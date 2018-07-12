Ещё
Звезда «Дома-2», выложив фото в мини-шортиках, раскритиковала российских женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Дома-2», выложив фото в мини-шортиках, раскритиковала российских женщин 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Камирен посвятила серию публикаций в Instagram взаимоотношениям мужчин и женщин. Она дала девушкам восемь главных советов о поведении, указав распространенные ошибки представительниц прекрасного пола.
Рекомендации она сопроводила фотографиями в экстремально коротких джинсовых шортиках. В ответ подписчики Элины в Instagram обрушились на нее с критикой: дескать, незамужняя мать-одиночка, выкладывающая такие фото, не имеет права учить российских женщин жизни.
Как сообщает URA.RU, пользователи разделились на два лагеря: на тех, кто восхищается звездой, и тех, кто открыто критикует.
— Попа — респект! Ее-то и не хватало в ленте!
— Как можно быть настолько неотразимой?
— Как можно давать советы, если вы сами неудачливы! От вас сколько мужчин ушли?
— Советы раздает, а сама одна…
Уроженка Тюмени сейчас действительно не замужем. На телепроекте «Дом-2» Элина пыталась построить отношения с Алексеем Самсоновым и Александром Задойновым. От последнего у нее родилась дочь, но после ухода с проекта их совместная жизнь так и не увенчалась успехом — в результате свадьбу отменили.
В последнее время Элина активно занимается блогингом: ведет страничку в Instagram и канал на YouTube.
Пятый канал: последние новости
«Чертовски люблю тебя, детка» — итальянец сравнил Петербург с желанной женщиной Усы надежды и фото в трусах: как российские звезды болеют за сборную Селфи с акулами едва не стоило беззаботной американке жизни
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Находки Второй мировой, в которые сложно поверить6
За что расстреляли трех советских школьников1
Певец Шура: я начинал бомжем, так и продолжаю!7
Самые безумные теории заговора2
Какие фамилии носят потомки Рюриковичей2
Видео
02:07
Мужчина заменил лампочку и восхитил Сеть
Безумный мир
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
04:24
Эти факты изменят ваше представление об истории
Истории
06:40
Подтверждения того, что в жизни кругом обман
Безумный мир
11:37
Запрещенное оружие, которое всё-таки используется
Безумный мир
13:22
Загадки истории, которые все-таки разгадали
Истории
07:11
Вещи, которые раньше выглядели по-другому
Вещи
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
13:21
Как погода влияет на историю
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение