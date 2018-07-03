Люди с «хорошими лицами» сами себя закапывают

Как уныло и безнадежно. На это даже не стоит тратить эмоции — можно просто смотреть, как люди с обрыдлыми «хорошими лицами» сами себя закапывают. Смотреть, словно это речка или костер, или пожар.

Потому что этих людей никто за язык не тянет, вопросов им давно не задают, молча не уважают их позицию, и чтобы не обижать больных, просто обходят стороной. Но почему-то им надо заниматься своей идейной дефекацией публично.

Вот, казалось бы, отличный был повод промолчать, прикинуться, якобы, нормальным несогласным с Путиным и умным оппонентом репрессивной машины, каковой является государство apriori.

Глядишь, избиратель, он же слушатель, он же читатель, он же много и трудно-работатель, он же пенсионно-выживатель, в общем, простой русский человек и подумал бы, что вы его радетели. И может быть, даже защитники от «ужасного диктатора».

Всего-то стоило сделать вид, что ты этот народ не так сильно презираешь, как в остальные нефутбольные и непраздничные дни. Промолчать, например. Не впадать в безумие при виде русского флага на Никольской, чуть-чуть порадоваться за то, что русские спортсмены в кои веки прыгнули выше головы в традиционно провальном для них виде спорта.

Или даже и не радоваться, а просто не нести чушь повышенной злобности. Сделать вид, что вы просто борцы с режимом, потому что вам за народ обидно. Разделить морфологически и семантически автократа и «страждущий под его игом» народ. Погладить народ по его неразумной головушке, пожалеть, как больного брата. Забрать у него из рук флажок и положить спать.

Но если и раньше им это удавалось с трудом — скрывать свою спесь и гадливость к notorious 86% населения, — то футбольный чемпионат окончательно снес им крышу и следить за языком им стало просто нечем. Все мощности мозгового процессора заняты кристально-чистой ненавистью.

Самое смешное, что именно эти люди придумали выражение «атмосфера ненависти», которое они же успешно превратили бессмысленным и частным употреблением в издевательскую труху.

«Рационально за сборную России не болеть, потому что любая победа над любой серьезной сборной для России случайна… Такая победа приносит только одно — укрепление рейтингов Владимира Путина » — учит нас из the land of the brave совсем юная воспитанница Венедиктова Орлова. Даже не нас. Она одергивает ту часть оппозиционных деятелей, которые посмели радоваться победе русской сборной.

Чё? Какой Путин, причем тут Путин, дедушка ваш — Путин? Снится вам Путин? Может, просто с нервишками беда? Настолько беда, что пора к «шринку» или даже к клиническому психиатру записаться? И как там с обама-кэр страховочкой обстоят дела. Или все-таки в Москву на лечение? По-любому дешевле, чем в Вашингтоне. Девушка не в себе, это видно, у нее навязчивые идеи, бывает. У кого-то Путин, у кого-то Николай Второй

Но это юная поросль со старой агендой. Предыдущее поколение не отстает.

Популярная ведущая ЭМ с актерской биографией возмущена тем, что в театре Вахтангова во время спектакля зал отреагировал на известие о редкой и поэтому реально важной победе русской сборной. «В шоке».

Ну да, что взять с людей, которые отчего-то оставляют право на радость кому угодно, только не собственному народу. Ах да, они этот народ кличут «зловонной жижей, которая обступила 14 процентов интеллектуально развитой части общества». Зловонная жижа — это прекрасно.

Собственно, вся эта борьба с режимом и лично с главнокомандующим Сил Тьмы была не более, чем тактическим прикрытием элементарной русофобии и какой-то запредельной спеси.

«Я сама была участником празднования победы Португалии на чемпионате Европы в 2008. И не было ощущения безумия, истерии. Это были здоровые эмоции радости».

Ну, да — все, что делается не русскими, все прекрасно. Все, что русскими — все это истерия и безумие. При этом почему-то людям, которые это все несут в соцсетях и в российском эфире, совершенно незападло получать в России русскую зарплату.

Да, кстати, у меня есть португальский флаг, и я при всей нелюбви к футболу, когда играла Португалия, повесил его на балкон — потому что у меня два внука играют в португальских командах и вообще я удивлен, отчего у русских «икспертов» такое неприятие этой сборной. А внуки яростно болеют, как за русскую сборную, так и за португальскую и отчего-то не видят в этом противоречия.

Исторический матч, например, я лично смотрел в берлинском баре и очень жалел, что под рукой нет русского флага. Подходили немцы и спрашивали: а что происходит? Получив ответ, довольно искренне поздравляли, хотя на самом деле в стране реально стоял траур после вылета их сборной. Прямо несколько дней подряд. При этом, местные леволиберальные издания массово внушали немцам, что болеть за свою страну, если она Германия — это стыдно, а размахивать государственным флагом ФРГ — это нацизм и фашизм.

Это вам ничего не напоминает?

«Для нас — это третья мировая война», камлает на футбол ведущая Латынина, ненадолго отвлекаясь от продажи билетов на свои «лекции» в Вашингтоне.

Интересно, почему все эти люди всегда говорят «мы», когда надо сказать гадость про русский народ или про страну в целом? Кто такие «мы»? Я не подписывался, например, да и сама Юлия Леонидовна тоже.

А это такой чисто НЛП-прием, чтобы создать атмосферу тотальной причастности слушателя к чему-то мерзкому. А еще — потому что слово «я» предполагает ответственность, а слово «мы» уже не очень.

Но что вы хотите от автора термина «анчоусы» — все про тот же русский народ, который голосует не так, как хочет Латынина. Но это «мы краликрымсбилибоингубилискрипаля» — прекрасный маркер спесивого московского паразита, постелившего соломку вторым паспортом или работенкой в мутном американском фонде. Сгодится всё.

И вот уже какой «журналист-международник» (советский термин, означающий профессионального стукача) Дубнов пишет, как «не удалось сделать КрымНаш праздником и власть теперь приватизирует ноги Акинфеева».

Я не знаю, в каком ПТУ готовят таких международников, но написать в одном предложении две принципиальные лажи — это надо быть альтернативно одаренным: и КрымНаш вполне себе праздник и власть ничего не может приватизировать по определению, потому что это функция частных лиц, от слова private. Но главное — заряд ненависти. Для атмосферки.

«Быдло», «ватка», «мерзкая жижа» — это все не про политику. И не про идеологические разногласия, которые должны как бы приблизить будущее России и развивать гражданское общество. Нет. Это про чистую незамутненную ненависть к собственному народу. И, казалось бы, откуда?

Может это белая кость, недобитые в 18-м дворяне-сатрапы и рабовладельцы? Да нет, почитаешь биографии — обычное советское поколение. Точно такое же, как ты и я. А причем тут Путин-то? А Путин, как мы видим в этом празднике ненависти, вообще не при делах. Цель — совсем не он.