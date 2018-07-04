Почему на Руси надгробные памятники называли «голубцами»

До сих пор на русских кладбищах можно увидеть кресты, покрытые своеобразными крышами. На самом же деле во времена язычества подобные надгробные памятники не были редкостью. Только небольшая кровля тогда венчала не крест, а столбец. Такие «избушки» для мертвых называли на Руси «голубцами».

При чем здесь подпол?

Согласно «Толковому словарю» известного этнографа Владимира Даля, голбец — это небольшое сооружение в русских избах возле печи в виде ступенек для всхода на полати. Однако голбец выполнял и другую функцию: он также закрывал и спуск в подпол, где люди хранили запасы продуктов на зиму. Языковед Макс Фасмер считал, что данное слово появилось в речи наших предков, благодаря древне-скандинавскому «golf», обозначавшему «пол» или «отделение».

По народным поверьям, голбец являлся одним из мест жительства домового. Вообще с голбецом было связано немало старинных суеверий. Тот же Даль в своем «Толковом словаре» упоминал о том, что традиционно, входя в дом к невесте, необходимо было взяться рукой за голбец. Считалось, что это сооружение является неким связующим звеном между миром живых и миром мертвых.

Последний дом Голбецом или голубцом на Руси также называли и надгробные столбцы (иногда плоские доски), покрытые сверху небольшими крышами. По всей видимости, понятие «голбец» было неразрывно связано с такими понятиями, как «глубина», «яма», «могила» в конце концов. А так как голбец возле печи был когда-то еще и сакральным местом, его наименование перекочевало и на могильные столбцы.

Исследователь русского зодчества и сын упомянутого выше лингвиста Лев Даль много лет занимался изучением «голубцов». По мнению Даля-младшего, эти памятники произошли от придорожных столбов, на которых в старину ставили емкости с останками умерших. В книге «Русская мемориальная скульптура» говорится, что после столбцы начали возводить на могилах предков, украшать их кровлями, разнообразной резьбой и даже разукрашивать. А на ресурсе «Энциклопедия „Всемирная история“» эксперты сообщают, что голубцы, скорее всего, являются усеченной традицией, согласно которой русские устанавливали на погостах своеобразные домики, закрывавшие могилы целиком.

Язычество и христианство

По свидетельству Льва Даля, мифическое начало «голубцов» стало поводом для того, чтобы официальная церковь запретила подобные надгробные памятники. Тем не менее, как сама традиция возведения таких своеобразных «избушек для мертвых», так и секреты мастерства по их изготовлению продолжали передаваться из поколения в поколение. Поэтому «голубцы» до сих пор сохранились на некоторых деревенских погостах. Особенное их множество и вычурность наблюдается на Севере России: в Карелии, Архангельской и Мурманской областях и т.п.

Многие дошедшие до наших дней столбцы украшены киотами, шкафчиком или полочкой для икон. Как утверждают историки, своеобразным отголоском «голубцов» являются и кресты, покрытые 2-мя досками в форме крыши.