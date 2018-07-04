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Участники социального проекта «Паруса Духа» добрались до Калининграда
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Участники социального проекта «Паруса Духа» добрались до Калининграда 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Стокгольм, Турку, Рига, Клайпеда. Участники социального проекта «Паруса Духа» несмотря на непогоду, добрались до Калининграда на парусном катамаране. Его экипаж — это люди из разных стран с инвалидностью и без, которые вместе учатся жить, работать, преодолевать расстояния и бороться со стихией, развивая свои таланты и способности. Реализуется программа при поддержке госкорпорации «Росатом».
Олег Колпащиков, руководитель общественной организации «Белая трость»:
— Нам нужны проекты будущего, нам нужны новые социальные модели в России и всём мире. И проект «Паруса духа» активно вкладывается в это, чтобы новые интересные передовые люди они реализовывали свои таланты, не важно с инвалидностью или без инвалидности ты из Франции, из Швеции, ты фотограф важно, чтобы ты проявлял свои таланты, что чтобы эти таланты помогали нам с троить новое прекрасное интересное будущее.
Кроме обучения морскому делу, инклюзивный экипаж участвует в подготовке социально культурных акций. В янтарном крае экипаж катамарана примет участие в кубке трех ректоров, в Полесске пройдут презентации и мастер-классы. В музее Мирового океана откроется круглый стол на тему инноваций в соц. сфере. Стоит отметить, что Калининград второй год принимает участников международного социального проекта «Паруса духа».
Алексей Фещак, заместитель министра социальной политики Калининградской области:
— Коллеги и партнёры, которые сегодня пришли в инклюзивной команде очень высоко оценили и уровень доступной среды в Калининградской области, и активность организации инвалидов, которые участвуют в плане организации доступной среды, очень высоко оценили диалог по доступности это среды. Кроме, того кроме регаты, паруса духа стал таким межкультурным инклюзивным проектом.
Ранее Калининград посетил незрячий путешественник из Екатеринбурга. Он рассказал, как объездил более 20 стран вслепую.
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