Темникова зажигает на сцене под дождем, Хилькевич играет с дочкой в песочнице, а Погребняк с сыновьями — в футбол: топ…

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31-летняя звезда «Универа» Анна Хилькевич вот-вот станет мамой во второй раз, а пока актриса проводит время с малышкой Арианной, которая в скором времени получит статус старшей сестры!

Тимати представил новый клип «Ракета», в котором собрал небывало масштабную команду артистов лейбла Black Star: Мота, Егора Крида , Скруджи, Наzиму и Terry.

Елена Темникова выступила в рамках фестиваля FAN FEST MOSCOW, который прошел 15 июля, в день завершения Чемпионата мира по футболу. Фанатов футбола и поклонников творчества Елены Темниковой не смутила плохая погода.

Цепи, неон, обнаженные тела, огонь и страсть — Настя Кудри выложила видеоприглашение на свой концерт, который пройдет 9 сентября в Москве. Недавно певица поделилась видео со съемок этого клипа.

Полина Гренц снова радует подписчиков своим пением. Актриса исполнила хит певицы Монеточки «Каждый раз». Не так давно Полина перепела песню Elvira T, чем очень удивила своих фанатов.

Мария Погребняк умеет не только вкусно готовить рыбу, но и здорово играть в футбол.

— написала Мария.

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Текст/видео: Екатерина Худякова