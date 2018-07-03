«Рвет и мутит»: состояние избитой на ток-шоу Кравец резко ухудшилось

«Ну и нравы в этом научном кооперативе. Хуже, чем на рынке, честно слово», — возмущалась директор Кушакова в фильме «Гараж». «Ну и нравы на главном канале страны!» — вторит киногероине светская львица Алена Кравец . Ее прямо в студии отмутузили так, что она который день не может встать.

"Я все время лежу, — плачет Кравец. — Стоит встать и сделать шаг, как начинает кружиться голова, рвет, мутит, и я теряю сознание. Я думала, что все пройдет само, но, очевидно, у меня сотрясение мозга. Я несколько раз вызывала скорую в наш шикарный особняк на Рублевке, но от госпитализации я отказалась пока".

Прощать обидчицу Алена не намерена. По ее словам, дебоширка должна понести заслуженное наказание за свои действия, а потому вместе с адвокатом рублевская дива обратилась в полицию. Кравец твердо намерена передать дело в суд. «Мы написали заявление в полицию из-за угроз в адрес Алены. В документе мы все подробно описали, теперь ждем ответа. После этого намерены подавать в гражданском порядке в суд, чтобы призвать Ирину к ответственности за оскорбления по статье о защите чести и достоинства», — цитирует StarHit юриста Давида Кемуларию