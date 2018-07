Люди с «хорошими лицами» сами себя закапывают 

Как уныло и безнадежно. На это даже не стоит тратить эмоции — можно просто смотреть, как люди с обрыдлыми «хорошими лицами» сами себя закапывают. Смотреть, словно это речка или костер, или пожар.

Потому что этих людей никто за язык не тянет, вопросов им давно не задают, молча не уважают их позицию, и чтобы не обижать больных, просто обходят стороной. Но почему-то им надо заниматься своей идейной дефекацией публично.

Вот, казалось бы, отличный был повод промолчать, прикинуться, якобы, нормальным несогласным с Путиным и умным оппонентом репрессивной машины, каковой является государство apriori.

Глядишь, избиратель, он же слушатель, он же читатель, он же много и трудно-работатель, он же пенсионно-выживатель, в общем, простой русский человек и подумал бы, что вы его радетели. И может быть, даже защитники от «ужасного диктатора».

Всего-то стоило сделать вид, что ты этот народ не так сильно презираешь, как в остальные нефутбольные и непраздничные дни. Промолчать, например. Не впадать в безумие при виде русского флага на Никольской, чуть-чуть порадоваться за то, что русские спортсмены в кои веки прыгнули выше головы в традиционно провальном для них виде спорта.

Или даже и не радоваться, а просто не нести чушь повышенной злобности. Сделать вид, что вы просто борцы с режимом, потому что вам за народ обидно. Разделить морфологически и семантически автократа и «страждущий под его игом» народ. Погладить народ по его неразумной головушке, пожалеть, как больного брата. Забрать у него из рук флажок и положить спать.

Но если и раньше им это удавалось с трудом — скрывать свою спесь и гадливость к notorious 86% населения, — то футбольный чемпионат окончательно снес им крышу и следить за языком им стало просто нечем. Все мощности мозгового процессора заняты кристально-чистой ненавистью.

Самое смешное, что именно эти люди придумали выражение «атмосфера ненависти», которое они же успешно превратили бессмысленным и частным употреблением в издевательскую труху.

«Рационально за сборную России не болеть, потому что любая победа над любой серьезной сборной для России случайна… Такая победа приносит только одно — укрепление рейтингов Владимира Путина » — учит нас из the land of the brave совсем юная воспитанница Венедиктова Орлова. Даже не нас. Она одергивает ту часть оппозиционных деятелей, которые посмели радоваться победе русской сборной.