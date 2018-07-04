4 вещи, о которых ты можешь забыть перед путешествием

Когда собираешься в путешествие, нужно учитывать много нюансов, и если их проморгать, то далеко не уедешь или все будет испорчено. Важные детали путешествия зависят от многих критериев: цель, компания, личные предрасположенности, способы, локация и тому подобное. Советы требуют индивидуального подхода, поэтому мы дадим общие: что нужно учитывать во время подготовки к своему путешествию.

1. Список достопримечательностей

Когда ты собираешься в путешествие, даже по России, заранее составь план: найди гостиницу, популярные у местных рестораны по приемлемой цене, продумай список того, что точно нужно увидеть. В общем, проведи разведку. Мы рекомендуем для этого воспользоваться бесплатным мобильным приложением TopTripTip Russia, где собрана информация из первых рук: его составляют местные жители, которые охотно рассказывают о своей малой родине в подробностях. В приложении уже есть готовые маршруты и предусмотрена возможность составлять собственный план поездки, указаны достопримечательности, природные объекты и даже календарь мероприятий. В общем, все, чтобы твой отпуск запомнился надолго и тебе было что выложить в инстаграм. Скачивай и собирай чемодан!

2. Страховка

Нужно всегда помнить о том, что в пути с тобой может что-то случиться. Не стоит относиться к этому пренебрежительно и игнорировать страхование. О том, как правильно застраховать жизнь и имущество, нужно говорить много, но человек всегда ищет пути наименьшего сопротивления. Особенно во время подготовки к путешествию, когда сроки горят, столько всего навалилось, лучше воспользоваться услугами АС «ИНСПОКАВТО». Это агентство с командой профессионалов является опытным участником на рынке страхования. Они знают, как подобрать продукт страховой компании, который бы идеально подошел условиям и запросам клиента. На данный момент они предлагают ОСАГО и Green card, КАСКО; страхование имущества; частной и коммерческой недвижимости; выезжающих за рубеж; водного и воздушного транспорта; грузовых рисков и ответственности перевозчиков. Оформить полис онлайн →

3. Инвентарь

Куда собрался? А зачем? Независимо от цели и локации твоего путешествия, в твоем инвентаре всегда должны быть определенные вещи — на всякий случай. Котелок, нож, палатка, перцовый баллончик, фонарик, термос и так далее. Конечно, это не значит, что ты теперь должен собрать с собой все, чтобы в лесу мог полноценное поселение организовать. Только вещи первой необходимости, но они должны быть надежными, как армейское снаряжение. А что может быть крепче, удобнее и функциональнее? Ничего, ведь армейское снаряжение изготавливается для использования в тяжелых условиях, и все должно работать как часы. Поэтому лучше всего обратиться в магазин, который предоставляет соответствующие товары. В этом тебе поможет «МосторгСпецодежда». Здесь на твой выбор представлен большой ассортимент необходимых вещей не только для черновой работы, но и для длительного путешествия. Тут ты найдешь все необходимое для дальней дороги, а может, и еще чего интересного найдешь. Собрать инвентарь для путешествия →

4. Гостиница для кошек

Брать в путешествие домашних животных довольно затруднительно, особенно если это кот или кошка. Можно, конечно, оставить зверя соседям, родственникам или друзьям на время отъезда. Но, к сожалению, далеко не все люди готовы к такому, или у них имеются свои питомцы. Специально для такого случая была создана зоогостиница «Муррляндия». Комфортные, просторные, специально меблированные для кошек комнаты-вольеры удобны для длительного проживания пушистого красавца (и даже не одного). В номерах ведётся круглосуточное on-line видеонаблюдение и поддерживается индивидуальный температурный режим. Питание осуществляется согласно персональному графику, утвержденному владельцем кошки, и именно теми кормами, которые будут предоставлены. Чуткий, тонко понимающий кошек персонал, добрые заботливые руки, услуги зоотакси — передержка кошек еще никогда не была такой спокойной и комфортной. Забронировать номер для кошки →