Уфимский народный целитель: «Я лечу Паркинсон и вижу тебя как рентген»

Если кто-то раньше сомневался, имеет ли гомеопатия, зелья, заговоры и амулеты какое-либо отношение медицине, то теперь можно увереннее сказать, что да. Потому как Минздрав РБ вскоре начнет выдавать лицензии представителям нетрадиционной медицины. Но при условии, что у шамана (мага, знахаря, ведуньи, целителя) будет медицинское образование, либо он должен вести свою деятельность под контролем врача или профильной организации.

Правда, для многих так и остается загадкой, как именно их контролировать. Ведь не всем суждено отслеживать посылаемые нетрадиционным доктором «лучи добра» или как себя чувствует тонкое тело пациента.

Как целители лечат от тяжелых недугов? Попробую разобраться на собственном опыте.

«Божественное выпрямление тела»

К кому же обратиться? От изобилия выбора разбегаются глаза: тут и деревенское колдунство, ряд черных магов и белых ведуний, и мастеров рейки, которые могут лечить на расстоянии за 1000 километров одной только силой мысли… Но мне нужно что-то более ощутимое, например, заманчивое «Божественное выпрямление тела» или лучше сразу вступить в группу по обучению ясновидящих. А отзывы такие, что мог бы позавидовать любой квалифицированный врач. В числе прославляемых в интернете целителей оказался и Дунай Шардеев (здесь и далее имя изменено — прим.ред.).

Список навыков и возможностей действительно впечатляет:

Может исцелить позвоночник, глаза, женские болезни, ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), кровеносную систему, эпилепсию, онкологические заболевания. Очищает карму, снимает порчу и сглаз, выводит сущностей, убирает страх, депрессию и так далее.

Почти вся многопрофильная поликлиника в одном лице. Здорово! А тут как раз позвоночник защемило, и что-то правое ухо подозрительно зачесалось, голова разболелась, а про настроение вообще ни слова. Ой, все! Меланхолия и хандра, отпустите с работы к чудодею на пару часиков.

Как истинный 26-летний ипохондрик, исполнившись жалости к себе, подозрениями и тревогой на будущее (все по Станиславскому), лечу на встречу к человеку, который знает все. К тому же живет рядом с Уфой.

«Я болезни убираю молитвами»

— Мы не в Америке живем, обувь надо снять, — встречает меня в прихожей таунхауса старец. И я покорно возвращаюсь на улицу и оставляю балетки на крыльце. Но дальше «приемной» меня так и не приглашают. Оказывается, это уже кабинет.

— Соль и чай взяла? — спрашивает он.

Эх, досада. Утренний разговор об этих продуктах как-то вылетел из головы, все-таки торопилась. Конечно, память девичью мне простили, но попросили впредь не забывать.

— А зачем они?

— Куча у вас болезней, негатива и их же надо убрать. А соль потом можно будет положить в ванную она все впитает, и чай тоже.

— Я так каждый день чай пью, и ванны с солью — вполне обычное дело.

— Вы можете их хоть каждый день использовать — не поможет. А здесь, они впитывают молитву. Знаете что такое молитва? Она очищает.

— А какую молитву читаете?

— Мусульманскую. Позвоночник болит? (как раз о нем я говорила по телефону).

— Да, хотя врачи сказали, что все нормально. Кажется, нерв защемило. И еще за ухом покалывает, да и сами видите, память подводит. Уже не впервые о чем-то забываю.

И тут началось все самое интересное, маг и чародей начал вести свои речи и всячески усыплять мою бдительность.

— Я болезни убираю молитвами. Но для начала пойми — все, что всевышний создал — живое, и болезнь в том числе. Он создал и хорошее, и плохое, ангелов, джинов, и людей. Планеты, солнце, вселенную, галактики, растения — все живое, соответственно, болезнь тоже. В мире хаоса нет. Он всему приказал двигаться своим путем. Этого понять невозможно потому, что он всемогущественный. Поэтому Земля вокруг Солнца двигается, Луна тоже движется. И никто из них не сталкивается уже сколько миллионов лет. Правильно? Если улететь за пределы (там чуть-чуть) за тысячи километры от Земли — уже пустота, ничего нет. Дискомфортный условия для человека. Правильно? Вся эта система движется своим путем к пропасти, и ни с чем не сталкивается, — говорит мне Дунай.

