Звезда «Дома-2», выложив фото в мини-шортиках, раскритиковала российских женщин

Камирен посвятила серию публикаций в Instagram взаимоотношениям мужчин и женщин. Она дала девушкам восемь главных советов о поведении, указав распространенные ошибки представительниц прекрасного пола.

Рекомендации она сопроводила фотографиями в экстремально коротких джинсовых шортиках. В ответ подписчики Элины в Instagram обрушились на нее с критикой: дескать, незамужняя мать-одиночка, выкладывающая такие фото, не имеет права учить российских женщин жизни.

Как сообщает URA.RU, пользователи разделились на два лагеря: на тех, кто восхищается звездой, и тех, кто открыто критикует.

— Попа — респект! Ее-то и не хватало в ленте!

— Как можно быть настолько неотразимой?

— Как можно давать советы, если вы сами неудачливы! От вас сколько мужчин ушли?

— Советы раздает, а сама одна…

Уроженка Тюмени сейчас действительно не замужем. На телепроекте «Дом-2» Элина пыталась построить отношения с Алексеем Самсоновым и Александром Задойновым. От последнего у нее родилась дочь, но после ухода с проекта их совместная жизнь так и не увенчалась успехом — в результате свадьбу отменили.

В последнее время Элина активно занимается блогингом: ведет страничку в Instagram и канал на YouTube.