Рандомные открытки показали хабаровчанам

В Хабаровске стартовал фестиваль посткроссинга. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», это первое подобное мероприятие в краевой столице. Для того, чтобы жители города узнали о таком проекте, на фестиваль были приглашены посткроссеры, которые не только рассказали о традициях этого увлечения, но и продемонстрировали коллекционные открытки.

— Посткроссинг — это интересное общение через открытки с людьми из разных стран. Я в этом движении уже 6 лет, просто когда-то случайно прочла информацию об этом, заинтересовалась и зарегистрировалась на едином сайте посткроссеров, — рассказывает участница движения Галина Мудряк.

Отправка открыток — это рандомный обмен, то есть принцип «ты — мне, а я — тебе» здесь не действует. Отправлять нужно на тот адрес, какой выпадет случайно в электронной базе посткроссинга. Проект также предусматривает возможность переписки, если участники того хотят.

— Самое интересное — получать открытки из тех стран, в которых мало участников этого движения. Например, Мали, там официально зарегистрирован 1 посткроссер. За свою жизнь он отправил 52 открытки и получить что-то от него — большая редкость. Или из Ватикана, где 3 участника. Один раз была отправлена открытка даже с Антарктиды, — воодушевленно объясняет Галина Мудряк. — Кстати, Россия в этом году занимает первое место по количеству участников, а в Хабаровске зарегистрировано 509 посткроссеров.

В посткроссинге считается дурным тоном выпрашивать ту или иную открытку. Достаточно прописать на своей страничке на сайте посткроссинга свои интересы, что бы хотелось получить. И если у человека-отправителя найдется что-то похожее, он обязательно это пришлет.

— Бывает отправляют необычные карточки. Например, у меня есть открытка из Праги, вырезанная на дереве, или открытка со вложенным слайдом, — дополнила собеседница.