Ремарка: Пока молча внимала рассказам об устройстве вселенной. Все-таки у меня, как у человека не чуждого астрономии, слегка распирало от протеста: «А как же столкновение Млечного пути с галактикой Андромедой, по расчетам ученых произойдет через 4 миллиарда лет?! И вообще столкновение галактик уже вовсю наблюдают с помощью мощных телескопов. А фотографии публикуют в научных изданиях и сайтах. Да и как жизнь в космосе можно назвать дискомфортной?! Там вообще жить невозможно.

»Волшебная корзина»

Но, возможно, таково религиозное толкование устройства вселенной. А сопоставлять науку и вероучение порою чревато.

— Всевышний отправил на землю 140 тысяч пророков каждому народу. Первый из них Адам. Среди них был и Иисус Христос . И к каждому народу по семь пророков придет, больше не будет. Потом только судный день, — продолжает вводную часть Дунай. — Он отправил нам и ангелов на помощь, если мы что-то неправильно делаем, то страдаем болезнями. Потом умираем. На каждого человека приходиться 10 жизней на Земле. Только Всевышний вечен.

— Это выдержки из Корана?

— Там не только он, там все вместе взятое. Вот слова «Бисмилляхи р-рахмаани р-рахим», их значение поместилось на семи страницах.

— Какая-то расшифровка, тайное значение?

— Мы же не можем сразу понять его. Хотя в этих словах он сразу дал руководство жизнью: «Я создал вас не ради того, чтобы вы плодились и богатели». Я создал, чтобы вы покланялись мне, Аллаху, — продолжает рассказчик. — Но и ваши поклоны мне не нужны. А почему он так сказал? Потому, что у него все есть, будет то, что он скажет. Это только нам нужно в рай попасть. И многие после очистки попадут. Поэтому болезнь, как он сказал, — это милость. И все мы существуем из-за милости. Если он на секунду уснет, то все исчезнет, рассыплется в прах. Это я к чему говорю, стремиться надо к духовным богатствам, к духовной жизни.

— Согласна, некоторые болезни заставляют задуматься о жизни и вечном.

— Да, все мы от бога пришли, и к богу уходим. Что мы забираем туда?

— Воспоминания?

— Никаких воспоминаний, все это кино, музыка, картины — это не духовная жизнь. Некоторые говорят еда. Тут духовностью даже не пахнет. Духовная жизнь — это поклонение и молитвы. Только их можно забрать с собой, — рассказывает Дунай. — Каждому дается корзина, у кого-то после смерти она пустая будет, у кого-то — полная. Кстати, тело у человека будет там молодое, как у тебя, и его тоже нужно будет кормить. У кого корзина будет полная, тому светло и хорошо будет там, а если пуста — темно и ничего не видно, джины будут водиться.

Положите руки на сахасрару

…А кем ты работаешь?

— Была в МФЦ. Уволилась, — соврала я.

— Платили мало?

— Почему же… вполне достойно. Просто здоровье подвело и работу хочется найти по душе, более творческую.

— У тебя область поясницы болит?

— Вообще-то выше.

— Но все равно в области поясницы, — уверенно заключил он. — У тебя трещины по левой стороне (Вот тут попал! Действительно левая сторона немного побаливает), еще копчик, проблемы по женской части маленько, в голове, глаза (конечно, я же пришла в очках!). А ноги болят?

— Колени, и лодыжка (было дело, подворачивала).

— А теперь сиди, ни о чем не думай, сейчас мы тебя чистить будем. На этом диалог закончился и начался обряд. Облачившись в платок я и просидела с закрытыми глазами не шелохнувшись 25 минут. Честно говоря, даже успокаивает и умиротворяет. Стараются ведь, карму твою чистят. Затем, как делают мусульмане в завершение молитвы провели руками по лицу. И снова начался диалог.

— У тебя со стороны матери порча есть. Спать сейчас охота было?

— Разве что немного.

— Голову надо лечить. Справа есть красный сгусток. Это может быть и опухоль, но она только начинает формироваться. Болезнь заходит и постепенно начинает жить и расти. Если не убрать, потом хоть сколько ее режь все равно будет появляться там. Мама болеет?

