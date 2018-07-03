Стебете Неймара? Зря — его можно понять.

Вы же уже наверняка успели посмеяться над кривляниями Неймара, правда? Над всеми этими мемами, где он корчит лицо страдальца, которому оттяпали половину ноги, хотя на деле лишь слегка промассировали голеностоп. И уж точно вы, или ваши друзья, родители или просто знакомые говорили что-то типа «ты только посмотри на этого клоуна, сколько можно постоянно симулировать?»

Все так, Неймар и правда порой сильно переигрывает, но всеобщего хейта он не заслуживает. И вот почему:

1. Он тащит сборную

Одно дело — поржать над десятком пируэтов Неймара по газону после минимального касания. Другое — судить об его игре исключительно по излишней театральности на поле. Неймар в первых турах немного ушел в тень на фоне шикарной игры Коутиньо. Но сама феерия в исполнении хавбека «Барсы» — результат того, что соперник сосредоточен в первую очередь на его партнере с 10-м номером на спине.

В плане работы на команду и создания голевых моментов из ничего Неймар по-прежнему главный в бразильской сборной. В той же игре с Мексикой он затащил чуть ли не в одиночку (хотя хорош был и Виллиан), в матче с Коста-Рикой, в котором у него ничего не получалось, добился своего и забил (пусть и устроил после финального свистка излишне драматичную сцену, чуть не затопив слезами весь Крестовский остров). Неймар — лидер и царь сборной Бразилии, пока что показывающей самый цельный футбол на турнире. Это — главное. А симуляции и кривляния — лишь забавный придаток.

2. Его и правда часто бьют

И порой очень больно. Уже в первом матче Неймар установил рекорд чемпионатов мира — швейцарцы сфолили на нем 10 раз, столько не роняли ни одного игрока в истории. В игре с Коста-Рикой его отоварили еще четыре раза, с Сербией — три, с Мексикой — шесть. Многовато, не находите? Согласно статистике, Неймара на этот турнире бьют чаще всего. Притом с большим отрывом.

3. Неймар выжимает из этих фолов максимум

А именно сажает оппонентов на карточки и своими театральными постановками давит на арбитра, который после следующего удара точно посадит соперника на горчичник, если он не сделал этого ранее. Неймар с детства выделяется феерической техникой и скоростью, с того же детства соперник чаще всего останавливает его именно фолами, и Ней адаптировался к этому. Он осознает последствия этих ударов, осознает, что лишний раз надавив на эмоции судьи, рано или поздно спровоцирует его показать лишнюю карточку сопернику. Честно ли это? С какой стороны посмотреть. Но Неймара и правда бьют по ногам, это видно на всех повторах, и переигрывать он может сколько угодно, пусть и до комичного. Пока правила этого не запрещают.

4. Ваш кумир Роналду делал так же И что с этих симуляций? Это болезнь молодости, желание поиграть на публику, показать, насколько ты превосходишь оппонента и что он может остановить тебя только грубым фолом. Криштиану повзрослел и отказался от вредной привычки (ну, почти), хотя в те же 26 лет исполнял и покруче Неймара. Конечно, отдельного уважения заслуживают игроки типа Месси или Иньесты, которых бьют по ногам не реже, но они обходятся без концертов, падений на ровном месте и слез на глазах. Но не всем же быть идеальными.

Лучше обсуждайте футбол Неймара, ведь в первую очередь он — прекрасный игрок. А его шутовское поведение оставьте на его же совести.

Материалы, в которых можно еще поржать над Неймаром, если вы еще этого не сделали: