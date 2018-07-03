Segway предлагает вам заработать травму совершенно новым способом

Статистика медицинских служб в США за 2015-2016 годы указывает на 25854 случая детского травматизма, вызванного проблемами с ездой на ховербордах, гироскутерах и аналогичной технике. За те полтора десятка лет, что прошли с появления первого «сегвея», мир персональных электрических транспортных средств далеко продвинулся в противоположную от безопасности сторону. И у этой тенденции недавно появилось новое направление развития, анонсированное все тем же Segway. Стратегия компании: надо делать новые аппараты легче, дешевле и проще в управлении, все остальное — забота самого пользователя. В свежем рекламном ролике от Segway главные герои надели шлемы, что редко встречается в реальной жизни, но проигнорировали налокотники и наколенники. А их ноги в обуви просто стоят на самодвижущихся платформах, без крепления — авторы новинки под названием Drift W1 преподносят это как один из ее плюсов.

Встал и поехал, не заботясь о том, чтобы перебирать ногами, так как основную работу сделает электродвигатель. Данная категория устройств получила общее название e-Skates, но это при условии, что Segway победит в конкурентной борьбе компанию InMotion. Иначе боты с моторчиками будут называться Hovershoes — китайцы показали свою версию еще месяц назад и подробно озвучили характеристики, тогда как американцы все держат в тайне.

Нет информации ни о цене, ни о начале продаж Drift W1, однако в Segway прозрачно намекнули, что данная модель лишь первенец в ряду e-Skates. Вероятно, все прояснится во время выставки IFA 2018, которая пройдет в августе в Берлине.