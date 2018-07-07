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T-killah бьет тату на лице, Бородина вспоминает свадьбу, а Земфира поет в Казани: топ видео из Instagram звезд
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T-killah бьет тату на лице, Бородина вспоминает свадьбу, а Земфира поет в Казани: топ видео из Instagram звезд 

WMJ.ru 23 минуты назад
Фото: WMJ.ru
WMJ.ru продолжает радовать тебя рубрикой, в которой мы собираем самые яркие видео за неделю из Instagram звезд.
Рэп-исполнитель T-killah выложил в своем Instagram видео, как ему на лице делают татуировку «Россия Игорь» после победы российской сборной в матче 1/8 финала ЧМ по футболу против Испании. Однако не все фанаты оценили подвиг и понадеялись, что тату временное. Рэпер не пояснил, как долго собирается ходить с «Игорем» на лице.
А вот певец Алексей Воробьев никаких обещаний не давал, он взял и показал фанатам, как мастерски владеет мячом.
Ксения Бородина со своим мужем Курбаном Омаровым отметили три года совместной жизни. Несмотря на разногласия в семье, пара продолжает выкладывать романтичные фото и видео.
— написала в своем блоге телеведущая.
Анна Семенович выложила тизер клипа на песню «Стори». В видео девушки приезжают на курорт, различными путями пытаются привлечь внимание мужчин, которые всячески их игнорируют.
Певица Нюша опубликовала бэкстейдж со съемок клипа Goalie Goalie. Съемки проходили в солнечном Лос-Анджелесе этой весной. В пятиминутном видео фанаты могут увидеть закулисье происходящего процесса: гримерку Нюши и Араша, их костюмы, огромную команду, которая трудилась над созданием клипа.
Рената Литвинова выложила видео с концерта Земфиры в Казани в рамках программы FIFA Fan Fest. Выступление Земфиры продолжалось около часа. «Минус 140», «Непошлое», «Кофевино» — знакомые хиты звучали в новой электронной обработке.
— порадовала собравшихся Земфира.
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Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru
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