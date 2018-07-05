Ещё
Рандомные открытки показали хабаровчанам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рандомные открытки показали хабаровчанам 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске стартовал фестиваль посткроссинга. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», это первое подобное мероприятие в краевой столице. Для того, чтобы жители города узнали о таком проекте, на фестиваль были приглашены посткроссеры, которые не только рассказали о традициях этого увлечения, но и продемонстрировали коллекционные открытки.
— Посткроссинг — это интересное общение через открытки с людьми из разных стран. Я в этом движении уже 6 лет, просто когда-то случайно прочла информацию об этом, заинтересовалась и зарегистрировалась на едином сайте посткроссеров, — рассказывает участница движения Галина Мудряк.
Отправка открыток — это рандомный обмен, то есть принцип «ты — мне, а я — тебе» здесь не действует. Отправлять нужно на тот адрес, какой выпадет случайно в электронной базе посткроссинга. Проект также предусматривает возможность переписки, если участники того хотят.
— Самое интересное — получать открытки из тех стран, в которых мало участников этого движения. Например, Мали, там официально зарегистрирован 1 посткроссер. За свою жизнь он отправил 52 открытки и получить что-то от него — большая редкость. Или из Ватикана, где 3 участника. Один раз была отправлена открытка даже с Антарктиды, — воодушевленно объясняет Галина Мудряк. — Кстати, Россия в этом году занимает первое место по количеству участников, а в Хабаровске зарегистрировано 509 посткроссеров.
В посткроссинге считается дурным тоном выпрашивать ту или иную открытку. Достаточно прописать на своей страничке на сайте посткроссинга свои интересы, что бы хотелось получить. И если у человека-отправителя найдется что-то похожее, он обязательно это пришлет.
— Бывает отправляют необычные карточки. Например, у меня есть открытка из Праги, вырезанная на дереве, или открытка со вложенным слайдом, — дополнила собеседница.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тощих в жены не брать: семейные правила на Руси10
Правда ли, что Андропов хотел ликвидировать СССР
Пугающие пророчества, которые уже сбываются5
Почему донские казаки не женились на русских228
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту215
Видео
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
14:01
Что запрещено туристам в Китае
Места
12:04
Пугающие пророчества, которые уже сбываются
Безумный мир
03:25
Сколько вы проживёте на другой планете
Безумный мир
06:39
Потерянные сокровища, которые ищут до сих пор
Истории Безумный мир
06:24
Самые охраняемые места на планете
Места
10:00
Загадочные истории, которые мы так и не поняли
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение