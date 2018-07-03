В Италии начнут платить за езду на велосипеде

Горожане, которые оставят машины в гаражах и будут ездить с работы и на работу на велосипедах, получат по 25 центов за каждый километр проделанного пути. Для того, чтобы принять участие в программе под рабочим названием «На работу на велосипеде», жителям обоих городов достаточно заполнить специальное заявление в муниципалитете. Поскольку на реализацию проекта выделено ограниченное количество средств (90 тысяч евро), власти намеренно установили потолок выплат, которые не могут превышать 50 евро в месяц или 2,5 евро в день. Для того чтобы избежать подтасовки данных, замерять расстояние, проделанное жителями Чезены и Чезенатико на велосипеде, будет специально разработанное приложение для смартфонов, которое связано со спутниковой системой.