Кого можно назвать славянином на самом деле

Современные славяне представляют собой крупную этнокультурную общность, однако их появление как единого народа связано с объединением множества родственных по генетике, языку и культуре племен.

Сейчас в мире со славянами себя считают порядка 400 миллионов человек, большинство которых проживают на всей территории Евразии от Европы до Курильских островов.

Как появились славяне

Древнегреческие, римские и византийские историки впервые заговорили о славянах как о едином народе лишь в IV веке. Это было связано с первыми попытками славянских племен, проживавших в Восточной Европе, объединиться в некое подобие государства, чтобы сообща отражать удары гуннов с востока и готов с запада.

Готский историк Иордан в своём сочинении «О происхождении и деяниях готов» описывал войну с могущественными антами под руководством царя по имени Бож на территории современной Западной Украины. В других источниках имя Боже упоминается в связи с племенем венедов, чья столица в то время предполагалась где-то в районе современного Киева или чуть севернее. Кстати, финны до сих пор русских называют венедами.

Современные историки пришли к выводу, что некий союз племён под предводительством Божа (видимо, производное от реки Буг) был разбит в Карпатах, венеды отправились на север, а анты на юг, где осели на Балканах и стали родоначальниками современных словенов, хорват и албанцев.

Однако эти исторические свидетельства не отвечают на главный вопрос: что же делали и где обитали славянские племена до IV века? По всей видимости, венеды и анты стали известны в Европе именно благодаря своему приграничному положению. О том, что творилось севернее Восточной Европы того времени в письменных источниках, увы, пока не найдено.

Лингвистическая теория

Славянские языки входят в общую индоевропейскую семью. Сейчас всё увереннее звучат мнения в поддержку существования общего евразийского пранарода индоариев, и главным аргументом здесь остается схожесть языков.

Однако современные лингвисты, пытаясь локализовать на местности ареалы обитания разных народов, использует обратный метод. Они находят отсутствующие слова в языках и на основании этого пытаются определить, где могли жить те или иные народы.

Именитый советский лингвист Филин пришёл к такому выводу: «Обилие в лексиконе общеславянского языка названий для разновидностей озёр, болот, лесов, и в то же время отсутствие общеславянских наименований специфических особенностей гор, степей и моря — все это даёт однозначные материалы для определённого вывода о прародине славян… Прародина славян находилась в стороне от морей, гор и степей, в лесной полосе умеренной зоны, богатой озёрами и болотами…»

Более точные границы расселения древних славян были установлены по названиям популярных в Европе деревьев. Так, у древних славян нет в языке слова «лиственница», но есть «тис», есть «липа», но нет «пихты» и так далее. Таким образом, вероятным местом этногенеза славян могут быть Белоруссия и северная и центральная части Украины, юго-запад России.

Этногенетическая и археологическая теории

Эти теории тесно связаны друг с другом, так как основаны на раскопках раннеславянских погребений. Самые ранние по времени захоронения были обнаружены в районе Киевской области, особенно в южном бассейне реки Припять.

Генетические анализы осложняются неоднородностью национального состава славян, которые, как говорилось выше, изначально формировались из различных племён.

Сейчас принято делить всех славян на три группы: восточные, западные и южные славяне. Южные славяне (Македония, Словения, Сербия, Босния, Герцеговина, Албания и т.д.) живут на Балканах и существенно унаследовали генофонд галлов, фракийцев, тюрков и иранцев, поэтому их генетическая гаплогруппа сильно отличается от остальных славян.

Западные славяне (поляки, северная Белоруссия, Новгородская область, финно-угорские народы, население Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, отчасти народы центральной России) также близко роднились с соседями, поэтому в их генофонде изобилуют гены скандинавских народов.

В то же время у всех славян выделяется Y-хромосомная гаплогруппа R1a1, что говорит о её первичности. Так вот, популярность распространения данной гаплогруппы у современных украинцев составляет 54%, далее в порядке убывания числа носителей идут словаки, южные белорусы, русские (Московский регион), словены, северные белорусы, русские (Новгородский регион), поляки.

Некоторые особенности славянского самоопределения

Трудно сказать, что ждёт современные этносы в эпоху глобализации. Мир становится все меньше, путешествия доступнее, границы, в том числе языковые, стираются. Шанс сохранить генетическую первозданность остается только у очень закрытых сообществ.

Поэтому учёные выдвигают предположения, что лет через двести наиболее чистокровные славяне будут находиться в Сибири. Это связано с тем, что мигрировавшие за последние три века во глубину сибирских руд русские и украинцы не склонны к тотальному смешиванию с местными этносами, а продолжают жить в границах собственной этнической культуры.