— Тьфу-тьфу — не жалуется.

— Ну у нее просто свой дух сильный, а тебе перепало (вот тут как-то обидненько). Можешь снова прийти? Каждый день нужно приходить пять раз подряд. А знаешь, что у тебя еще с желудком проблемы?

— Бывает, когда много грешу с сухомяткой.

— Вот от него боль отдается в позвоночник.

— Так вы же сказали у меня там трещина!

— Вот позвоночник, как радуга, разноцветный. Чакра идет сверху к космосу.

— Как в индуизме?

— Чакры у всех есть. Из космоса заходит энергия и по позвоночнику идет разноцветная энергия. А из позвоночника идут невидимые нейроны, которые подпитываются энергией желудка, печени, почек — всего остального.

— Через нейроны?!

— Да, если где-то печень заболела, энергия внутрь уходит. Или если, наоборот, слишком много энергии, она по позвоночнику уходит. Так грыжа появляется, протрузия. Позвоночник сам не болит никогда. Его подпитывают все внутренние органы, если что-то не так он начинает болеть.

— Вы, наверное, имели ввиду нервные окончания, которые идут к органам? — деликатно попыталась я исправить гуру. Эк какая невидаль, любой школьник скажет, что нейроны прямо в печень не идут. Они должны быть строго в мозге, головном и спинном. Но, похоже, у кого-то он действительно вышел за пределы мироздания.

— Нейроны! — пытается втолдычить мне целитель. — Они же тоньше. Грубо говоря все равно, что сравнивать ствол дерева и волосок. Нейроны хорошо пропускают энергию в космос и обратно.

«Компьютер ест твою энергию»

— А что на счет глаз? У меня даже левый запульсировал, пока вы молитву читали. Кстати, недавно мне в него попали коленом во время тренировок.

— Это выход пошел. А глаза болят потому, что много перед компьютером сидишь. Он высасывает энергию, забирает нур, цвет глаз. Нужно одевать световые очки.

— Световые очки? Где их купить?

— Мысленные.

— А как их одевать?

— Сознанием.

— А осматривать не будете, спину там проверить?

— Я вижу тебя, как рентген. Вижу твои проблемы.

— И по фотографиям видите? — спрашиваю я, указывая на рабочий стол, на котором разложено не менее 30 портретов.

— Те, кто не может приехать, так чищу. Есть аутизм, генетическая болезнь, пневмония, многие страдают от позвоночника, есть алкоголики. Исцеляются почти все. Правда, после химеотерапии труднее всего вылечить. Если лейкемия была желудок почти невозможно вылечить.

— А сколько по времени у вас занимает лечение рака?

— Онкология от трех месяцев до двух лет. Каждый день читать надо.

— Это ведь серьезная болезнь.

— И от Паркинсона лечились восемь месяцев. Женщина снова пошла на работу, а заодно и ее мужа вылечили от алкоголизма. Еще от ДЦП молитвы читаю. Как там все происходит? Еще в утробе в человека заселяется Шайтан, поэтому человек такой рождается.

Итого сумбурно резюмирую. Все болячки от нейронов, идущих от органов в позвоночник. Провоцирует их порча, которая передалась по наследству. Но это милость, и она ведет к очищению, и пополнению духовной корзины для пропитания молодого организма в загробной жизни. Химеотерапия — зло в любом случае. ДЦП — значит, внутри сидит Шайтан. Паркинсон — излечим. А сеанс в 40 минут стоит 1000 рублей, которые было досадно отдавать.

— За все надо платить. Особенно за свое здоровье, — философски резюмировал целитель. Но, видимо, уловив в моих глазах оттенок грусти расставания с деньгами, напоследок все-таки прочитал еще одну короткую молитву. — Чтобы деньги вернулись, в стократномкратном, тысячекратном размере.

Какой-то особой разницы до и после визита я не почувствовала, разве что появилось чувство легкости от совершенного идиотизма. А может, стоит быть немного другого склада, чтобы чудо подействовало? У каждого на этот счет все равно будет свое собственное мнение и даже Минздрав РБ не сможет его поменять.