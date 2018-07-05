По России с Воллином: Я уезжаю

Я провел две насыщенные недели в России, и мое путешествие подходит к концу. За это время я посетил четыре города и три стадиона. Итак, моя детская мечта побывать на Чемпионате мира исполнилась, и, несмотря на свой довольно скромный возраст, я уже выполнил почти все пункты из моего виш-листа по теме футбола, по крайней мере те, которые в моей власти.

За день до церемонии открытия Чемпионата мира я приземлился в Москве, и мои ожидания были огромны. Я всегда хотел побывать в России, чтобы составить о ней личное впечатление, ведь с детства я слышал о ней много плохого. Так что я ехал не только за футболом, я еще хотел посмотреть страну и провести собственный анализ состояния общества.

Москва мне пришлась очень по вкусу, и четырех ночей, которые я там провел, оказалось недостаточно, чтобы успеть все, что я на самом деле хотел увидеть и сделать. Кроме того, каждый день с обеда до позднего вечера шли футбольные матчи, за которыми я должен был по возможности следить. Поэтому мне пришлось выработать определенную стратегию, чтобы попытаться как можно лучше исследовать город, не пренебрегая при этом футболом.

К сожалению, возможности посетить столичный стадион у меня не было, но, несмотря на это, я доволен своей поездкой в Москву. Думаю, я приехал в российскую столицу не в последний раз в жизни. Слишком уж там много интересного, и, хотя я обычно не питаю страсти к гигантским мегаполисам, далеким от природы, Москва оказалась особенным городом.

Следующие несколько дней я провел в Нижнем Новгороде — городе, расположенном относительно недалеко от Москвы. Но впечатление было, будто я оказался в совершенно другом мире, где обнажилась истинная Россия с ее разбитыми дорогами и разрушающимися жилыми домами.

Не могу сказать, что меня сильно впечатлило то, что я увидел, но все-таки я рад, что мог увидеть все это сразу после того, как побывал в ошеломляюще великолепной Москве.

И именно в Нижнем Новгороде я посетил первый в моей жизни матч Чемпионата мира — так что с тех пор у меня, конечно, на веки вечные останется особая связь с этим городом. Но вряд ли я когда-нибудь туда вернусь, хотя кто знает, будущее покажет.

Третий город в моем списке — Сочи. Приморский город, который в последнее время стал тесно связан со спортивными мероприятиями, оказался совершенно не похож ни на Москву, ни на Нижний Новгород. На самом деле, вообще не похоже было, что я в России, об этом напоминали разве что язык и вывески с кириллическим алфавитом. Но город мне очень понравился.

В этом тропическом климате среди экзотической природы с ее бирюзовым морем и величавыми горами я чувствовал себя как рыба в воде, и мне очень не хотелось оттуда уезжать.

Наконец, я попал в Екатеринбург — город в азиатской части России. Там я провел больше всего времени, и проще всего его будет описать как нечто среднее между Москвой и Нижним Новгородом. Великолепные здания и небоскребы возвышаются там по соседству с обшарпанными деревянными избами и блочными жилыми домами.

Другими словами, это город больших контрастов, которые вообще характерны для России. К слову об этом, мимоходом я отметил очевидные классовые различия. Состоятельные люди обычно действительно сказочно богаты, а бедные более или менее близки к нищете. К счастью, в последнее время все более заметно растет и средний класс, и, насколько я понял, постепенно дела идут все лучше. Можно надеяться, что все и дальше будет развиваться в этом направлении.

В то же время у меня создалось впечатление, что люди здесь в общем и целом счастливы, они умеют ценить маленькие радости жизни. Меня, человека, который добровольно ведет спартанское существование, что-то в местной атмосфере очень вдохновило. Тебе не нужен телефон последней модели, самый большой телевизор или одежда дорогой марки, чтобы чувствовать подлинное счастье. Материальные вещи, к сожалению, стали мерой человеческого статуса, но я не думаю, что в сущности кому-то от этого хорошо.

Поэтому, пусть кое-что в России и не на высшем уровне, все-таки там все идет нормально, люди справляются и ведут достойную жизнь. Хотя нужно оговориться, что в этой стране происходят и тревожные вещи, Россия, по моим ощущениям, двигается в правильном направлении.

Впечатлений и переживаний, конечно, очень много, и я знаю, что они останутся со мной на всю жизнь. Самостоятельные путешествия позволяют человеку развиваться как личности, и, хотя я уже давно привык ездить один, эти две последние недели отличались от моих предыдущих поездок, потому что во многих случаях у меня возникали проблемы с коммуникацией. Пришлось положиться на предыдущий опыт и способность ориентироваться в незнакомых местах. И если я чему-то и научился здесь, так это тому, что все рано или поздно разрешится, и ты попадешь, куда надо.

Очень много времени мне пришлось провести в одиночестве. Но два с половиной года назад я переехал за границу, никого там не зная, так что пришлось привыкнуть к тому, что моя единственная компания — это я сам, после чего я понял, что этот вариант ничуть не хуже остальных, нужно только научиться принимать самого себя. В конце концов, ведь у нас только мы сами и есть, и нужно любить себя таким, какой ты есть.

В общем и целом я очень мало уделял времени футболу, но это и понятно, ведь у меня не было возможности увидеть все, что хотелось бы. Так что мои записи в итоге больше касаются моих соображений по поводу городов, которые я посетил, а также впечатлений по ходу путешествия.

Сейчас я предвкушаю возвращение в мой любимый Гамбург, чтобы провести лето в городе, который я считаю своим домом, прежде чем я отправлюсь в новое приключение по другую сторону Атлантики.

Надеюсь, все, кто следил за моими публикациями, немного лучше узнали Россию, а также получили представления о ходе моих мыслей. И хотя для меня это стало невероятно увлекательным приключением, все в этой жизни кончается. Я наслаждался на полную катушку, но сейчас настала пора попрощаться с Россией и пожелать вам хорошего продолжения лета и Чемпионата мира по футболу.