Макаревич о «победобесии»: «Все превращается в какой-то бред!»

В «Леруа Мерлен» ответили на скандал с топ-менеджером Галиной Паниной. Компания не ограничивает сотрудников в выражении собственного мнения, сообщил ритейлер в соцсетях.

Скандал разгорелся из-за поста Паниной о том, как нетрезвые фанаты отмечали победу сборной России и заживо сожгли девушку. Эта новость не подтвердилась, менеджер запись удалила. Но пользователи больше возмутились выражениями Паниной «вскрываю ватку» и «победобесие». Это лишь один из эпизодов развернувшейся в соцсетях дискуссии. Победу российских футболистов над испанцами по всей стране бурно отмечали в ночь на понедельник. Однако некоторые представители либеральной части общества высказали мнение, что радость по поводу победы и вообще домашнего чемпионата неуместна. И в качестве аргументов привели некоторые политические и экономические реалии России.

Максим Шевченко руководитель центра стратегических исследований, религии и политики современного мира «Претензии к спонтанному выходу эмоций во время праздника, который ориентирован на спонтанный выход эмоций, как на суть этого праздника, это какой-то абсурд. Я не думаю, что какое-то будет „празднобесие“, „тяжелое похмелье“. Все ерунда. Все же понимают, кроме отдельных сумасшедших, что это игра, что это развлечение, что это не подменяет реальную жизнь, реальную заботу о семье. По большому счету, жизнь-то идет, а для кого-то праздник, ну дай бог, тем, кто празднует, напраздноваться всласть. Жизнь человеческая коротка и достаточно мрачна, поэтому минуты радости в ней надо ценить».

Тележурналист Владимир Познер считает, что такие люди выставляют в плохом свете либеральную интеллигенцию.

Владимир Познер советский и российский тележурналист, телеведущий «Меня вообще поражает отношение очень многих, причем, к сожалению, я должен сказать, как раз людей более либеральных взглядов в смысле того, как они относятся к собственной стране. Причем я это замечаю очень давно, и я не думаю, что то, о чем мы сейчас говорим, это связано сугубо или исключительно с Путиным. Был бы не Путин, нашли бы другого. Это вообще очень характерная черта людей, считающих себя представителями либеральной интеллигенции, сказать как можно меньше хорошего о собственной стране, потому что якобы это шовинизм, это неправильный патриотизм».

Музыкант Андрей Макаревич предлагает отделять мух от котлет.

Андрей Макаревич музыкант «Мы живем в сумасшедшем доме немножко, поэтому комментировать это, к сожалению, на мой взгляд, бессмысленно. Мне бы очень хотелось, чтобы к победам относилось по-человечески, чтобы это тоже в безумие не переходило. Не весь мир мы победили, а выиграли, замечательно, очень хорошо, порадуемся за наших. Проиграли — тоже не надо из этого делать трагедию мирового масштаба. Эти рассуждения на тему о том: а что, мы проигрывать теперь должны из-за того, что у нас сажают людей в тюрьмы? Все в какой-то бред превращается. Я бы хотел, чтобы мухи были отдельно, котлеты — отдельно».

Хорошо, что страсти выплескиваются на трибунах, говорит телерадиоведущий Дмитрий Губин

Дмитрий Губин телерадиоведущий «Мне повезло в том смысле, что я побывал на двух чемпионатах мира по футбола — во Франции и в Германии. Мне кажется разумной фраза, сказанная человеком, который со мной сидел в 1998 году в Париже: „Понимаете, Дима, сегодня такие футбольные чемпионаты, Олимпийские Игры заменяют миру войну. Это очень хорошо, потому что страсти выплескиваются“. Собственно говоря, я с этой позиции пытаюсь посмотреть на то, что происходит. Пусть лучше выплескиваются страсти так, чем они выплескиваются в бытовом мордобое, когда ты не той национальности, ты не той ориентации, и ты вообще что-то делаешь, ты выглядишь не так, и очки у тебя подозрительно поблескивают. Вот собственно и все, поэтому, если кто-то празднует, то пусть он празднует».

Некоторые пользователи отреагировали на дискуссию старым сетевым стихотворением: На свадьбе гости веселились, Кричали: «Горько! Пей до дна!». И только диссидент Геннадий Держал плакат «Долой режим».