Британец Тео о самарцах: «Они нам торт купили! Представляете, какие они милые?»

Британец Тео ведет свой канал Thogden на видеохостинге Youtube. Он рассказывает про футбол и все, что с ним связано. Последнее видео посвящено ЧМ-2018, на период проведения которого он со своим отцом приехал в Россию, пишет politros.com.

Британцы развеяли миф о том, что русские — это угрюмые, недружелюбные, неулыбающиеся люди: «Это такое вранье! Вот когда мы поехали в Самару, там были просто замечательные люди. Они смотрели мои видео и купили нам торт! Торт купили! Представляете, какие они милые? Это одни из самых дружелюбных людей. Мы просто вам рассказываем, что видели сами. Я еще хочу одно очень важное сказать: на следующий день мы должны были приехать на самарскую арену. И у нас не получилось вызвать „Яндекс. Такси“. Какой-то обычный русский парень, который не водитель такси — он просто ехал по дороге к стадиону, остановился и спросил нас, на стадион ли мы едем. Мы запрыгнули в машину, он рассказал нам историю своей жизни за следующие 15 минут, высадил нас, и если бы мы предложили ему какие-то там рубли, то он бы просто обиделся».

Иностранец остался под впечатление от всех городов, в которых побывал. Например, в Волгограде он удивился, что их никто не хочет избить и отнять флаг: «Я не хочу ни с кем дискутировать по этому поводу, — говорит Тео, — писали, что много хулиганов здесь будет, на самом деле их не было. На самом деле наоборот все. Я помню наш второй день в Волгограде. Мы немножко освоились, начали вести себя посмелее и решили знаете, что сделать? Надеть футболки с символикой английской сборной и носить их везде. А на следующий день мы вообще вышли с английским флагом. И мы были в футболке сборной Англии и с английскими флагами на наших спинах».

Затем они отправились прямиком в фан-зону, гордо неся на себе британский флаг. Все русские болельщики были крайне приветливы, жали иностранцам руку и всячески их поддерживали. Один из прохожих даже воодушевленно выкрикнул: «Вперед, Англия!». Такое радушие и открытость очень удивили иностранцев:

"Это был русский, который сказал «Англия, вперед!». Знаете, поддержал Англию. И это был один из московских фанатов! Это же просто шикарно. И все это сделано для нас! Мы приехали из Англии в Россию и наслаждаемся каждой минутой этого события! Как вы видите из этого клипа, все местные улыбались нам, как-то разговаривали с нами. И это полная противоположность тому, что люди ожидали. И я серьезно хочу сказать: сотни, действительно сотни русских подходили к нам и начинали беседу. И это были одни из первых дней. И мы не знали, что будет дальше, потому что уже за первые несколько дней наши негативные ожидания, засевшие в головах из-за английских СМИ, они были разрушены, ведь все было наоборот! И с тех пор мы спокойно носим футболки английской сборной, флаги поднимаем — все нормально. Никто не пытается у нас их вырывать, как люди думали. Это происходило в Киеве на украинском финале Лиги чемпионов. Они там отобрали несколько флагов Ливерпуля. Здесь такого не происходит", — удивляется Тео.

Иностранцы остались в восторге от российской природы и архитектуры Санкт-Петербурга, выразив свое недоумение по поводу того, что Россия не входит в ТОП привлекательных для туристов стран:

"Потрясающие виды на Волгу! Это просто удивительно! Почему Россия не одна из самых привлекательных для туризма стран? Так и должно быть, потому что здесь столько всего, а мы посмотрели только малую часть. Вы знаете, когда приезжаешь в любой российский город, непременно видишь, что у каждого из них потрясающая история. Если вы не были в Санкт-Петербурге, вы облажались. Потому что это самый красивый город из всех городов Европы! А я в Лондоне живу вообще-то, я могу такой вывод сделать. Вы прекрасно подготовились, вы все сделали для этого Чемпионата!", — восхищаются иностранцы.