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Самые смешные пародии на сексуальные и горячие фото Кардашьян, Ратажковски и других звездных красоток
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Самые смешные пародии на сексуальные и горячие фото Кардашьян, Ратажковски и других звездных красоток 

WMJ.ru 25 минут назад
Фото: WMJ.ru
Голливудские звезды всегда выглядят безупречно. И не только на красных ковровых дорожках, но и на снимках в своих Instagram-аккаунтах.
Однако не стоит забывать, что зачастую за этими красивыми кадрами стоит упорная работа стилистов, визажистов, а также хороший свет и, конечно же, фотошоп. А что, если вместо селебрити такие же фото делали бы обычные люди, только без посторонней помощи и других примочек, способных превратить обычный снимок в шедевр?
Этим вопросом задалась австралийская актриса, комик, писательница Селеста Барбер и решила провести свой эксперимент. В своем Instagram она запустила проект Celeste Challenge Accepted, в рамках которого начала пародировать самые знаменитые фото и видео звезд.
— заявила Селена в одном из интервью.
Проект актрисы стал настолько успешен, что сейчас ее Instagram насчитывает больше четырех миллионов подписчиков, а сама Барбер гастролирует по США и Австралии, рассказывая о создании смешных снимков, видео и своих взаимоотношениях со звездами. К слову, сами селебрити на пародии девушки не обижаются, а некоторые и вовсе являются ее поклонниками.
Больше пародий на фото знаменитостей смотри в нашей фотогалерее. И подписи к ним, кстати, Селеста ставит не менее смешные. Так что, поверь, хорошее настроение тебе обеспечено!
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Фото:Instagram
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