее Instagram насчитывает больше четырех миллионов подписчиков, а сама Барбер гастролирует по США и Австралии, рассказывая о создании смешных снимков, видео и своих взаимоотношениях со звездами. К слову, сами селебрити на пародии девушки не обижаются, а некоторые и вовсе являются ее поклонниками.

Больше пародий на фото знаменитостей смотри в нашей фотогалерее. И подписи к ним, кстати, Селеста ставит не менее смешные. Так что, поверь, хорошее настроение тебе обеспечено!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram