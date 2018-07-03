Загадочный предмет обнаружен на американском пляже

Обломки странного металлического объекта вымыло на побережье Северной Каролины. Местные газеты моментально распространили целую серию одиозных спекуляций: хозяевами загадочного устройства уже успели назвать и русских шпионов, и пришельцев.

На месте вторую неделю работают военные эксперты береговой охраны. Впрочем, их догадки так же очень примерны — кто-то говорит, что это некий «экспериментальный радарный рефлектор», другие утверждают, что это «самый обычный русский радиоизотопный тепловой генератор».

Внешне прибор и в самом деле выглядит сбивающим с толку. Он сделан из прочного металла с примесью титана, по бокам сохранились останки солнечных батарей. Все это похоже на какую-то злую шутку: теория о том, что странное устройство было собрано специально, чтобы запутать власти, уже выдвигалась.