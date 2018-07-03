Вы же уже наверняка успели посмеяться над кривляниями Неймара, правда? Над всеми этими мемами, где он корчит лицо страдальца, которому оттяпали половину ноги, хотя на деле лишь слегка промассировали голеностоп. И уж точно вы, или ваши друзья, родители или просто знакомые говорили что-то типа «ты только посмотри на этого клоуна, сколько можно постоянно симулировать?»
Все так, Неймар и правда порой сильно переигрывает, но всеобщего хейта он не заслуживает. И вот почему:
1. Он тащит сборную
Одно дело — поржать над десятком пируэтов Неймара по газону после минимального касания. Другое — судить об его игре исключительно по излишней театральности на поле. Неймар в первых турах немного ушел в тень на фоне шикарной игры Коутиньо. Но сама феерия в исполнении хавбека «Барсы» — результат того, что соперник сосредоточен в первую очередь на его партнере с 10-м номером на спине.
В плане работы на команду и создания голевых моментов из ничего Неймар по-прежнему главный в бразильской сборной. В той же игре с Мексикой он затащил чуть ли не в одиночку (хотя хорош был и Виллиан), в матче с Коста-Рикой, в котором у него ничего не получалось, добился своего и забил (пусть и устроил после финального свистка излишне драматичную сцену, чуть не затопив слезами весь Крестовский остров). Неймар — лидер и царь сборной Бразилии, пока что показывающей самый цельный футбол на турнире. Это — главное. А симуляции и кривляния — лишь забавный придаток.
2. Его и правда часто бьют
И порой очень больно. Уже в первом матче Неймар установил рекорд чемпионатов мира — швейцарцы сфолили на нем 10 раз, столько не роняли ни одного игрока в истории. В игре с Коста-Рикой его отоварили еще четыре раза, с Сербией — три, с Мексикой — шесть. Многовато, не находите? Согласно статистике, Неймара на этот турнире бьют чаще всего. Притом с большим отрывом.
3. Неймар выжимает из этих фолов максимум
А именно сажает оппонентов на карточки и своими театральными постановками давит на арбитра, который после следующего удара точно посадит соперника на горчичник, если он не сделал этого ранее. Неймар с детства выделяется феерической техникой и скоростью, с того же детства соперник чаще всего останавливает его именно фолами, и Ней адаптировался к этому. Он осознает последствия этих ударов, осознает, что лишний раз надавив на эмоции судьи, рано или поздно спровоцирует его показать лишнюю карточку сопернику. Честно ли это? С какой стороны посмотреть. Но Неймара и правда бьют по ногам, это видно на всех повторах, и переигрывать он может сколько угодно, пусть и до комичного. Пока правила этого не запрещают.
4. Ваш кумир Роналду делал так же И что с этих симуляций? Это болезнь молодости, желание поиграть на публику, показать, насколько ты превосходишь оппонента и что он может остановить тебя только грубым фолом. Криштиану повзрослел и отказался от вредной привычки (ну, почти), хотя в те же 26 лет исполнял и покруче Неймара. Конечно, отдельного уважения заслуживают игроки типа Месси или Иньесты, которых бьют по ногам не реже, но они обходятся без концертов, падений на ровном месте и слез на глазах. Но не всем же быть идеальными.
Лучше обсуждайте футбол Неймара, ведь в первую очередь он — прекрасный игрок. А его шутовское поведение оставьте на его же совести.
Материалы, в которых можно еще поржать над Неймаром, если вы еще этого не сделали: