Седокова показала страсть с роковой красоткой, Бузова — упругие ягодицы, а Клюкина — свадебное платье: топ видео из Instagram звезд

WMJ.ru продолжает радовать тебя рубрикой, в которой мы собираем самые яркие видео за неделю из Instagram звезд.

— написала Ольга Бузова.

Анна Седокова поделилась с подписчиками тизером нового клипа «Ни слова о нем», в котором целуется в ночном клубе с девушкой. По сюжету певица попадает в клуб, посетительницами которого являются только женщины. А Настя Кудри выложила видео со съемок нового клипа, о котором пока ничего не известно. Напомним, недавно у хип-хоп-исполнительницы вышло новое видео на песню Marshmallow.

Модель и победительница шоу «Холостяк» Даша Клюкина прилетела в Лондон за свадебным платьем. Дарья опровергла слухи о своем замужестве, которые сама же и породила, попросив подписчиков в Instagram помочь ей выбрать свадебное платье. Но, как оказалось, замуж победительница шоу «Холостяк» в ближайшее время не собирается, а образ невесты примеряла для рекламы духов.

Ани Лорак показала бэкстейдж со съемок клипа на песню «Сумасшедшая», который снимали на острове Крит. Съемочная группа, включая артистку, рисковала жизнью, снимая погоню за самолетом прямо на взлетной полосе, но все закончилось благополучно.

— поделилась певица.

Футбол окружает нас везде. Так, на концерте Полина Гагарина пела «Кукушку», и тут Россия сравняла счет. Толпа просто взорвалась. На 115-й минуте защитник сборной России Марио Фернандес сравнял счет в матче со сборной Хорватии. Исполнение песни «Кукушка» получилось вдвойне эмоциональным.

Чемпионат мира уже подходит к концу, а актер Константин Крюков первый раз побывал на матче. Артист выложил видео с матча, а подписчики подметили его навыки монтажа: «В вас, Костя, пропадает оператор или режиссер».

— написал Крюков.

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Текст/видео: Екатерина Худякова