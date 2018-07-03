Шаман по имени Цезарь: Люблю помогать людям

Корреспондент «ВМ» пообщалась с настоящим шаманом, который просто в восторге от столицы.

Я познакомилась с Цезарем (Cesar Villalobos) в Манеже в конце прошлого месяца, где в рамках чемпионата мира по футболу-2018 проходил фестиваль «Дом Перу в Москве». Я слышала от многих, что Цезарь — шаман настоящий, без дураков! И сразу попала на его сеанс — на ритуал, который можно назвать очищающим, снимающим со зрителей негативную энергию, по-нашему — порчу. А чуть позже, там же, в Манеже он пел, танцевал, играл на разных инструментах. Все это впечатляло: длинные черные волосы, яркая национальная одежда. Хотелось задать шаману пару вопросов, он согласился на короткое интервью.

— Цезарь, в вашей визитке написано, что вы музыкант, актер и композитор. А еще я знаю, что вы великолепный мануальный терапевт (мне рассказывали восторженные пациенты, очень хвалили). Так что же из перечисленного вам ближе всего?

— Думаю, работа мануальщика. Особенно мне удается избавлять страдающих от боли в спине. Люблю помогать людям! В Москве я провел около двух недель, за это время безвозмездно принял 200 человек. Я шаман потомственный. Мне еще не было пяти лет, когда я начал помогать деду, он был очень мощным шаманом. У меня есть свои дети и я надеюсь, они пойдут по моим стопам.

— Скажите, а к вашим мистическим талантам перуанцы обращались за помощью? Ведь ваши выиграли со счетом 2:0!

— Ну как же! Обращались! Правда еще до них — русские! Они подошли ко мне перед вторым матчем и попросили провести специальный обряд — на победу. Мы так и сделали. Потом, уже после выигрыша, пригласили меня отметить, выпить с ними водки. Я поблагодарил, но вежливо отказался — я ведь не пью совсем. А уже потом подошли мои земляки: мол, ты русским помогаешь, а что же нам не подсобишь — хоть разок выиграть? Ну, я, конечно, вместе со своей танцевальной группой провел сеанс и для перуанцев.

— Ого! Какой вы сильный! Я в восхищении!

— Да что вы! Это не я. Я же только мостик — между людьми и светлыми божественными силами.

— Да к тому же и скромный. Вижу, вас ждут люди… Тогда последний вопрос: вы живете на Родине, в Перу?

— Не только. Я постоянно путешествую, езжу по разным странам. Меня зовут — я вылетаю: завтра в Германию, потом — в Польшу, в США. А до конца лета хочу вернуться сюда. Это будет мой третий визит.

— А что вам понравилось в Москве больше всего?

— Абсолютно все! Великолепная организация чемпионата, погода, атмосфера, общение с русскими, еда. Буквально все!